Arbitrul a fost suspendat după ce ar fi agresat o prostituată! Anunț de ultimă oră al Federației

Federația a luat o decizie promptă în cazul arbitrului care a fost arestat după ce a agresat o prostituată. Cât timp va fi suspendat și unde s-a întâmplat incidentul
Ciprian Păvăleanu
10.02.2026 | 10:31
Arbitrul a fost suspendat dupa ce ar fi agresat o prostituata Anunt de ultima ora al Federatiei
ULTIMA ORĂ
Un arbitru din Spania a fost suspendat după ce a fost acuzat de viol. Foto: Colaj FANATIK
Federația Regală Spaniolă de Fotbal a luat măsuri imediate după ce un arbitru din Segunda Division a fost arestat după ce a agresat sexual o prostituată în orașul spaniol Gijon. Oficialul va fi suspendat până când cazul se va soluționa.

Caz șocant în Spania! Un arbitru a agresat sexual o prostituată în orașul Gijon

Poliția a arestat zilele trecute un arbitru de Segunda Division după ce acesta a fost acuzat de agresiunea sexuală a unei prostituate în orașul Gijon. Inculpatul a fost eliberat, iar victima a dezvăluit că s-a dat drept ofițer de poliție spaniol.

Organele legii s-au deplasat la fața locului pentru a identifica suspectul după ce femeia agresată a raportat comportamentul violent al arbitrului în timp ce se aflau într-o locuință din cartierul El Llano. Bărbatul a fost transportat la secția de poliție din oraș unde a dat o declarație, după care a fost eliberat pe cauțiune în așteptarea unei decizii în instanță.

Conform ziarului La Nueva Espana, bărbatul ar fi avut deja un ordin de restricție care i-ar fi interzis să se afle la o distanță mai mică de 300 de metri de victimă, iar la domiciliul său s-au descoperit mai multe uniforme și insigne false ale Poliției Naționale și ale Gărzii Civile.

Decizia Federației Spaniole! Cât timp va fi suspendat arbitrul

Federația Regală Spaniolă de Fotbal a aflat de acest incident în cursul zilei de luni și a răspuns imediat. Arbitrul în cauză va fi suspendat din orice competiție sportivă cel puțin până la soluționarea procesului:

„În urma unor recente relatări apărute în diverse instituții media, Federația Regală Spaniolă de Fotbal a aflat luni despre arestarea unui arbitru profesionist din Divizia a Doua . În conformitate cu regulamentul intern și pentru a clarifica faptele publicate, a fost deschisă o anchetă și, ca măsură de precauție, arbitrul în cauză a fost suspendat din orice activitate cu efect imediat până la soluționarea procesului”, a transmis Federația Spaniolă printr-un comunicat, conform Marca.com.

