Arbitrul acuzat că e pro-FCSB i-a dat emoţii lui Dinamo! Golul lui Soro, verificat 5 minute la VAR

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Alberto Soro (27 de ani) a trimis balonul în poartă în minutul 42 al partidei dintre Oțelul și Dinamo, însă reușita a fost validată doar după o verificare de aproximativ 5 minute în camera VAR, unde se afla Sorin Costreie, arbitru acuzat că ar favoriza-o pe FCSB. Faza a fost analizată pentru un posibil offside în care s-ar fi aflat Alexandru Musi, iar decizia a fost una la limită. În startul jocului, sistemul VAR nu a funcționat.

Golul lui Dinamo în meciul cu Oțelul, validat după 5 minute. VAR-ul nu a funcționat în startul jocului

În minutul 42 al meciului de la Galați, „câinii” au reușit să deschidă scorul cu o doză de noroc. Un șut trimis de Alexandru Musi l-a lovit pe Danny Armstrong, însă a sărit exact la Alberto Soro, care l-a învins pe Dur-Bozoancă și a înscris. Spaniolul se afla în poziție corectă, însă Musi era la limita offside-ului în momentul în care a primit balonul.

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Sistemul VAR nu a funcționat la începutul partidei, însă a pornit înainte de golul „câinilor”, așadar faza a putut fi verificată. Până la urmă, analiza a durat aproximativ 5 minute, iar concluzia a fost una pozitivă pentru echipa pregătită de Nuno Campos. Musi se afla în poziție corectă și reușita a fost validată, iar . În camera VAR s-a aflat Sorin Costreie, arbitru acuzat în trecut că i-ar favoriza pe cei de la FCSB.

Ce a transmis CCA după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

, iar la golul de 3-1 al lui Dinamo, Istvan Kovacs a fost nevoit să decidă un offside la monitor după ce sistemul VAR nu a putut trasa liniile. În acest context, Comisia Centrală a Arbitrilor a reacționat printr-un comunicat cu privire la noul VAR din SuperLiga.

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„Echipa de implementare VAR în România dorește să aducă o serie de clarificări esențiale privind procesul de testare, optimizare și funcționare a noului sistem VAR din fotbalul românesc. Întregul proces de implementare este tratat cu maximum de transparență, având ca scop principal creșterea corectitudinii în deciziile luate pe teren. În prezent, sistemul se află într-o etapă de testare continuă, un aspect fundamental pe care publicul, mass-media și iubitorii fotbalului trebuie să îl înțeleagă pentru a evalua corect situația. Unul dintre aspectele cel mai des dezbătute îl reprezintă durata luării deciziilor în camera VAR.

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Este important ca publicul să înțeleagă că întârzierile apărute în anumite momente sunt cauzate de procesul de calibrare sau de verificări amănunțite atunci când apar eșecuri de calibrare. Filosofia CCA este clară: o decizie precisă este preferabilă uneia luate în grabă, dar potențial eronate. Acuratețea rămâne prioritatea absolută! Pentru a preveni orice blocaj tehnic, prezența arbitrilor de rezervă la stadion este de o importanță critică. Aceștia sunt pregătiți permanent să preia operarea VOR (Video Operation Room) dintr-o unitate mobilă specializată (VAR VAN) în situațiile excepționale în care HUB-ul central VAR întâmpină dificultăți de funcționare.

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Pentru a înțelege mai bine utilitatea intervențiilor video, Comisia Centrală a Arbitrilor reamintește situații concrete din campionat, cum a fost cazul din partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova. În meciul respectiv, disputat sâmbătă seară, utilizarea revizuirii la marginea terenului (OFR – On-Field Review) a fost absolut necesară, imaginile demonstrând fără echivoc un gol valabil, fără nicio infracțiune de ofsaid, corectând astfel o decizie inițială eronată luată în teren. Performanța sistemului depinde în mod direct de resursa umană și de infrastructură. De aceea, se acordă o atenție deosebită următoarelor direcții:

Este nevoie de timp suplimentar dedicat antrenamentului continuu al operatorilor, pentru a asigura o operare impecabilă și o aprofundare corectă a procedurilor.

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Se lucrează activ la soluționarea provocărilor tehnice, în special la optimizarea conectivității la internet, element vital pentru transmiterea în timp real a datelor.

Introducerea rolului de supervizori VAR este esențială; aceștia monitorizează activitatea operatorilor de reluări și a oficialilor video (VMO), documentând prin note și rapoarte detaliate orice aspect tehnic sau operațional care necesită îmbunătățiri.

În încheiere, precizăm că echipa de implementare VAR depune toate eforturile necesare pentru ca noul sistem să devină pe deplin operațional într-un timp cât mai scurt, asigurând astfel o eficiență sporită și o durată redusă a analizelor”, a transmis CCA.