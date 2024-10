Meciul Cipru – România, programat sâmbătă, 12 octombrie, la Larnaca, în Liga Națiunilor C, va fi oficiat de o brigadă de arbitri din Germania. , de la ora 21:45, și va putea fi urmărit și online, pe platforma Prima Play.

Arbitrul criticat de Gigi Becali va conduce meciul Cipru – România. I-a mai arbitrat pe tricolori cu Bosnia, 0-1

UEFA l-a delegat la centru pe Sascha Stegemann (39 de ani), din etapa a două din faza principală Europa League. Neamțul l-a eliminat pe Darius Olaru, pentru două galbene, .

”M-am supărat pe Olaru pentru roșu, dar ce a făcut el la finalul primei reprize când am marcat e fantastic. Datorită lui am câștigat. Am jucat 40 de minute cu un om în minus. Am avut și un arbitraj ostil. Olaru a pus mâna pe minge, dar a fost fault”, a declarat patronul FCSB după meciul cu PAOK.

Sascha Stegemann va fi ajutat de asistenții Marco Achmüller (44 de ani) și Christof Günsch (38 de ani). Arbitru de rezervă este Tobias Reichel (39 de ani).

Cinci tricolori sunt pasibili de suspendare

Sascha Stegemann, arbitru FIFA din 2019, a mai condus un meci al naționalei României, 0-1 cu Bosnia & Herţegovina, pe 7 iunie 2022, la Zenica, în Liga Națiunilor B. ”Centralul” are o medie de 3,23 cartonaşe galbene pe meci și 0,07 pentru cartonașe roșii.

Naționala României are patru jucători pasibili de suspendare: Ștefan Târnovanu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă. În cazul în care vreunul primește cartonaș galben va lipsi de la meciul cu Lituania, marți, 15 octombrie, Kaunas.

Alte meciuri cu echipe românește arbitrate de Sascha Stegemann

FCSB – West Ham 0-3 (3 noiembrie 2022, în Grupa B din Conference League)

Djurgaardens IF – Sepsi OSK 3-1 (11 august 2022, manşa secundă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League)

Lotul României pentru meciurile din Nations League:

Naționala României este lideră în grupa 2 din Liga Națiunilor C, cu șase puncte după primele două etape. Selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani) a convocat 25 de jucători pentru meciurile cu (12 octombrie, Larnaca) și Lituania (15 octombrie, Kaunas).

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6)

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Victor DICAN (Farul, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4)

ATACANȚI: George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4)

Programul grupei României în Liga Națiunilor:

12 octombrie: Cipru – România, Lituania – Kosovo

15 octombrie: Lituania – România, Kosovo – Cipru

15 noiembrie: România – Kosovo, Cipru – Lituania

18 noiembrie: România – Cipru, Kosovo – Lituania

Clasamentul grupei: 1. România 6p (6-1), 2. Kosovo 3p (4-3), 3. Cipru 3p (1-4), 3. Lituania 0p (1-4).

Rezultate înregistrate:

6 septembrie 2024: Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′)

Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′) 9 septembrie 2024: Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′)