Arbitru cu ghinion pentru FCSB! Delegarea CCA la meciul cu Oțelul le dă fiori roș-albaștrilor

CCA a dezvăluit cine arbitrează Oțelul Galați – FCSB, meci programat în etapa cu numărul 26 din SuperLiga. În acest sezon, campioana României a pierdut de fiecare dată când a fost „fluierată” de acest „central”.

Delegare controversată la Oțelul – FCSB. Patru arbitri sunt din București

Oțelul Galați – FCSB se anunță un meci de foc, având în vedere că ambele formații sunt angrenate în lupta pentru play-off. Confruntarea din etapa a 26-a a SuperLigii va avea loc duminică, 8 februarie, de la ora 20:00. Deși partida se anunță una extrem de echilibrată și de tensionată, Kyros Vassaras a ales să delege un arbitru care nu poartă ecusonul FIFA.

Este vorba despre bucureșteanul Marcel Bîrsan (43 de ani). Brigada lui va fi completată de arbitrii asistenți Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu, și ei din Capitală. Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Cătălin Busi (Râmnicu Vâlcea).

În camera VAR se vor afla Iulian Dima (București) și Sebastian Gheorghe (Suceava). Alegerea CCA poate părea cel puțin ciudată având în vedere că meciul se dispută la Galați, iar cei mai importanți patru arbitri din brigadă vor fi din același oraș cu formația oaspete.

FCSB, fără victorie cu Bîrsan la centru

Totuși, în acest sezon, Marcel Bîrsan nu i-a purtat deloc noroc campioanei en-titre. Bucureșteanul a arbitrat-o de două ori pe FCSB, ultima dată Tot el a arbitrat și meciul cu piteștenii din turul sezonului regulat, câștigat cu 2-0 de FC Argeș. În schimb, pe Oțelul, Bîrsan a arbitrat-o doar în etapa a 19-a, atunci când moldovenii au câștigat, acasă, scor 3-0, cu Unirea Slobozia.

La meciul de la Mioveni, disputat pe 16 ianuarie 2026, Marcel Bîrsan nu a avut prea multe faze controversate. Cu toate, acestea roș-albaștrii i-au reproșat bucureșteanului felul în care a gestionat un fault comis de Vadim Rață asupra lui Darius Olaru, în minutul 20. FCSB și-ar fi dorit ca mijlocașul lui FC Argeș să fie eliminat, dar Bîrsan i-a arătat doar cartonașul galben.

FCSB, acuzații grave după meciurile cu Csikszereda și FC Botoșani

FCSB s-a confruntat cu probleme de arbitraj la fiecare meci de SuperLiga din acest an. După înfrângerea cu FC Argeș, a venit insuccesul cu CFR Cluj (1-4). Atunci, roș-albaștrii l-au acuzat pe „centralul” Marian Barbu că, la scorul de 1-0, nu l-a eliminat pe Alibek Aliev, care l-a lovit violent pe Andre Duarte.

Au urmat apoi victoriile cu Csikszereda (1-0) și cu FC Botoșani (2-1). Cu toate acestea, FCSB a acuzat mai tare ca niciodată arbitrajul. .

Să presupunem că nu e hoț, plecăm de la ideea asta. Dacă hoț nu ești, înseamnă că nu te pricepi, ca să nu spun altceva. Tu nu te gândești, bă, că te vede lumea, că există reluări? Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva. Vrei să ne distrugi? Aici e vorba de milioane de euro, nu de găinăriile tale de la Sfântu Gheorghe. Ce este asta, băi, nenorocitule? Așa ceva nu se poate. Mi-am luat tensiunea: 17 mi-a făcut-o ăsta. A vrut să mă omoare! Ăsta e capabil să distrugă vieți. Dacă te întâlnești cu el pe stradă, trebuie să-l ocolești, că nu știi ce poate să-ți facă” – Gigi Becali, despre Cristi Moldoveanu

În schimb, . „E o problemă care cred că a cam trecut neobservată. Noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile. Ceea ce a făcut (Iulian) Călin nu mai are nicio explicație. Călin, când Miron îl ține pe Tănase în careu, merge și spune ‘nu mai ține că dau penalty’. Apoi, în fața lui, la 2 metri, Bordeianu îl ține pe Olaru. Este cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta. Iar el nu dă”, a tunat președintele C.A. al roș-albaștrilor, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.