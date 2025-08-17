„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a desemnat UEFA la meciul retur de pe ”Oblemenco”

După , Universitatea Craiova se pregătește de , pentru . Ce arbitri vor fi la centrul celor două partide.

Istanbul Basaksehir, echipa care stă în calea oltenilor

21 august este data la care va avea loc , din play-off-ul Conference League. Cele două formații vor fi arbitrate la jocul din Turcia de ”Arbitrul anului 2024” din Albania.

La centrul manșei tur se va afla nimeni altul decât Juxhin Xhaja, cel care a debutat pe prima scenă a fotbalului albanez în anul 2016. El este arbitru FIFA din 2018, iar anul trecut a primit distincția de cel mai bun „central” din Albania.

El va fi ajutat de asistenții Arber Zalla şi Rejdi Avdo, în timp ce al patrulea oficial va fi Olsid Ferataj. Kreshnik Barjamaj va fi arbitru video, iar Olsion Yzeiraj va fi asistent VAR.

În acest sezon, Juxhin Xhaja s-a aflat la centrul partidei dintre Austria Viena și Bannik Ostrava, din turul trei preliminar al Conference League, încheiat cu scorul de 1-1. A acordat 8 cartonașe galbene și o lovitură de la 11 metri.

UEFA a anunțat și arbitrul pentru meciul retur

Forul continental a anunțat și delegările pentru manșa retur a play-off-ului UEFA Conference League, iar un arbitru din Germania va ajunge pe ”Oblemenco” pentru cel de-al doilea meci dintre Universitatea Craiova și Istanbul Basaksehir.

În vârstă de 35 de ani, acesta a condus mai multe meciuri din Bundesliga 2 în sezonul precedent, însă s-a aflat la centrul a două partide europene în acest sezon: AIK Stockholm – ETO Gyor 2-1 și Paksi FC – Polissya 2-1.

Sven Waschitzki şi Tobias Fritsch vor fi asistenții acestuia, în timp ce al patrulea oficial va fi Tobias Reichel. În camera VAR au fost delegați Robert Schroeder și Katrin Rafalski.