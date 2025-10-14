Arbitrul care a făcut praf Rapid – FCSB, delegat la un meci tare din calificările la Cupa Mondială din 2026. Este al treilea central din România care oficiază în preliminarii

Arbitrajul românesc este foarte apreciat la nivel european, iar Radu Petrescu a fost trimis să conducă o partidă cu mare miză din etapa a 8-a a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026.

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu va arbitra duelul dintre Turcia și Georgia

Șefii arbitrajului de la FIFA au delegat o brigadă de arbitri din România la întâlnirea Turcia – Georgia, din Grupa E a calificărilor pentru turneul final de anul viitor, iar la centru se va afla Radu Petrescu.

Bucureșteanul în vârstă de 42 de ani va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Ovidiu Artene, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Marcel Bîrsan. Observator de arbitri a fost trimis albanezul Sokol Jareci, în timp ce delegat UEFA va fi francezul Gilles Petitmangin.

ADVERTISEMENT

Meciul Turcia – Georgia este programat marți, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Yildız Entegre Stadyumu din Kocaeli. Cum Spania pare să-și acontat locul 1 în grupă, cele două echipe se luptă pentru poziția secundă care asigură locul la baraj. Cu trei etape înainte de finalul campaniei, turcii sunt pe locul 2, cu 6 puncte, în timp ce gruzinii sunt pe 3, cu 3 puncte.

Radu Petrescu, contestat vehement după derby-ul Rapid – FCSB

Radu Petrescu a fost protagonistul mai multor decizii scandaloase în campionatul României, ultima dintre ele venind la un derby Rapid – FCSB 1-2, desfășurat în etapa a 6-a a play-off-ului din sezonul precedent.

ADVERTISEMENT

Atunci, în minutul 71, după o ieșire totală neinspirată a portarului Ștefan Târnovanu. În încercarea a respinge o minge înaltă, acesta a ratat contactul cu balonul și l-a lovit violent pe mijlocașul Tonias Chrsitensen.

ADVERTISEMENT

Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a analizat faza respectivă la FANATIK SUPERLIGA și pentru faptul că nu a acordat lovitură de la 11 metri și eliminare la portarul de la FCSB.

Premiat de CCA după eroarea din derby

În ciuda greșelii majore făcute în meciul Rapid – FCSB, Radu Petrescu nu a fost sancționat de Comisia Centrală a Arbitrilor. Mai mult, pentru care a fost plătit cu 5.000 de euro.

ADVERTISEMENT

La partida Omonia Nicosia – AEK Larnaca 0-0, din turul semifinalelor Cupei Ciprului, ”centralul” bucureștean după ce a eliminat în prima repriză un jucător al gazdelor care urmare a unui atac întârziat cu talpa pe piciorul adversarului. Problema a constat în faptul că el a arătat roșu abia după ce a fost chemat de la VAR să revadă faza.

Cum s-au descurcat Istvan Kovacs și Marian Barbu în preliminariile Cupei Mondiale

România a mai avut doi arbitri delegați la întâlnirile din acest calup al preliminariilor pentru Mondial. Istvan Kovacs a fost trimis la cel mai dificil joc, cel în care Serbia a primit vizita Albaniei, două țări aflate în relații tensionate.

Cel mai bun arbitru român al momentului . Singurul moment greu a fost imediat după ce albanezii au marcat unicul gol al întâlnirii, iar Rey Manaj a sărbătorit într-un stil provocator, arătând semnul unui vultur. Kovacs nu a stat pe gânduri și i-a acordat imediat cartonașul galben.

Marian Barbu a fost delegat la duelul Scoția – Belarus 2-1, de pe Hampden Park. Gazdele au deschis scorul în minutul 15 prin Che Adams, dar asistentul Mircea Grigoriu a ridicat eronat fanionul pentru o poziție de ofsaid. Salvarea a venit din camera VAR, de la Ovidiu Hațegan, care a corectat eroarea asistentului și a validat golul.