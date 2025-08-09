Arbitru de Champions League la Drita – FCSB! Gruparea roș-albastră nu are amintiri plăcute cu el la centru

După un 3-2 dramatic pe Arena Națională, FCSB vrea să dea totul în returul cu Drita pentru a obține calificarea în play-off-ul UEFA Europa League. Campioana din SuperLiga României a aflat cine va arbitra disputa din Kosovo, după anunțul făcut de forul continental.
FCSB a reușit o „remontada” fabuloasă la prima manșă a dublei cu Drita, din turul trei preliminar al UEFA Europa League. Echipa antrenată de Elias Charalambous a revenit de la 0-2 și a marcat golul victoriei în prelungiri, din lovitură de la 11 metri.
Returul va fi un adevărat infern pentru gruparea roș-albastră, având în vedere faptul că nu vor exista fani care să facă deplasarea la Priștina, duelul fiind unul cu risc ridicat pentru suporteri.
UEFA a anunțat deja cine va arbitra partida din Kosovo. Centralul georgian Giorgi Kruashvili (39 de ani) va fi la centrul disputei dintre Drita și FCSB.
Acesta va fi ajutat de asistenții Levan Varamishvili și Zaza Pipia, iar n camera VAR se vor afla belgianul Bram Van Driessche și georgianul Bakur Ninua.
Arbitru FIFA din anul 2015, Giorgi Kruashvili nu este la primul meci al FCSB-ului pe care îl arbitrează. El a mai condus duelul cu Viking, din preliminariile UEFA Conference League, sezonul 2022/2023.
Atunci, campioana României a pierdut partida tur de la București, cu scorul de 1-2, dar a reușit să se califice mai departe, după un succes cu scorul de 3-1 în manșa retur.
În stagiunea precedentă, Giorgi Kruashvili a arbitrat și două partide din UEFA Champions League. Este vorba despre Sturm Graz – Sporting 0-2 și VfB Stuttgart – Young Boys 5-1.