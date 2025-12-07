Arbitrul criticat vehement de Sorin Cârțu și acuzat că este fan FCSB va fi în camera VAR la Universitatea Craiova – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

În ciuda controverselor stârnite după meciul cu FCSB – Universitatea Craiova, când Sorin Cârțu l-a criticat dur și i s-au aruncat acuzații privind o pretinsă simpatie pentru roș-albaștri, arbitrul Sorin Costreie se va afla din nou în prim-plan la un meci al alb-albaștrilor. Acesta a fost delegat să conducă din camera VAR duelul tensionat din această seară dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Arbitrul criticat de Sorin Cârțu, în camera VAR la Universitatea Craiova – CFR Cluj

Cu puțin timp înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”, Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat cine va conduce partida menționată, iar această veste nu le va pica bine oltenilor.

Szabolcs Kovacs va arbitra partida, iar George Neacşu și Marius Badea îl vor ajuta la cele două linii. Sorin Costreie, arbitru criticat vehement de olteni în ultimele luni, va fi în camera VAR alături de Romică Bîrdeș.

Sorin Cârțu, acuzații grave după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Costreie stă în Voluntari, el e șeful. Fă tu legăturile“

Sorin Cârțu a fost cel care l-a criticat vehement pe Costreie de-a lungul timpului și ultima dată chiar după meciul pierdut de Universitatea Craiova cu FCSB, scor 0-1,din etapa a 12-a din SuperLigă. Atunci, la scurt timp după partidă, și a contestat vehement penalty-ul din care a câștigat FCSB. La acel moment, președintele Craiovei spunea, din nou, că Sorin Costreie este fan FCSB.

„La primul penalty e fault la Matei. Peste tot în lume s-a întors. De ce n-ai dat, mă, Costreie, faza mai în spate? Să se vadă faza cu Matei. E scos clar de pe direcția de alergare, e împins, e fault! Ia faza inițială, că după se ajunge la penalty, la faza cu Stoian.

Când joacă FCSB el e întotdeauna șeful (n.r. – Costreie). El e în Voluntari, stă aproape. E normal. Mie mi-a spus cineva, un prieten foarte bun al lui nea Puiu Iordănescu și ăla mi-a spus clar, știu mai de mult treaba asta, de la meciul trecut mi-a spus că stă în Voluntari. Costreie a fost și la meciul cu U Cluj, când le-a dat penalty-ul ăla (n.r. – la Simion cu Bîrligea), în play-off. Peste noi trec cu vederea. La Botoșani a trecut cu vederea VAR-ul. N-a chemat centralul, să spună el dacă e henț sau nu. Sau la Galați”, a spus la timpul respectiv Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Louis Munteanu, fascinat de stilul de joc al viitoarei adversare din SuperLiga

Universitatea Craiova și CFR Cluj se duelează duminică seară, pe „Ion Oblemenco“, în fața unui stadion arhiplin. La scurt timp după ce CFR Cluj a remizat cu Metaloglobus în Cupa României Betano, scor 2-2, cu o declarație măgulitoare la adresa Universității Craiova, viitoarea adversară din SuperLiga.

„Craiova, o echipă foarte bună. Chiar îmi place, îi admir. Au un joc foarte elaborat. Ne așteaptă un meci foarte greu. Am văzut că și fanii lor au intrare liberă, o să fie „vulcan“, așa cum spun ei“, a uimit Louis Munteanu.