Arbitrajul, motiv de scandal între U Craiova – CFR Cluj! „Războiul” dus din umbră. Care e „scorul” greșelilor. Video

Arbitrajul a ajuns motiv de scandal între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Prestațiile „fluierașilor” au ajuns să fie un fel de „război” dus din umbră de către două dintre cele mai importante formații ale fotbalului românesc.

FANATIK scoate în evidență meciurile din play-off-ul sezonului trecut și din actuala stagiune în care cele două echipe au avut la centru arbitri din orașele „rivale”.

În urma meciului pierdut cu Gaz Metan Mediaș, Neluțu Varga, patronul CFR-ului, a aruncat cu acuze chiar în dreptul lui Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului. Acesta este acuzat că intervine pentru favorizarea Științei.

Arbitrajul a fost mai mereu motiv de ceartă între rivalele din campionat. De obicei, formația care era clasată pe primul loc în clasament era cea mai hulită. În acest moment este rândul Universității Craiova să fie acuzată că este ajutată de arbitri. Cei mai vehemenți în declarații sunt oficialii CFR-ului, dar și MM Stoica, managerul FCSB-ului.

Clujenii au pierdut pe teren propriu, scor 1-2, în fața Mediașului, iar antrenorul Dan Petrescu și Neluțu Varga, omul care aduce banii la campioana României, și-au pierdut cumpătul. Ba mai mult, Varga l-a acuzat pe ministrul Ionuț Stroe că se implică pentru o favoriza pe U Craiova: „Nu vreau sa jignesc, dar cred că acest ministru Ionuț Stroe sabotează fotbalul românesc,” a spus acesta la Telekom Sport. Acuzațiile sunt grave, având în vedere că nu există nicio dovadă în acest sens.

Toate nemulțumirile vin după ce Cătălin Găman, arbitrul întâlnirii, originar din Craiova, a anulat eronat, spun ardelenii, un gol al echipei lui Petrescu. O alt aspect pe care îl acuză cei de la CFR este că sunt trimiși arbitri din Bănie la jocurile lor.

Găman i-a mai arbitrat pe „ceferiști” și în play-off-ul stagiunii precedente, chiar într-un duel cu Gaz Metan. Atunci, fratele lui Valerică Găman l-a eliminat pe Ovidiu Hoban în prelungirile partidei, dar eliminarea a fost justificată, fiind vorba de un cumul de cartonașe galbene.

Dan Petrescu mai are o amintire neplăcută cu un „cavaler al fluierului” din Craiova. Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai experimentați arbitri din Liga 1, a condus meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani din acest sezon, din 17 octombrie. Chiar dacă au câștigat cu 2-1, gazdele au acuzat faptul că „centralul” craiovean le-a anulat gratuit o reușită, dar decizia este discutabilă. În minutul 66 al întâlnirii din „Gruia”, Vinicius a trimis mingea în plasă, cu o lovitură de cap, dar Liviu Ciobotariu și-a împins un adversar și s-a dictat un fault în atac. Dan Petrescu a făcut o criză de furie și a fost trimis în tribune de către Colțescu. „Bursucul” mai avea un cartonaș galben încă din prima repriză.

Universitatea Craiova a fost arbitrată de un fost junior al CFR-ului. Feșnic are meciuri pentru echipa a doua a clujenilor

Mihai Rotaru, acționarul principal al Universității Craiova, este sătul de acuzațiile rivalilor din campionat: „Lăsați-ne în pace! Nu considerăm că am fost avantajați, pentru că n-a fost ofsaid cu Sepsi, n-a fost ofsaid cu Astra, cum s-a spus. E ca și cum noi am veni acum și am spune că a fost fault la Bancu la faza în care Clinceni a dat gol cu noi… Noi n-am vorbit niciodată de arbitrajele altor echipe”, a spus Rotaru la Digi Sport.

Încă de la promovarea din 2014, oltenii au încercat să nu acuze arbitrajul din diverse partide. Bineînțeles, au existat și excepții, mai ales în meciurile cu miză. Dacă oficialii de la CFR sunt supărați că primesc arbitri din Craiova, la fel ar putea fi și omologii din Bănie. Aflați în luptă directă cu CFR Cluj pentru câștigarea titlului, Universitatea a fost arbitrată de un clujean chiar în startul play-off-ului din sezonul trecut. Horațiu Feșnic a fost la centru într-un meci cu aceeași Gaz Metan din Mediaș, pe 1 martie.

Fost junior al campioanei României, Feșnic a acordat atunci două lovituri de pedeapsă și a fost acuzat că nu a văzut un fault care a precedat golul lui Valentin Mihăilă și că nu a mai acordat un penalty la o intrare a lui Dielna la Velisar.

De asemenea, Feșnic a arbitrat și Dinamo – Craiova, încheiat cu victoria la limită a Științei. Unica reușită a venit după un penalty acordat la ținerea lui Ante Puljic la Marius Constantin. Conform celor mai mulți dintre specialiști, Horațiu Feșnic a procedat corect, iar acuzele sunt nefondate.

Dacă e să ne luăm după spusele lui Ion Crăciunescu, Istvan Kovacs, unul dintre cei mai în vogă arbitri din Liga 1, născut în Carei, ar locui în orașul Cluj-Napoca. Kovacs a condus chiar un meci direct dintre cele două echipe, CFR Cluj – Universitatea Craiova, în play-off-ul trecut. A fost 3-2 pentru trupa lui Cristiano Bergodi, iar gazdele au acuzat faptul că nu le-a fost acordată o lovitură de pedeapsă. De asemenea, arbitrul FIFA condusese și FCSB – Craiova 4-1.

Arbitraje la limită pentru cele două echipe. Analiză FANATIK

În urma analizelor acestor meciuri, FANATIK poate trage următoarea concluzie: clujenii sunt mult prea vehemenți când vine vorba de arbitraje, iar acest lucru nu se întâmplă de un an sau doi, ci de mulți ani. Într-adevăr, CFR a avut parte de arbitraje la limită, însă în niciun moment nu s-a pus problema de rea voință din partea „fluierașilor”.

CFR Cluj a avut arbitraje nefavorabile, cât și favorabile, la fel și Craiova. Oficialii din „Gruia” îi acuză pe „fluierașii” din Bănie, însă au avut parte de decizii care nu le erau pe plac și din partea altora. Un exemplu elocvent este maniera lui Kovacs din Cluj – Craiova 2-3. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a avut parte de decizii la limită, însă majoritatea au fost favorabile, dar nu trebuie să uităm că în toată istoria, chiar și în cea recentă, oltenii au fost dezavantajați în nenumărate rânduri. În cele trei meciuri prezentate ale Craiovei, oltenii au avut decizii discutabil favorabile, în timp ce ardelenii sunt supărați pe două partide.

Dincolo de toate, erorile sunt umane, sunt normale, însă trebuie rărite. Nu trebuie „demonizați” nici arbitrii din Liga 1, având în vedere nivelul fotbalului românesc. Deocamdată, Hațegan și Kovacs arbitrează la cel mai înalt nivel, în UEFA Champions League, în timp ce echipele din campionatul autohton se împiedică prin preliminariile celor două competiții europene, iar de la anul, CFR, U Craiova, FCSB și compania vor trebui să tragă tare pentru a prinde un loc în grupele UEFA Conference League.