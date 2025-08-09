Sport

Arbitrul acuzat că o ajută pe FCSB, la VAR la meciul cu Unirea Slobozia. Campioana a avut, însă, mari probleme cu „centralul”

Delegare controversată la FCSB - Unirea Slobozia. Arbitrul VAR a fost acuzat că „trage” cu roș-albaștrii. Campioana are și ea motive să fie nemulțumită
Cristian Măciucă
09.08.2025 | 18:40
Arbitrul acuzat ca o ajuta pe FCSB la VAR la meciul cu Unirea Slobozia Campioana a avut insa mari probleme cu centralul
SPECIAL FANATIK
Arbitrul acuzat că o ajută pe FCSB, VAR la meciul cu Unirea Slobozia. Campioana are însă mari probleme cu „centralul”: FOTO. Sportpictures.eu

Continuă delegările controversate la meciurile din SuperLiga. Arbitrul VAR de la FCSB – Unirea Slobozia a fost acuzat în sezonul trecut că îi ajută pe campionii României.

ADVERTISEMENT

Arbitrul VAR de la FCSB – Unirea Slobozia e contestat de rivalii campioanei

CCA a publicat numele arbitrilor care vor oficia meciurile din etapa a 5-a a SuperLigii, programate duminică, 10 august, atunci când are loc și duelul dintre FCSB și Unirea Slobozia. Partida se va disputa pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, și va începe la ora 21:30.

Meciul va fi condus de o brigadă care îl va avea la centru pe Adrian Viorel Cojocaru. Asistenții gălățeanului vor fi Ovidiu Artene și Florian Alexandru. Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Horia Mladinovici, în timp ce în camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Alexandru Filip.

ADVERTISEMENT

Sorin Costreie revine astfel în camera VAR la un meci al FCSB-ului, după ce, sezonul trecut, a fost acuzat că o ajută să câștige titlul. Prima controversă a apărut la FCSB – Dinamo 2-1, din returul sezonului regulat. Atunci, Costreie a fost arătat cu degetul pentru că nu i-a semnalat lui Istvan Kovacs un henț comis de Ngezana la scorul de 1-1.

A urmat apoi meciul cu de pe Arena Națională, cu U Cluj, din etapa a 3-a a play-off-ului. FCSB a câștigat cu 1-0 în urma unui penalty primit după intervenția VAR. Atunci, Sorin Costreie i-a transmis lui Szabolcs Kovacs că Simion l-a faultat pe Bîrligea. Rivalii roș-albaștrilor s-au revoltat, susținând că lovitura de pedeapsă a fost dictată mult prea ușor.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Uite așa se iau campionatele… Mai un penalty neacordat aici, mai două puncte câștigate dincolo… Și, știți cum e, se adună, se adună și la final se hotărăște campioana! – Cristi Balaj, președinte CFR Cluj, după FCSB – Dinamo 2-1

Mihai Stoica are mari probleme cu „centralul” Cojocaru

Deși l-a avut fotbalist la Galați, pe vremea când era conducător la Oțelul, Mihai Stoica nu îl agreează deloc pe Adrian Cojocaru, „centralul” delegat la FCSB – Unirea Slobozia. De-a lungul timpului, președintele C.A. al roș-albaștrilor l-a atacat dur pe arbitrul în vârstă de 45 de ani.

ADVERTISEMENT
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat
Digisport.ro
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB

Cojocaru a arbitrat-o pe FCSB în două meciuri din sezonul trecut, în etapa 1, cu U Cluj (1-1), și în etapa 19, cu FC Botoșani (2-2). După remiza cu „șepcile roșii”, conducerea campioanei l-a făcu praf pe gălățean.

ADVERTISEMENT

Mă mir de multe chestii la Cojocaru de mulți ani, iar ce s-a întâmplat acum… Mereu am avut semne de întrebare. El gândește ceva în timpul meciului și nu arbitrează ce vede” – MM Stoica

Pentru Cojocaru, FCSB – Unirea Slobozia va fi al treilea meci arbitrat în acest campionat, după U Cluj – UTA 1-1 și CFR Cluj – FC Argeș 0-2.

1,42 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Unirea Slobozia
Mirel Rădoi, în gardă înainte de U Craiova – Hermannstadt: „Mi-e teamă”. Ultimele...
Fanatik
Mirel Rădoi, în gardă înainte de U Craiova – Hermannstadt: „Mi-e teamă”. Ultimele vești despre accidentarea lui Bancu. Video
Benjamin Sesko a semnat cu Manchester United până în 2030. Cât au plătit...
Fanatik
Benjamin Sesko a semnat cu Manchester United până în 2030. Cât au plătit englezii pentru transferul său. Update
Giovanni Becali s-a întâlnit cu Messi: “Ia cartea mea de vizită, înseamnă contract...
Fanatik
Giovanni Becali s-a întâlnit cu Messi: “Ia cartea mea de vizită, înseamnă contract de 20 de milioane de euro”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Lovitură cruntă pentru Dan Șucu! Adio transferuri pe axa Rapid - Genoa
iamsport.ro
Lovitură cruntă pentru Dan Șucu! Adio transferuri pe axa Rapid - Genoa
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!