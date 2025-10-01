Arbitrajul lui Istvan Kovacs din Villarreal – Juventus, analizat la sânge în Spania! Verdictul dat de expertul de la AS

Villarreal a scos in extremis un rezultat de egalitate cu Juventus, scor 2-2, datorită unui gol marcat în finalul partidei. Istvan Kovacs nu a avut deloc o misiune facilă în Spania, iar deciziile sale au făcut subiectul unei analize ample.

Analiza arbitrajului lui Istvan Kovacs în Villarreal – Juventus

Fostul mare arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez a luat la bani mărunți arbitrajele din meciurile disputate miercuri, 1 octombrie, în , inclusiv pe cel al lui Istvan Kovacs.

Prima fază analizată din partida de pe Estadio de la Ceramica a fost cea petrecută în minutul 10, atunci când Nicolas Pepe l-a depășit în viteză pe Cabal, care l-a împins ușor cu brațul, iar spaniolii au cerut penalty.

”Este adevărat că îl atinge cu brațul, dar nu este suficient pentru a se dicta penalty. Când jucătorul lui Villarreal simte contactul, se lasă să cadă”, a explicat Iturralde Gonzalez, în analiza sa făcută în cotidianul .

Istvan Kovacs, lăudat pentru deciziile luate în Villarreal – Juventus 2-2

A doua fază care a suscitat interes din întâlnirea Villarreal – Juventus 2-2 a fost cea în care oaspeții au marcat golul de 1-1. Au existat dubii că execuția acrobatică a lui Federico Gatti ar fi fost un joc periculos, însă și aici Iturralde Gonzalez i-a dat dreptate lui Istvan Kovacs.

”Pentru mine nu este joc periculos, pentru că jucătorul lui Villarreal deja sărise. Se află deja în spatele fazei când face foarfeca. Dacă ar fi fost în față și nu l-ar fi lăsat să respingă, atunci ar fi fost joc periculos. Lovește mingea foarte aproape de jucătorul lui Villarreal, dar șutul vine deja din spatele capului acestuia”, a spus fostul arbitru spaniol.

Arbitrul român, meciuri pe bandă rulantă în Champions League

Fără doar și poate că Istvan Kovacs este unul dintre arbitrii cei mai bine cotați în acest moment, iar șefii de la UEFA apreciază prestațiile sale și îi oferă constant meciuri la cel mai înalt nivel.

În acest sezon, ”centralul” român a condus jocuri în ambele etape ale grupei de Champions League, dar a prins delegări și în tururile preliminare. La Fenerbahce – Feyenoord 5-2, din turul 3 preliminar, el .

În prima rundă a celei mai tari competiții, Kovacs a fost la întâlnirea Olympiacos – Pafos. El a acordat eronat un cartonaș roșu unui jucător al gazdelor pe motiv că a faultat în poziție de ultim apărător, dar și-a corectat decizia după ce a fost chemat din camera VAR de Cătălin Popa să revadă faza.