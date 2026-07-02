Sport

Arbitrul celebru din România care s-a retras din SuperLiga. De ce a luat, de fapt, decizia și motivul pentru care nu-l vei mai vedea la FCSB – Dinamo, Rapid – FCSB sau U Craiova – CFR

Celebrul arbitru din România s-a retras din activitate! De ce nu va mai arbitra în niciun meci din sezonul următor de SuperLiga
Ciprian Păvăleanu
02.07.2026 | 10:30
Arbitrul celebru din Romania care sa retras din SuperLiga De ce a luat de fapt decizia si motivul pentru care nul vei mai vedea la FCSB Dinamo Rapid FCSB sau U Craiova CFR
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Sebastian Colțescu și-a încheiat cariera în arbitraj. Ce rol va avea la CCA. Foto: Sportpictures.eu
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Sebastian Colțescu (49 de ani) nu va mai oficia niciun meci în noua stagiune din SuperLiga României. Arbitrul ce deține recordul pentru cele mai multe meciuri arbitrate pe prima scenă fotbalistică a României a fost numit membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, prin urmare el nu va mai putea fi delegat nici la centru, nici în cabina VAR.

Capăt de drum pentru Sebastian Colțescu! Celebrul arbitru român s-a retras

Ajuns la vârsta de 49 de ani, Sebastian Colțescu își încheie cariera de arbitru în SuperLiga României, după 23 de sezoane în care a oficiat 423 de meciuri. „Centralul” craiovean este pe prima poziție în clasamentul partidelor arbitrate în prima ligă a României, a venit timpul să spună „stop”.

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Conform gsp.ro, Colțescu a fost numit ca nou membru în Comisia Centrală a Arbitrilor și va avea atribuții noi. Atât el, cât și Vasile Marinescu, le-au luat locul lui Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu, anunțul fiind făcut la ultima ședință a Comitetului Executiv. Din această cauză, el nu va mai arbitra niciun meci în noul sezon de SuperLiga României și va îndeplini funcția de observator de arbitri.

Ce spune Sebastian Colțescu despre experiențele mai puțin bune din cariera sa de arbitru

Ca orice arbitru, Sebastian Colțescu a avut momente în care a fost foarte contestat pentru anumite decizii controversate, dar și momente în care a fost apreciat. El a trecut chiar printr-un moment foarte delicat, în care a fost acuzat de rasism în timpul partidei dintre PSG și Bașakșehir din UEFA Champions League.

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Totuși, el nu s-a lăsat doborât de aceste lucruri și a dus la capăt o carieră onorabilă: „Bineînțeles că au fost și experiențe mai puțin plăcute, dar eu am învățat din toate. Chiar dacă viața și arbitrajul au dat cu mine de pământ câteodată. Am avut partea mea de vină, pe care mi-o asum bărbătește. Chiar dacă eram căzut în unele momente, nu înseamnă că eram învins! M-am ridicat, m-am scuturat și am luat-o de la capăt. Cred că într-un final am reușit”, a declarat fostul „central” pentru sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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