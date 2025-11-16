Arbitrajul lui Michael Oliver din Bosnia – România 3-1, caracterizat într-un singur cuvânt de Balaj: „Rușinos! Am intrat nervos în repriza secundă”. Deciziile englezului, demontate în direct. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Bosnia și România s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-1, deși elevii lui Mircea Lucescu au condus la pauză. Unul dintre factorii determinanți pentru remontada a fost centralul Michael Oliver, care a dat majoritatea deciziilor pro-Bosnia. Ce spune Cristi Balaj despre prestația arbitrului.

Deciziile lui Michael Oliver, demontate în direct de Cristi Balaj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a criticat dur arbitrajul prestat de Michael Oliver. Fostul președinte de la CFR Cluj a transmis că prima repriză a avut decizii mult mai „jalnice” din partea centralului englez.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum ai văzut arbitrajul lui Michael Oliver?) Am avut o primă repriză în care arbitrajul a fost mai jalnic decât cel din a doua. Am fost frustrați la pauză că nu ne-am desprins, am avut ocazii de joc. Din punct de vedere calitativ, am fost peste ei în meci.

Pe lângă gol, a mai fost acea ocazie a lui Mihăilă. Dacă îi pasa lui Bîrligea, probabil că era gol. Mihăilă a șutat la poartă, mingea a fost respinsă de portar, dar domnul Oliver a considerat că, deși mingea a fost respinsă de portar, este lovitură de la poartă. De acolo am început să mă enervez. Nu ai voie să faci așa la un asemenea nivel!

ADVERTISEMENT

Am înscris, am dat gol, într-un fel părea atmosfera mai relaxată, dar tot eram tensionați. A început domnul Oliver să înceapă să le dea mingea lor după ce a ieșit în aut, pe cealaltă parte a camerelor de filmat, deși tot ei o trimiteau afară. S-a întâmplat în două situații! Mie mi-au sărit greșelile în ochi”, a declarat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Michael Oliver ar fi trebuit să protejeze România de jocul Bosniei

În continuare, Cristi Balaj a amintit că UEFA le solicită arbitrilor să protejeze echipa care vrea să joace fotbal, ci nu cea care intră la intimidare. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat, iar și

„Măsurile disciplinare au apărut târziu! Fundașul lor central, numărul 4, până să fie avertizat, a avut vreo cinci intrări la limita cartonașului galben. A fost prea permisiv arbitrul! Au fost intrări care meritau sancționate cu lovitură liberă. Când se întâmplă repetat, e clar faptul că e vorba despre o tactică de intimidare.

ADVERTISEMENT

UEFA solicită să fie atenți arbitrii, chiar dacă faulturile sunt făcute de jucători diferiți. Arbitrii trebuie să simtă aceste tactici și ar trebui să protejeze echipa care se ocupă de fotbal, care joacă fair-play. Acest lucru nu s-a întâmplat la Michael Oliver! Am avut faulturi penibile acordate pentru ei! Îmi aduc aminte una la Dzeko, o lovitură liberă unde nu a fost nimic. Aceste lucruri m-au enervat în prima repriză!

Maniera de arbitraj m-a enervat la culme, în a doua repriză am intrat nervos! Văzând acea intrare la Marius Marin cu cotul, în care adversarul vine de la distanță și forța lovirii nu este determinată doar de mișcare corpului, ci și de viteza de deplasare. Arbitrul trebuia să ofere obligatoriu o sancțiune disciplinară!”, a mai spus Cristi Balaj.

Ce spune Balaj despre eliminarea lui Drăguș și faultul la Marin

Cât despre eliminarea lui Denis Drăguș, Cristi Balaj a mărturisit că a fost corectă, situația fiind clară de cartonaș roșu. În schimb, fostul central a revenit la faultul asupra lui Marius Marin și Michal Oliver ar fi putut acorda aceeași sancțiune, iar VAR-ul nu ar fi intervenit.

„Este corectă eliminarea lui Drăguș, piciorul ridicat la acea înălțime, în prezența adversarului, cu crampoanele spre capul adversarului… La cel mai mic contact, atât timp cât ai piciorul întins, cartonașul roșu este obligatoriu în aceste situații.

Revenim la faza la care Marin a fost lovit cu cotul de un adversar care a venit de la distanță. A fost provocată o accidentare gravă la nivelul capului, cauzând o plagă sângerândă, așa că putem spune la finalul meciului că ar fi fost inspirat arbitrul dacă dădea roșu și la faultul asupra lui Marin.

(n.r. – Se putea da roșu la faultul la Marin?) Vă răspund simplu. Dacă Michael Oliver ar fi acordat cartonaș roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă faza! VAR-ul nu considera că este o greșeală. De ce? Pentru că vorbim de un cartonaș portocaliu! Să vii după să te plimbi ca un măscărici… Să explici în timp ce jucătorul nostru primea îngrijiri medicale și cartonașele stăteau în buzunar… Habar nu am ce a putut să le zică! El trebuia să ia o măsură disciplinară obligatorie”, a adăugat Cristi Balaj.

Cristi Balaj a rezumat într-un singur cuvânt arbitrajul lui Michael Oliver

În încheiere, fostul central român a descris arbitrajul lui Michael Oliver într-un singur cuvânt, anume „rușinos”. Cristi Balaj consideră că englezul nu a fost limpede și că i-a adus aminte de oficialii de pe timpuri, care țineau doar cu echipa gazdă pentru a pleca întregi de la stadion.

„La finalul meciului, sunt convins că UEFA și observatorul, mai ales după ce a primit cartonaș roșu Drăguș, i-au spus că ar fi fost inspirat dacă i-ar fi dat cartonaș roșu.

Eram iritat din prima repriză și m-a scos din minți această situație, când nici măcar nu a arătat cartonașul galben. Am văzut că jocul nostru este diferit, din păcate nu am reușit să blocăm. Din păcate, am avut un arbitru care nu a fost limpede! De ce nu a fost? Habar nu am! Maniera de arbitraj a fost cu multe decizii eronate, luate ca pe vremea din Valea Jiului, să nu îi superi pe spectatori ca să nu îți lovească mașina, să îți spargă parbrizul.

Mi s-a părut un arbitraj RUȘINOS, ca să folosesc și caracterizare într-un cuvânt. A fost un arbitraj rușinos, asta consider că a fost! Arbitrul nu a fost limpede, a fost un meci în care trebuia să fie cât mai exact. Era normal că vor apărea greșeli, ei jucau la intimidare, doar că intimidare a exalat, pentru că li permis”, a conchis Cristi Balaj.