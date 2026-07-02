Arbitrul celebru din România care s-a retras din SuperLiga. De ce a luat, de fapt, decizia și motivul pentru care nu-l vei mai vedea la FCSB – Dinamo, Rapid – FCSB sau U Craiova – CFR

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Sebastian Colțescu (49 de ani) nu va mai oficia niciun meci în noua stagiune din SuperLiga României. Arbitrul ce deține recordul pentru cele mai multe meciuri arbitrate pe prima scenă fotbalistică a României a fost numit membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, prin urmare el nu va mai putea fi delegat nici la centru, nici în cabina VAR.

Capăt de drum pentru Sebastian Colțescu! Celebrul arbitru român s-a retras

după 23 de sezoane în care a oficiat 423 de meciuri. „Centralul” craiovean este pe prima poziție în clasamentul partidelor arbitrate în prima ligă a României, a venit timpul să spună „stop”.

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Conform , Colțescu a fost numit ca nou membru în Comisia Centrală a Arbitrilor și va avea atribuții noi. Atât el, cât și Vasile Marinescu, le-au luat locul lui Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu, anunțul fiind făcut la ultima ședință a Comitetului Executiv. Din această cauză, el nu va mai arbitra niciun meci în noul sezon de SuperLiga României și va îndeplini funcția de observator de arbitri.

Ce spune Sebastian Colțescu despre experiențele mai puțin bune din cariera sa de arbitru

Ca orice arbitru, dar și momente în care a fost apreciat. El a trecut chiar printr-un moment foarte delicat, în care a fost acuzat de rasism în timpul partidei dintre PSG și Bașakșehir din UEFA Champions League.

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Totuși, el nu s-a lăsat doborât de aceste lucruri și a dus la capăt o carieră onorabilă: „Bineînțeles că au fost și experiențe mai puțin plăcute, dar eu am învățat din toate. Chiar dacă viața și arbitrajul au dat cu mine de pământ câteodată. Am avut partea mea de vină, pe care mi-o asum bărbătește. Chiar dacă eram căzut în unele momente, nu înseamnă că eram învins! M-am ridicat, m-am scuturat și am luat-o de la capăt. Cred că într-un final am reușit”, a declarat fostul „central” pentru sursa citată.