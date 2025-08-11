Sport

Arbitrul criticat de Gigi Becali, delegat la Braga – CFR Cluj. ”Centralul” a condus și naționala României

Partida Braga - CFR Cluj va fi condusă de un arbitru din Germania, care a fost pus la zid de Gigi Becali după un joc din sezonul precedent.
Traian Terzian
11.08.2025 | 09:45
Arbitrul criticat de Gigi Becali, delegat la Braga - CFR Cluj. Sursă foto: sportschau.de

Un arbitru care a intrat în gura lui Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, va împărți dreptatea în duelul Braga – CFR Cluj, programat, joi, 14 august, de la ora 21:30, pe Estadio Municipal.

Meciul Braga – CFR Cluj va fi condus de un arbitru făcut praf de Gigi Becali

Trupa lui Dan Petrescu a pierdut acasă, scor 1-2, iar pentru întâlnirea din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Germania, avându-l la centru pe Sascha Stegemann.

În vârstă de 40 de ani, el este arbitru FIFA din 2019. Stegemann va fi ajutat de asistenții Christof Gunsch şi Marco Achmuller, în timp ce rezervă a fost delegat Martin Petersen. În camera VAR se vor afla Soren Storks și Patrick Hanslbauer.

În sezonul precedent, ”centralul” a condus 21 de meciuri în toate competițiile, 16 în Bundesliga, 4 în Europa League și unul în Liga Națiunilor. El are o medie de 4,33 cartonașe galbene acordate pe meci și 0,24 pentru cartonașe roșii.

Germanul l-a eliminat pe Darius Olaru în PAOK – FCSB

Sascha Stegemann s-a aflat la centru în stagiunea precedentă la meciul PAOK Salonic – FCSB 0-1, din 3 octombrie 2024, din faza grupei de Europa League. Atunci, germanul l-a eliminat pe Darius Olaru și a fost criticat de Gigi Becali.

”M-am supărat pe Olaru pentru roșu, dar ce a făcut el la finalul primei reprize când am marcat e fantastic. Datorită lui am câștigat. Am jucat 40 de minute cu un om în minus. Am avut și un arbitraj ostil. Olaru a pus mâna pe minge, dar a fost fault”, declara Becali.

La 9 zile distanță, Stegemann a fost delegat la partida Cipru – România 0-3, din Liga Națiunilor, când a dictat un penalty pentru ”tricolori”. În trecut, el s-a mai aflat la centru în două jocuri ale echipelor românești:

  • FCSB – West Ham 0-3 (3 noiembrie 2022, în Grupa B din Conference League)
  • Djurgaardens IF – Sepsi OSK 3-1 (11 august 2022, manșa secundă a turului 3 preliminar al Conference League)
