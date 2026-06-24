FRF adoptă măsuri dure împotriva comportamentului neadecvat al părinților la meciurile de juniori: „Oprite definitiv!”

Dorindu-și foarte mult să readucă bucuria copiilor de a juca fotbal, FRF a impus un set de măsuri care se vor aplica la partidele de juniori. Forul de la Casa Fotbalului vrea să combată astfel presiunea venită din partea spectatorilor, părinților sau a antrenorilor.
În ședința de miercuri, 24 iunie, a Comitetului Executiv al FRF a fost votată o procedură disciplinară care va fi aplicată în cazul comportamentului neadecvat al suporterilor sau părinților la meciurile din competițiile de juniori, categoriile de vârstă U7-U16.
Conform frf.ro, în cazul în care constată sau este informat de un alt oficial al jocului că există un comportament neadecvat la adresa micilor fotbaliști, arbitrul va pune în practică o procedură în trei pași.
Într-o primă fază va opri meciul în conformitate cu regulamentul și va solicita efectuarea unor discuții directe între antrenorii celor două echipe și suporterii/părinții echipei pe care o conduc și anunțuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.
Dacă, după reluarea întâlnirii, comportamentul neadecvat nu va înceta, FRF a hotărât că arbitrul va putea suspenda jocul pentru 10 minute și le va solicita jucătorilor să se retragă la vestiare.
Pe durata suspendării, vor fi efectuate discuții directe între antrenorii celor două echipe și suporterii/părinții echipei pe care o conduc și, de asemenea, anunțuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.
În cazul în care comportamentul neadecvat nu se va opri nici de această dată, arbitrul va fluiera sfârșitul jocului. Această ultimă decizie se va putea lua numai în cazul în care toți pașii anteriori nu au condus la încetarea comportamentului neadecvat și numai după evaluarea impactului asupra securității jucătorilor și a spectatorilor ca urmare a sfârșitului prematur al jocului.
În categoria de comportament neadecvat intră mai multe ”fapte” comise de suporteri, părinți sau chiar antrenori:
În cazul opririi definitive a jocului, echipa răspunzătoare va fi sancționată cu pierderea jocului prin forfait, dacă jocul este într-o competiție cu rezultate și clasamente, și cu plata unei penalități de 2.000 lei la prima abatere. Începând cu a doua abatere de acest gen, penalitatea se dublează de fiecare dată.
Această inițiativă vine la o lună distanță după ce FRF a demarat campania ”Silent Day”. În cadrul acestui proiect, părinții și antrenorii nu vor avea voie să vorbească în timpul meciurilor U13 și U14. Astfel, tinerii sportivi vor putea juca fără să resimtă presiunea venită de pe marginea terenului.
De asemenea, FRF a inaugurată în toamna anului 2024, pe Arena Națională, Loja Senzorială Neuroatipic League. Proiectul a impresionat la UEFA, iar forul continental a decis să susțină financiar această campanie.