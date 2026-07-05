Arbitrul a fost pus la zid! Reacții acide în mediul online după Paraguay – Franța 0-1, în optimile de la CM 2026: „Și-a uitat cartonașele acasă!”. Video

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, unicul gol al partidei fiind marcat de Kylian Mbappe în minutul 70 al întâlnirii de la Philadelphia. Meciul a fost unul extrem de tensionat pe întreaga sa desfășurare, existând mai multe clinciuri între fotbaliștii celor două echipe. Majoritatea dintre acestea au fost provocate de jucătorii sudamericani, însă „centralul” uzbec Ilgiz Tantashev a acordat doar trei cartonașe galbene, ambele sancțiuni fiind adresate francezilor.

Ilgiz Tantashev, pus la zid după Paraguay – Franța 0-1, în optimile CM 2026!

Partida de la Philadelphia nu a fost deloc una cursivă, asta pentru că fotbaliștii paraguayeni au căutat în permanență să fragmenteze jocul prin diferite mijloace. Fie că vorbim de faulturi dure, atacuri subtile sau provocări indirecte ale adversarilor, elevii lui Gustavo Alfaro au creat momente tensionate pe întreg parcursul meciului, o tactică care, până în minutul 70, a dat roade, deoarece Franța nu a reușit să înscrie. Totuși, inevitabilul s-a produs în minutul 70, atunci când Kylian Mbappe a deblocat tabela de la 11 metri, în urma unui fault comis de sudamericani asupra lui Desire Doue în propriul careu.

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Sigur că fiecare echipă are dreptul să folosească ce tactică dorește pentru a-și duce la capăt misiunea, însă problema la meciul de sâmbătă seară a fost reprezentată de faptul că paraguayenii nu au primit nici măcar un cartonaș galben pentru acțiunile lor, deși unele dintre acestea puteau, conform regulamentului, să ducă chiar la eliminare. Printre cele mai discutate momente indisciplinare ale sudamericanilor se numără intervenția lui Matias Galarza, care l-a lovit cu pumnul în față pe Kylian Mbappe, deși cei doi nu se aflau într-un duel direct pentru balon.

Donc c'est autorisé ? 🙄

Le geste est honteux!!!

🤢🤢🤢

🇵🇾🇫🇷 | — MatangerGaming (@Matangergaming)

De asemenea, un alt episod controversat îl reprezintă faultul extrem de dur al lui Andres Cubas asupra lui Adrien Rabiot, jucătorul paraguayan neavând nicio treabă cu mingea. Chiar și așa, arbitrul nu a scos din buzunar nici măcar cartonașul galben, iar o mulțime de fani s-au plâns de aceste decizii în mediul online, adresându-i replici ironice lui Tantashev: „Omule…cred că arbitrul ăsta și-a uitat cartonașele acasă”.

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An absolute disasterclass from this referee in Paraguay/France. Not even a yellow for this “tackle”… — Concept Scouting (@ConceptScouting)

A existat însă și un moment hilar în cadrul partidei de la Philadelphia, iar acesta s-a petrecut chiar înainte ca Mbappe să execute lovitura de pedeapsă. În momentul în care „centralul” oferea ultimele indicații, mai mulți jucători ale celor două echipe s-au strâns în jurul punctului cu var, iar stoperul sudamerican Gustavo Velazquez a profitat de faptul că Tantashev era întors cu spatele și a bătătorit locul de unde starul lui urma să execute penalty-ul. Ousmane Dembele a observat însă gestul adversarului său și a izbucnit în râs. În plus, suporterii francezi au catalogat această acțiune ca fiind una „rușinoasă”, care, în cele din urmă, nu l-a împiedicat pe Mbappe să transforme.

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After France were awarded a penalty, Paraguay players tried to intimidate Dembélé and even messed with the penalty spot thinking he would take it… Only for Dembélé to pass it to Mbappé to score instead 😅 — ESPN UK (@ESPNUK)

L’Equipe a catalogat prestația lui Ilgiz Tantashev de la Paraguay – Franța 0-1 drept una catastrofală!

Imediat după încheierea partidei, cotidianul L’Equipe nu a ezitat să-l critice pe arbitrul uzbec, precizând că prestația sa de la centrul terenului a fost de-a dreptul catastrofală și acordându-i acestuia nota 1. Nu mai puțin de 23 de faulturi au efectuat paraguayenii pe tot parcursul meciului, iar mai bine de jumătate dintre ele au fost unele extrem de dure. Chiar și așa, fotbaliștii lui Gustavo Alfaro nu au încasat niciun avertisment.

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L'arbitre du match Paraguay-France a écopé de la pire note possible dans notre journal. Il est totalement passé à côté de son match ne donnant aucun carton aux joueurs du Paraguay. ➡️ — L'Équipe (@lequipe)

Una peste alta, Franța s-a calificat în sferturile de finală la CM 2026, urmând să dea piept cu prima reprezentativă din Maroc, într-o reeditare a semifinalei din 2022, atunci când „Les Bleus” s-au impus cu scorul de 2-0. Meciul va avea loc joi, 9 iulie, de la ora 23:00 (ora României), și se va disputa la Boston.