Arbitrul acuzat că o ajută pe FCSB, la VAR la meciul cu Unirea Slobozia. Campioana a avut, însă, mari probleme cu „centralul”

Continuă delegările controversate la meciurile din SuperLiga. Arbitrul VAR de la FCSB – Unirea Slobozia a fost acuzat în sezonul trecut că îi ajută pe campionii României.

CCA a publicat numele arbitrilor care vor oficia meciurile din etapa a 5-a a SuperLigii, programate duminică, 10 august, atunci când are loc și duelul dintre FCSB și Unirea Slobozia. Partida se va disputa pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, și va începe la ora 21:30.

Meciul va fi condus de o brigadă care îl va avea la centru pe Adrian Viorel Cojocaru. Asistenții gălățeanului vor fi Ovidiu Artene și Florian Alexandru. Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Horia Mladinovici, în timp ce în camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Alexandru Filip.

Sorin Costreie revine astfel în camera VAR la un meci al FCSB-ului, după ce, . Prima controversă a apărut la FCSB – Dinamo 2-1, din returul sezonului regulat. Atunci, .

A urmat apoi meciul cu de pe Arena Națională, cu U Cluj, din etapa a 3-a a play-off-ului. FCSB a câștigat cu 1-0 în urma Atunci, Sorin Costreie i-a transmis lui Szabolcs Kovacs că Simion l-a faultat pe Bîrligea. Rivalii roș-albaștrilor s-au revoltat, susținând că lovitura de pedeapsă a fost dictată mult prea ușor.

Uite așa se iau campionatele… Mai un penalty neacordat aici, mai două puncte câștigate dincolo… Și, știți cum e, se adună, se adună și la final se hotărăște campioana! – Cristi Balaj, președinte CFR Cluj, după FCSB – Dinamo 2-1

Mihai Stoica are mari probleme cu „centralul” Cojocaru

Deși l-a avut fotbalist la Galați, pe vremea când era conducător la Oțelul, Mihai Stoica nu îl agreează deloc pe Adrian Cojocaru, „centralul” delegat la FCSB – Unirea Slobozia. De-a lungul timpului, președintele C.A. al roș-albaștrilor l-a atacat dur pe arbitrul în vârstă de 45 de ani.

Cojocaru a arbitrat-o pe FCSB în două meciuri din sezonul trecut, în etapa 1, cu U Cluj (1-1), și în etapa 19, cu FC Botoșani (2-2). După remiza cu „șepcile roșii”,

Mă mir de multe chestii la Cojocaru de mulți ani, iar ce s-a întâmplat acum… Mereu am avut semne de întrebare. El gândește ceva în timpul meciului și nu arbitrează ce vede” – MM Stoica

Pentru Cojocaru, FCSB – Unirea Slobozia va fi al treilea meci arbitrat în acest campionat, după U Cluj – UTA 1-1 și CFR Cluj – FC Argeș 0-2.