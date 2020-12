Arbitrii au contribuit la dezastrul european din 2020 al fotbalului românesc. Ne-au făcut praf în meciurile decisive

Fotbalul românesc nu a avut deloc un an bun, iar la rezultatele dezastruoase au contribuit în mod decisiv și arbitri, care ne-au dezavantajat în momente cheie, fie că a fost vorba de echipa națională sau de echipele de club care au evoluat în cupele europene.

Cea mai recentă victimă a arbitrilor este CFR Cluj, a cărei calificare în primăvara europeană a fost pur și simplu răpită de către centralul francez în prelungirile partidei din Elveția, după o fază scandaloasă la care s-a dictat penalty, iar portarul Bălgrădean a fost eliminat gratuit pentru proteste.

Problema arbitrajului este una dintre cele mai discutate teme din fotbalul românesc, însă de multe ori pe bună dreptate. În majoritatea meciurilor decisive pentru fotbalul românesc din ultimul an, arbitrii au înclinat balanța către adversarii noștri, atât în meciurile de calificare pentru EURO 2021 la seniori și tineret, cât și în meciurile din Europa League.

Arbitrii “ne-au pus bomboana pe colivă”! “Furați de cavalerii în negru” la meciurile decisive

CFR Cluj a ratat calificarea în meciul cu Young Boys, iar portarul Cristi Bălgrădean a făcut acuzații extrem de grave, după ce a declarat că arbitrul a dictat penalty din cauza faptul că CFR este o echipă românească, iar fanii ardelenilor i-au făcut arbitrului francez Benoît Bastien o pagină de wikipedia în care este transferat la Young Boys: “A semnat un contract cu Young Boys Berna înainte de meciul cu CFR Cluj astfel încât o echipă din Elveţia să poată să meargă în 16-imile Europa League”.

Prima victimă din acest sezon a fost tot CFR Cluj, care a fost dezavantajată clar în meciul din șaisprezecimile Europa League cu FC Sevilla. După 1-1 la Cluj, CFR a fost eliminată din competiție pe “Ramon Sanchez-Pizjuan” fără să fie înfrântă, după ce campioanei României i-a fost anulat un gol în minutul 87 la intervenția VAR, iar partida s-a terminat 0-0: „Jenant arbitrajul din această seară la CFR Cluj cu Sevilla, așa arbitraj numai la Buzău am mai văzut”, spunea Ciprian Marica după acel meci, în timp ce Dan Petrescu tuna și fulgera: „Am dat gol valabil, am aici regulamentul de la UEFA, de la România! Este gol anulat pe nedrept şi calificare a lui Sevilla pe nedrept! Eu nu am mai văzut aşa ceva! Un club ca Sevilla nu are nevoie de acest cadou”.

Erorile de arbitraj îndreptate împotriva echipelor românești au continuat într-o altă partidă decisivă, iar victima a fost de această dată FCSB, care după ce a fost lovită puternică de noul coronavirus, a mai dezavantajată și de arbitraj, după ce i-a fost refuzat un penalty la un fault clar, când scorul era 0-0 (minutul 13) și prin care bucureștenii puteau salva calificarea. Ba mai mult, Ovidiu Perianu a primit cartonaș galben pentru simulare, iar FCSB a ratat grupele unei competiții europene pentru al treilea an consecutiv, lucru fără precendent în ultimul deceniu.

Naționala României, dezavantajată și ea în barajul cu Islanda, dar și în meciurile decisive cu Ucraina și Danemarca de la U21

Nici echipa națională a României nu a scăpat de deciziile scandaloase ale arbitrilor, mai ales că aici avem deja o tradiție în meciurile decisive, în care „călăii” Urs Maier și Lubos Michel ne-au dezavantajat clar. După celebrele meciuri cu Danemarca, Norvegia sau Bulgaria, naționala României a fost dezavantajată și în barajul de calificare la Campionatul European din 2021 cu Islanda, chiar dacă a revenit în joc după un penalty acord cu ajutorul tehnologiei VAR.

Tricolorii mai puteau primi o lovitură de la 11 metri în finalul partidei, care ar fi dus meciul în prelungiri. Ba mai mult, la scorul de 0-0, Denis Alibec a cerut încă un penalty în urma unei acțiuni personale, în minutul 5 al partidei: căpitanul Islandei, Gunnarsson, a lovit mingea cu mâna în propriul careu, numai că arbitrul Damir Skomina a lăsat jocul să continue. Alibec, aflat acolo a făcut semn imediat că a fost henț și chiar i-a sugerat centralului să verifice la VAR.

Naționala U21 a lui Adrian Mutu a fost de asemenea executată de „cavalerii în negru”, mai ales la meciul de la Kiev în urma căruia „tricolorii mici” se puteau apropia în clasament de liderul Danemarca și mai aveau șanse să termine grupa din preliminariile EURO 2021 pe primul loc, iar Ucraina a primit un penalty inventat și a câștigat cu 1-0: „Am auzit că nu a fost penalty. Atunci când erau clinch-uri și faulturi vorbeau numai în limba rusă ceea ce nu mi s-a părut corect și i-am spus lucrul acesta. La meciuri internaționale se folosește limba engleză”, spunea supărat atunci selecționerul Adi Mutu.

Meciul decisiv de calificare cu Danemarca a stat tot sub semnul problemelor de arbitraj. România a cerut două penalty-uri, în minutele 12 și 14, dar arbitrul nu a dat nimic. Ba mai mult, în startul părții secunde, arbitrul care a refuzat două lovituri de pedeapsă pentru noi, a acordat una pentru danezi, total aiurea, după un contact în afara careului, iar Laursen a transformat, însă am reușit să egalăm pe final de meci.