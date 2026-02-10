Arbitrul a fost suspendat după ce ar fi agresat o prostituată! Anunț de ultimă oră al Federației

ADVERTISEMENT

Federația Regală Spaniolă de Fotbal a luat măsuri imediate după ce un arbitru din Segunda Division a fost arestat după ce a agresat sexual o prostituată în orașul spaniol Gijon. Oficialul va fi suspendat până când cazul se va soluționa.

Caz șocant în Spania! Un arbitru a agresat sexual o prostituată în orașul Gijon

Poliția a arestat zilele trecute un arbitru de Segunda Division după ce acesta a fost acuzat de agresiunea sexuală a unei prostituate în orașul Gijon. Inculpatul a fost eliberat, iar victima a dezvăluit că s-a dat drept ofițer de poliție spaniol.

Organele legii s-au deplasat la fața locului pentru a identifica suspectul după ce al arbitrului în timp ce se aflau într-o locuință din cartierul El Llano. Bărbatul a fost transportat la secția de poliție din oraș unde a dat o declarație, după care

Conform ziarului , bărbatul ar fi avut deja un ordin de restricție care i-ar fi interzis să se afle la o distanță mai mică de 300 de metri de victimă, iar la domiciliul său s-au descoperit mai multe uniforme și insigne false ale Poliției Naționale și ale Gărzii Civile.

Decizia Federației Spaniole! Cât timp va fi suspendat arbitrul

Federația Regală Spaniolă de Fotbal a aflat de acest incident în cursul zilei de luni și a răspuns imediat. Arbitrul în cauză va fi suspendat din orice competiție sportivă cel puțin până la soluționarea procesului:

„În urma unor recente relatări apărute în diverse instituții media, Federația Regală Spaniolă de Fotbal a aflat luni despre arestarea unui arbitru profesionist din Divizia a Doua . În conformitate cu regulamentul intern și pentru a clarifica faptele publicate, a fost deschisă o anchetă și, ca măsură de precauție, arbitrul în cauză a fost suspendat din orice activitate cu efect imediat până la soluționarea procesului”, a transmis Federația Spaniolă printr-un comunicat, conform