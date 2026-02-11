Sport

Arbitrul de fotbal care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost victima unei agresiuni. Trei bărbați l-au lovit, în fața casei

Pascal Kaiser, arbitrul care a îngenunchiat în fața partenerului, în mijlocul unui stadion plin cu oameni, a fost bătut. Incidentul a avut loc în curtea locuinței sale.
Alexa Serdan
11.02.2026 | 23:15
Cine e arbitrul care și-a exprimat sentimentele pentru partener. Sursa foto: Facebook.com
Înainte de meciul dintre Koln și Wolfsburg, un arbitru amator din Germania și-a cerut iubitul în căsătorie. La aproximativ două săptămâni distanță bărbatul a fost victima unei agresiuni care l-a băgat în spital.

Și-a cerut iubitul de soț și apoi a fost bătut

Pascal Kaiser este un tânăr de 29 de ani care a ajuns în atenția publicului datorită unui gest controversat. Arbitrul amator a îngenunchiat în fața partenerului de viață, un bărbat pe nume Moritz. Cererea în căsătorie a avut loc pe stadion.

Aproape 50.000 de persoane au surprins momentul dintre cei doi bărbați, însă nu toată lumea l-a văzut cu ochi buni. După ce a avut parte de bucurie înainte de meciul Koln – Wolfsburg a fost bătut de mai mulți necunoscuți.

Tânărul a sunat la numărul de urgență relatând că nu se simte în singurață. Poliția i-a transmis că nu are de ce să se teamă, cu toate că primise mai multe amenințări. Câteva minute mai târziu a ieșit în curtea casei sale.

În numai câteva secunde trei persoane necunoscute au început să-l lovească în față și în stomac. Pascal Kaiser a dezvăluit că atacatorii au stat ascunși, presa din Germania relatând faptul că arbitrul amator a ajuns la o unitate medicală. A primit imediat îngrijiri.

Cum s-a desfășurat agresiunea asupra arbitrului

„Am contactat imediat poliția. Au sosit rapid mai multe mașini, m-au dus la spital și apoi ne-au dus pe mine și pe partenerul meu într-un loc sigur.

Unele mesaje făceau referire directă la adresa locuinței mele, care fusese distribuită online fără consimțământul meu. Tonul mesajelor a devenit din ce în ce mai ostil și îngrijorător.

La 20 de minute după aceea (n.r. după ce fusese liniștit de poliției) am ieșit în grădină să fumez și erau trei băieți care mă așteptau”, a declarat Pascal Kaiser, pentru SimiliQueer.

La scurtă vreme după ce a fost externat a fost dus într-un loc sigur pentru a nu se repeta incidentul. Bărbatul s-a ales cu mai multe vânătăi la nivelul feței, după ce a avut curajul să-și arate sentimentele față de o persoană de același sex.

Cu toate că a fost victima unei agresiuni, arbitrul amator susține că nu regretă gestul făcut în fața oamenilor. El pune un accent foarte mare pe vizibilitatea persoanelor LGBTQ+, pentru schimbarea atitudinilor și combaterea discriminării.

„Nu regret intenția din spatele cererii. A fost plină de iubire și autenticitate. În același timp, nu aș fi putut niciodată să-mi imaginez lanțul de evenimente care a urmat, nici nivelul de ostilitate care a apărut.

Vizibilitatea este importantă, dar este esențial ca aceasta să fie însoțită de protecție, grijă și responsabilitate, atât în dezbaterea publică, cât și în spațiile online”, a mai spus Pascal Kaiser, pentru aceeași sursă.

