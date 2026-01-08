Arbitrul care l-a înjurat pe Jurgen Kloop, condamnat la închisoare pentru deținerea unui videoclip cu pornografie infantilă

David Coote este un nume bine cunoscut în lumea fotbalului din Anglia, acesta fiind în centrul mai multor scandaluri. Acum, el a aflat ce condamnare a primit după o acuzație de abuz sexual.
Fostul arbitru din Premier League a apărut în fața instanței din Nottingham, după ce poliția a găsit pe laptopul său o înregistrare video cu abuzuri sexuale în care apărea un minor în vârstă de 15 ani.
Conform publicației The Independent, analiza criminalistică a computerului lui Coote a arătat că a fost vizionată o înregistrare video de 2 minute și 11 secunde, care arăta un băiat în uniformă școlară dezbrăcându-se, înainte de a fi supus unor acte sexuale.
Acuzat de descărcarea, partajarea sau salvarea de fotografii sau videoclipuri cu abuzuri, David Coote a pledat vinovat. El a primit 9 luni de închisoare cu suspendare, iar condamnarea va deveni fermă dacă acesta va recidiva în următorii 2 ani.
Procurorul Jeremy Janes a declarat în fața instanței că infracțiunea a fost ”agravantă”, deoarece a implicat o imagine în mișcare care a durat mai mult de 2 minute. În schimb, Laura Jane Miller, avocatul fostului arbitru, a precizat că clientul său este ”profund rușinat de el însuși și de acțiunile sale”.
Pronunțând sentința, judecătoarea Nirmal Shant KC i-a spus lui David Coote că trebuie să înțeleagă că astfel de videoclipuri implică ”copii abuzați în realitate, cu toate daunele care decurg din acest lucru”.
De asemenea, judecătoarea a impus un ordin de prevenire a agresiunii sexuale pe 10 ani și i-a spus fostului arbitru că îi va restricționa ”contactul și comunicarea cu copiii” și locul în care are voie să locuiască.
Fostul arbitru a ajuns pentru prima dată în atenția poliției în urma unei anchete a Federației de Fotbal din Anglia asupra sa, în legătură cu comentariile pe care le-a făcut despre fostul manager al lui Liverpool, Jurgen Klopp.
Tehnicianul german a fost făcut ”nenorocit” și ”arogant” de către David Coote, care îi explica persoanei care îl filma că a făcut respectivele afirmații din cauza unui episod din 2020, când a arbitrat un meci dintre Liverpool și Burnley.
Abaterea sa a fost definită drept o încălcare agravantă conform regulamentului FA, deoarece exista o referire la naționalitatea lui Klopp. În urma acestui scandal el a fost scos din arbitrajul din Anglia.
El a fost suspendat și de UEFA până la 30 iunie 2026, după ce a apărut o altă înregistrare video în care inhala un praf alb printr-o bancnotă în timp ce se afla la Campionatul European din 2024, din Germania.
În ianuarie 2025, Coote și-a recunoscut toate faptele punând totul pe seama unei perioade tulburi din viața sa. În plus, el a mărturisit că este gay, dar a ascuns mult timp acest lucru pentru a nu fi marginalizat.