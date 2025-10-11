Arbitrul celebru dă vina pe Jose Mourinho pentru abuzul la care a fost supus el și familia lui de către suporteri

, când Roma, echipa antrenată de tehnicianul portughez, a fost învinsă la loviturile de departajare de Sevilla. Lusitanul l-a așteptat pe englez în parcarea arenei din Budapesta pentru a-i reproșa mai multe decizii, iar gesturile și criticile sale au dus la o reacție dură a fanilor Romei.

Arbitru de top, abuzat de fani după criticile aduse de Jose Mourinho

Anthony Taylor și familia sa au fost abuzați verbal și chiar bruscați de fanii Romei în timp ce se aflau pe aeroportul din Budapesta, după finala pe care gruparea din capitala Italiei a pierdut-o contra celor de la Sevilla. Doi ani mai târziu, arbitrul e convins că suporterii au fost influențați și de declarațiile făcute de Jose Mourinho.

„E cea mai dificilă situație în care m-am aflat, din punct de vedere al abuzurilor. Există foarte multe așteptări la astfel de meciuri importante, Nu au existat greșeli majore în acel meci, dar pentru că echipa a pierdut se încearcă o schimbare a percepției, găsirea unui vinovat. Am fost dezamăgit, frustrat, nervos.

Începi să te gândești dacă ai făcut o greșeală că ai călătorit cu familia în primă fază. De atunci, nu au mai venit la niciun meci pe care l-am arbitrat. (n.r. crezi că afirmațiile lui Jose Mourinho au avut o legătură cu atitudinea fanilor?) Da, sincer să fiu, chiar cred că a fost o legătură”, a declarat arbitrul englez într-un interviu pentru .

Ce a declarat Jose Mourinho după finala dintre Roma și Sevilla

Jose Mourinho a fost furios după finala pierdută de echipa sa și a afirmat că Anthony Taylor a arbitrat „rușinos” și „ca un spaniol”. „M-am săturat să fiu cel care spune că suntem furați. Trebuie să spun că suntem obișnuiți, dar într-o finală europeană e dificil de acceptat un asemenea arbitraj.

Nu vorbim de două-trei situații, sunt multe, dincolo de deciziile mari. Cei care suntem în fotbal de mult timp am realizat imediat ce se întâmplă”, a declarat portughezul la acel moment. După finalul meciului, l-a așteptat pe Anthony Taylor în parcarea stadionului și i-a adresat acestuia cuvinte dure.

Cine este Anthony Taylor, arbitrul atacat de Jose Mourinho

Anthony Taylor a început să arbitreze în 2002, la vârsta de 24 de ani, iar opt ani mai târziu a debutat la cel mai înalt nivel al fotbalului englez: Premier League. Începând din 2013, acesta face parte din lista FIFA, iar în ultimele sezoane a arbitrat mai multe partide importante la nivel european și mondial.

Pe lângă ultimul act al Europa League din 2023, acesta a mai condus finala Campionatului Mondial al Cluburilor din 2023 (Real Madrid – Al Hilal 5-3), finala UEFA Nations League din 2021 (Spania – Franța 1-2) și Supercupa Europei din 2020 (Bayern – Sevilla 2-1). Taylor a fost prezent la trei turnee finale majore, Cupa Mondială din 2022, EURO 2020 și EURO 2024.

Englezul are legături și cu fotbalul românesc. A condus un meci al primei reprezentative, 1-1 cu Muntenegru în 2016, dar și trei partide din cupele europene în care au fost implicate formații din Superligă: Petrolul Ploiești – Viktoria Plzen 1-1 (2014), Viitorul (Farul) Constanța – Red Bull Salzburg 1-3 (2017) și Olympique Lyon – FCSB 4-0 (2025).