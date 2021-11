Decizie drastică în America de Sud! De ce a fost suspendat arbitrul meciului Argentina – Brazilia. Video

Arbitrul uruguayan Andres Cunha, , a fost suspendat pe termen nelimitat de CONMEBOL, aceeași pedeapsă fiind aplicată și asistentului VAR cu care s-a consultat în timpul meciului.

Arbitrul care a revăzut faza din diverse unghiuri, în carul VAR, i-a sugerat omului cu fluier că lovitura lui Nicolas Otamendi a fost una de intensitate medie, care nu impunea eliminarea directă a argentinianului.

Otamendi, care se afla în posesia mingii, urmărit de Raphinha, l-a lovit pe acesta cu cotul în față, intenționat. Arbitrul din teren nu a văzut incidentul, iar asistentul VAR, pe nume Esteban Ostojich, i-a semnalat că nu a fost nimic grav, care să merite cartonașul roșu.

Starul de la Leeds United s-a prăbușit pe gazon, cu plagă sângerândă. Acest eveniment l-a scos din sărite pe selecționerul Braziliei, Tite, care a calificat eroarea arbitrilor drept inadmisibilă.

”Cunha este un arbitru foarte bun. Dar arbitrajul necesită o muncă de echipă. Cine a fost asistent VAR?”, a întrebat Tite. Tot el a continuat spunând că ”este imposibil să nu vezi lovitura cu cotul a lui Otamendi”.

🎬 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: Leeds United & reported Liverpool target Raphinha (confirmed by his agent) showcasing his skills against Argentina yesterday, you can see at the end Otamendi elbows him, which ultimately cut his lip.

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom)