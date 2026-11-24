. Duelul contează pentru etapa cu numărul 4 din faza principală a Conference League, iar ambele formații au nevoie de victorie, fiind la egalitate de puncte: 7.

UEFA a decis brigada de arbitrii de la Brighton – Universitatea Craiova

Cu mai puțin de 72 de ore până la startul duelului din Marea Britanie, a nominalizat arbitrii ce vor conduce partida. Forul continental a mizat pe o brigadă de arbitrii formată exclusiv din germani. La ”centru” se va afla Matthias Jöllenbeck, care va fi ajutat de asistenții Robert Kempter și Dominik Schaal. Cel de al patrulea oficial al duelului va fi Tobias Reichel.

În camera VAR, UEFA a ales tot arbitrii germani. În cazul unor decizii eronate din partea lui Matthias Jöllenbeck sau a unor faze de joc la limită, principalul care se va ocupa de arbitrajul video va fi Sascha Stegemann. Germanul va fi ajutat de conaționala sa, Katrin Rafalski. De precizat că niciunul dintre arbitrii partidei din Albion nu au condus vreun meci al unei echipe din România, până acum.

Universitatea Craiova se află pe locul 8 în Conference League, cu 7 puncte, după jumătate din program parcurs. Astfel, echipa lui Filipe Coelho are nevoie de un succes pentru a rămâne pe locurile ce asigură calificarea directă în optimile de finală ale competiției. După meciul cu Brighton, .

Matthias Jöllenbeck, omul scandalurilor în Germania

Deși ”centralul” partidei dintre Brighton și Universitatea Craiova nu a fost implicat în vreun scandal legat de trucarea de meciuri, nu a avut o carieră liniștită. Matthias Jöllenbeck ar fi avut un derapaj grosolan, în septembrie 2024, la meciul din 2.Bundesliga, dintre Greuther Furth și Fortuna Dusseldorf, 1-2. Totul s-ar fi petrecut după fluierul final.

Aflat pe tunelul stadionului din Furth, Matthias Jöllenbeck a fost abordat de directorul sportiv al gazdelor, Rachid Azzouzi. Oficialul i-ar fi cerut explicații pentru penalty-ul controversat din finalul meciului, acordat lui Fortuna Dusseldorf, care a decis soarta partidei. Conform , în drumul spre cabina arbitrilor, Matthias Jöllenbeck l-ar fi lovit intenționat cu umărul pe Rachid Azzouzi. Acuzația oficialului a fost confirmată, ulterior, de mai mulți jucători și membrii ai staff-ului lui Greuther Furth.

Patru luni mai târziu, în ianuarie 2025, Matthias Jöllenbeck a provocat o isterie uriașă în Bundesliga. După ce a acordat o lovitură liberă controversată, în duelul dintre Werder Bremen și Heidenheim, a devenit ținta atacurilor online din partea fanilor. Mai mult, viața lui Matthias Jöllenbeck a fost afectată și în afara terenului de fotbal. Suporterii furioși au oferit recenzii negative cabinetului unde lucrează ca medic.