UEFA a trimis un arbitru controversat la FCSB – Young Boys. Cine este Mohammed Al-Hakim

Campioana României a avut un start cu dreptul în grupa principală din Europa League, asta după ce a învins, în Olanda, 1-0, pe Go Ahead Eagles.

Cine este arbitrul care oficiază FCSB – Young Boys

Mohammed Al-Hakim, arbitru suedez de origine irakiană, va conduce partida FCSB – Young Boys Berna din Europa League, programată joi, 2 octombrie, pe Arena Națională din București, de la ora 19:45. Al-Hakim este cunoscut pentru stilul său autoritar și pentru experiența acumulată în competițiile internaționale. El a arbitrat până acum și meciuri de Europa League, și meciuri de Champions League, fiind experimentat din acest punct de vedere.

Delegația va fi completată de Pawel Malec (Polonia), respectiv de asistentul Kornel Paszkiewicz (Polonia), aflați în camera VAR. Arbitrul de rezervă va fi Joakim Östling (Suedia), potrivit . În 2015, a fost desemnat „Arbitrul Anului” în Suedia și a devenit arbitru FIFA, având astfel o recunoaștere internațională a abilităților sale. În afară de arbitraj, Al-Hakim lucrează și ca ofițer în cadrul Forțelor Armate Suedeze, activitate pe care o desfășoară cu jumătate de normă.

În ceea ce privește activitatea sa în fotbal, Al-Hakim a fost implicat într-un incident notabil în 2018, când a întrerupt un meci între Sturm Graz și AEK Larnaca după ce un obiect a lovit un asistent. Acest gest a fost apreciat ca fiind o măsură de protecție a integrității echipelor și a oficialilor. Acesta a avut și anumite probleme, fiind acuzat, în 2021, că a făcut evaziune fiscală cu banii primiți de la UEFA, iar la mijloc ar fi 45.000 de euro.

Se anunță o atmosferă de top pe Arena Națională. Câte bilete s-au vândut

, cu peste 30.000 de spectatori anunțați pe Arena Națională. Momentan, din informațiile obținute de FANATIK, s-au vândut peste 22.000 de bilete, . Suporterii „roș-albaștrilor” se pregătesc să susțină echipa într-o confruntare crucială din Europa League, iar tribunele vor fi aproape pline, creând o atmosferă de mare intensitate.

Pentru FCSB, sprijinul fanilor poate fi un plus important într-un meci european, iar organizatorii se așteaptă la o seară de fotbal în care fiecare moment va fi urmărit cu atenție de cei prezenți. Accesul rapid, măsurile de siguranță și facilitățile pentru spectatori au fost intensificate pentru a asigura un eveniment cât mai confortabil și sigur pentru toți cei care vor veni să urmărească partida.