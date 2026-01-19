Arbitrul care l-a scos din sărite pe Sorin Cârțu, delegat la un nou meci al Universității Craiova. Reacția nu a întârziat să apară: „Suntem cu ochii pe ei!“ Exclusiv

ADVERTISEMENT

Primul meci oficial al anului pentru Universitatea Craiova, în deplasare la Petrolul, aduce nu doar entuziasmul reluării campionatului, ci și o controversă veche reaprinsă: delegarea aceleiași brigăzi de arbitri care, în toamna lui 2025, a fost în centrul unui scandal după eșecul alb-albaștrilor de la Galați.

Sorin Cârțu, cu ochii pe arbitraj la meciul Petrolul – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova joacă astăzi, de la ora 20.00, pe terenul Petrolului, într-un meci care se anunță tensionat nu doar prin prisma mizei sportive, ci și a contextului arbitral. Centralul partidei va fi Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-Napoca), ajutat la cele două linii de Valentin Avram (București) și Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). În camera VAR se vor afla Cătălin Popa (Pitești), ca arbitru VAR, și Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe), în timp ce rolul de rezervă îi revine lui Cristian Moldoveanu.

ADVERTISEMENT

Această brigadă . Atunci, finalul partidei a adus un moment extrem de controversat: un posibil penalty pentru Craiova, în minutele de prelungiri, rămas neverificat la monitor. La finalul acelui joc, Sorin Cârțu a avut o reacție dură, acuzându-l direct pe arbitrul VAR, Cătălin Popa, că nu l-ar fi chemat pe Feșnic la monitor pentru a revedea faza incriminată.

Acum, la aproape patru luni distanță, președintele Universității Craiova a preferat să nu se pronunțe la adresa arbitrajului, dar a „aruncat“, totuși, un avertisment clar.

ADVERTISEMENT

„Mi-aduc aminte de acea fază, de la Galați, da. Totuși, nu trebuie să fim preconcepuți la partida asta, să ne gândim că arbitrii ar fi împotriva noastră. Hai să vedem cum se exprimă în timpul jocului. Oricum suntem cu ochii pe ei, pentru că tot ce se întâmplă de acum înainte este foarte important. Noi n-am fost niște privilegiați până în acest moment. Ne așteptăm la șicane și din partea arbitrilor, dar prefer să nu mă gândesc la asta“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Sorin Cârțu după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

În luna septembrie, după eșecul de la Galați, președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre cele întâmplate. în prelungiri, atunci când Dan Neicu a atins mingea cu mâna în propriul careu, după o centrare trimisă de Mihnea Rădulescu.

„Din punctul meu de vedere a fost penalty la acea fază cu hențul. Nu poți să spui că e viciere de rezultat, că nu știi dacă dădeai gol, dar la faza respectivă trebuia să fie penalty. Iar Cătălin Popa, care e la VAR, datoria lui era să informeze centralul și el decidea dacă e henț sau nu. El trebuia să cheme lumea la VAR. Tot la fel s-a întâmplat și la Botoșani, centralul n-a fost chemat la VAR să vadă hențul care a fost la acel moment. (n.r. ați avut un penalty care trebuia dat, clar) Absolut. Este mână depărtată de corp, schimbă direcția, sunt toate ingredientele pentru un penalty.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, la cum s-a desfășurat faza, poate ar fi trebuit să o vadă și Feșnic. Dar, să spunem că poate a fost mascat, era într-o altă poziție. Penalty-ul nu se hotărăște de Cătălin Popa sau Costreie, de la VAR, ei trebuie să cheme lumea la VAR, iar centralul decide, de aia ia mai mulți bani, numărul 1 este centralul. (n.r. poate Cătălin Popa se crede numărul 1) Am înțeles că este considerat unul dintre cei mai buni arbitri VAR din Europa, dar aici a comis-o prin faptul că nu l-a chemat pe Feșnic”, a declarat atunci președintele de onoare al Universității Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu a pus pe masă toate calculele. Câte puncte trebuie să facă Universitatea Craiova în campionatul regular

Președintele Universității Craiova nu a mai lăsat loc de interpretări și a pus pe masă calculele pentru finalul sezonului regular: minimum 18 puncte în cele nouă etape rămase, pragul pe care oltenii trebuie să-l atingă pentru a rămâne în cursa reală la titlu. Mai exact, pentru Sorin Cârțu, o medie de două puncte pe meci până la finalul campionatului regular este obligatorie pentru ca echipa să intre în play-off cu șanse reale la obiectivul final.

„Sunt meciuri diferite, unul e meciul de campionat, altul de Cupă. Are dreptate Filipe când zice să nu ne culcăm pe o ureche. Nu știu exact cum e terenul acolo, cum se prezintă la ora meciului…mai e și frigul ăsta, dar va fi foarte greu pentru noi. Petrolul, în general, e echipă grea. Are un antrenor care ne cunoaște, știe jucătorii în marea majoritate. E oltean, a fost și antrenorul echipei, are și el orgoliul lui și sunt convins că vom întâlni un adversar foarte dificil.

Universitatea Craiova, sub semnul presiunii înainte de meciul de la Ploiești

Mai sunt nouă meciuri până în play-off și, dintre toate echipele candidate la titlu și cupele europene, noi avem programul cel mai complicat. Trebuie luat în calcul că, din 27 de puncte pe care puteam să le mai luăm în turul campionatului, noi am luat 12-13 cu aceste echipe. Analizăm meciurile în care am dominat adversarul și nu am reușit să câștigăm. Cu Botoșani, cu Rapid, cu Dinamo, erau meciuri de câștigat la cum s-a jucat. Poate acum e timpul să ne luăm revanșa.

Este o presiune, pentru că deja suntem pe locul trei după ce au câștigat Rapid și Dinamo. Din locul 1 la începutul anului, acum ești brusc pe trei fără să joci. Acum avem posibilitatea să ne recăpătăm locul. De acum înainte începe adevărata strategie pentru câștigarea campionatului. Este foarte important cum intri în play-off. Această echipă trebuie să facă minimum 18 puncte până la finalul campionatului regular. Ca să ai șanse pentru obiectivul final, ne trebuie 18 puncte minimum, adică o medie de 2 puncte pe meci“, a mai spus președintele Universității Craiova, pentru FANATIK.