Arbitru inedit la ultimul act al Cupei României Betano dintre CFR Cluj și Hermannstadt: e prima finală din carieră pentru „central”

A mai rămas o singură zi până la finala Cupei României Betano. CFR Cluj și FC Hermannstadt se vor duela miercuri, 14 mai, de la ora 20:30, la Arad, pentru marele trofeu. Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat centralul care va oficializa jocul de pe „Francisc Neuman”.

Andrei Chivulete, delegat la CFR Cluj – FC Hermannstadt

Se anunță un meci de foc la Arad. Jucătorii de la CFR Cluj se gândesc doar la victorie, care ar fi echivalentă cu participarea în preliminariile Europa League. Totuși, FC Hermannstadt își va vinde scump pielea. În joc este un trofeu.

l-a delegat pe Andrei Chivulete la meciul de miercuri seară. El a făcut un sezon bun și acum este răsplătit cu un meci extrem de important. De altfel, este prima oară când acesta prinde un duel într-o finală de Cupă.

Andrei Chivulete va fi ajutat de tușierii Andrei Constantinescu și Romică Bîrdeș. Al 4-lea oficial va fi Rareș Vidican. În camera VAR se vor afla arbitrii Sorin Costreie și Iulian Dima, iar observatorul jocului va fi Marcel Savaniu.

Andrei Chivulete l-a scos din sărite pe Dan Petrescu în acest sezon. „N-am înțeles atitudinea”

Andrei Chivulete a mai arbitrat-o pe CFR Cluj de câteva ori în acest sezon, iar într-un meci cu Unirea Slobozia l-a trimis în tribune pe antrenorul formației din Gruia, Dan Petrescu.

„Am câștigat 3 puncte mari, ținând cont că am schimbat toți jucătorii de câmp față de meciul din Europa. Sunt foarte fericit pentru rezultat, dar sunt dezamăgit puțin de eliminare. În Europa și pe oriunde am antrenat nu am fost eliminat, în România mereu sunt eliminat.

I-am zis arbitrului de rezervă de ce nu e atent și mi-a dat galben. Mi s-a părut că și arbitrul de centru s-a grăbit. Îmi pare rău. Și jucătorii protestează, trebuie să le dăm roșu? N-am înțeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru”, spunea atunci Dan Petrescu.