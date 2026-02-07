Sport

Arbitru cu ghinion pentru FCSB! Delegarea CCA la meciul cu Oțelul le dă fiori roș-albaștrilor

FCSB a acuzat arbitrajul după toate cele patru meciuri de SuperLiga din 2026. Pentru roș-albaștrii urmează acum partida cu Oțelul și au motive să fie speriați din cauza alegerii CCA
Cristian Măciucă
07.02.2026 | 15:51
Arbitru cu ghinion pentru FCSB Delegarea CCA la meciul cu Otelul le da fiori rosalbastrilor
SPECIAL FANATIK
Arbitru cu ghinion pentru FCSB! Delegarea CCA la meciul cu Oțelul le dă fiori roș-albaștrilor. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

CCA a dezvăluit cine arbitrează Oțelul Galați – FCSB, meci programat în etapa cu numărul 26 din SuperLiga. În acest sezon, campioana României a pierdut de fiecare dată când a fost „fluierată” de acest „central”.

Delegare controversată la Oțelul – FCSB. Patru arbitri sunt din București

Oțelul Galați – FCSB se anunță un meci de foc, având în vedere că ambele formații sunt angrenate în lupta pentru play-off. Confruntarea din etapa a 26-a a SuperLigii va avea loc duminică, 8 februarie, de la ora 20:00. Deși partida se anunță una extrem de echilibrată și de tensionată, Kyros Vassaras a ales să delege un arbitru care nu poartă ecusonul FIFA.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre bucureșteanul Marcel Bîrsan (43 de ani). Brigada lui va fi completată de arbitrii asistenți Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu, și ei din Capitală. Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Cătălin Busi (Râmnicu Vâlcea).

În camera VAR se vor afla Iulian Dima (București) și Sebastian Gheorghe (Suceava). Alegerea CCA poate părea cel puțin ciudată având în vedere că meciul se dispută la Galați, iar cei mai importanți patru arbitri din brigadă vor fi din același oraș cu formația oaspete.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

FCSB, fără victorie cu Bîrsan la centru

Totuși, în acest sezon, Marcel Bîrsan nu i-a purtat deloc noroc campioanei en-titre. Bucureșteanul a arbitrat-o de două ori pe FCSB, ultima dată chiar în primul meci oficial din acest an, FC Argeș – FCSB 1-0. Tot el a arbitrat și meciul cu piteștenii din turul sezonului regulat, câștigat cu 2-0 de FC Argeș. În schimb, pe Oțelul, Bîrsan a arbitrat-o doar în etapa a 19-a, atunci când moldovenii au câștigat, acasă, scor 3-0, cu Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit
Digisport.ro
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat

La meciul de la Mioveni, disputat pe 16 ianuarie 2026, Marcel Bîrsan nu a avut prea multe faze controversate. Cu toate, acestea roș-albaștrii i-au reproșat bucureșteanului felul în care a gestionat un fault comis de Vadim Rață asupra lui Darius Olaru, în minutul 20. FCSB și-ar fi dorit ca mijlocașul lui FC Argeș să fie eliminat, dar Bîrsan i-a arătat doar cartonașul galben.

FCSB, acuzații grave după meciurile cu Csikszereda și FC Botoșani

FCSB s-a confruntat cu probleme de arbitraj la fiecare meci de SuperLiga din acest an. După înfrângerea cu FC Argeș, a venit insuccesul cu CFR Cluj (1-4). Atunci, roș-albaștrii l-au acuzat pe „centralul” Marian Barbu că, la scorul de 1-0, nu l-a eliminat pe Alibek Aliev, care l-a lovit violent pe Andre Duarte.

ADVERTISEMENT

Fost arbitru FIFA și actual analist TV, Marius Avram le-a dat dreptate campionilor. Au urmat apoi victoriile cu Csikszereda (1-0) și cu FC Botoșani (2-1). Cu toate acestea, FCSB a acuzat mai tare ca niciodată arbitrajul. Gigi Becali chiar l-a bănuit de reacredință pe Cristi Moldoveanu, „centralul” de la meciul cu ciucanii.

Să presupunem că nu e hoț, plecăm de la ideea asta. Dacă hoț nu ești, înseamnă că nu te pricepi, ca să nu spun altceva. Tu nu te gândești, bă, că te vede lumea, că există reluări? Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva. Vrei să ne distrugi? Aici e vorba de milioane de euro, nu de găinăriile tale de la Sfântu Gheorghe. Ce este asta, băi, nenorocitule? Așa ceva nu se poate. Mi-am luat tensiunea: 17 mi-a făcut-o ăsta. A vrut să mă omoare! Ăsta e capabil să distrugă vieți. Dacă te întâlnești cu el pe stradă, trebuie să-l ocolești, că nu știi ce poate să-ți facă” – Gigi Becali, despre Cristi Moldoveanu

În schimb, Iulian Călin a fost luat la țintă de Mihai Stoica pentru prestația din FCSB – FC Botoșani 2-1. „E o problemă care cred că a cam trecut neobservată. Noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile. Ceea ce a făcut (Iulian) Călin nu mai are nicio explicație. Călin, când Miron îl ține pe Tănase în careu, merge și spune ‘nu mai ține că dau penalty’. Apoi, în fața lui, la 2 metri, Bordeianu îl ține pe Olaru. Este cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta. Iar el nu dă”, a tunat președintele C.A. al roș-albaștrilor, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

2,07 este cota Betano pentru „2 solist” la Oțelul Galați - FCSB
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United – Tottenham...
Fanatik
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United – Tottenham 1-0. Gazdele au marcat la 6 minute de la intrarea lui Drăgușin
Universitatea Craiova, ajutor nesperat de la olteanul dat afară de Mihai Rotaru! Le-a...
Fanatik
Universitatea Craiova, ajutor nesperat de la olteanul dat afară de Mihai Rotaru! Le-a încurcat pe FCSB, Dinamo și Rapid
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. S-a acordat prima medalie de aur! Cine...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. S-a acordat prima medalie de aur! Cine este primul campion olimpic al ediției din acest an
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Atacantul român a refuzat transferul în Bundesliga dintr-un motiv uluitor!
iamsport.ro
Atacantul român a refuzat transferul în Bundesliga dintr-un motiv uluitor!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!