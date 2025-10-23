Sport
Arbitrul de la FCSB – Bologna, făcut praf în direct la TV: „Catastrofal! Mănâncă paste bolognese dimineața, la prânz și seara”

Andris Treimanis, arbitru leton, a fost făcut praf chiar în timpul partidei FCSB - Bologna. Ce a spus celebrul comentator după mai multe faze controversate, toate în defavoarea „roș-albaștrilor”
Ciprian Păvăleanu
23.10.2025 | 21:39
Emil Grădinescu l-a făcut praf pe arbitrul de la FCSB - Bologna. Foto: Sportpictures.eu
Emil Grădinescu nu s-a mai putut abține și l-a făcut praf pe arbitrul leton Andris Treimanis, chiar în timpul meciului pe care îl comenta alături de Costi Mocanu. După mai multe decizii pe care jucătorii campioanei României le-au contestat, celebrul comentator român a refulat.

UPDATE: Emil Grădinescu și-a continuat tirada la adresa arbitrului și în repriza secundă!

După mai multe faulturi date în defavoarea lui FCSB, care în opinia lui Emil Grădinescu au fost dictate în mod eronat, comentatorul și-a continuat tirada și în a doua jumătate a meciului: „E arbitru bun ăsta, ne oprește contraatacul. Bravo, domnule Treimanis, ești sculă de arbitru. Îl simt. Rosetti este răspunsul de ce el arbitrează așa” ; „Ești catastrofal! Lasă-te, arbitrule! O catastrofă cu fluier”, a continuat el în a doua repriză, în comentariul său pentru Prima Sport.

Emil Grădinescu nu s-a mai putut abține. Ce a spus despre arbitrul din FCSB – Bologna

FCSB a început groaznic partida cu Bologna, iar italienii au dus scorul la 2-0 încă din primele 12 minute. Jocul „roș-albaștrilor” a continuat să fie slab, însă cu toate acestea arbitrul a arătat mai multe cartonașe galbene oaspeților.

La doar trei minute după ce și-au dublat avantajul, Haggem l-a lovit pe Darius Olaru cu cotul într-un duel aerian, spărgându-i arcada fotbalistului de la FCSB, fază la care Emil Grădinescu a considerat că se putea acorda roșu. Tot o lovitură cu cotul a primit și Lixandru de la Odgaard, marcatorul primului gol, însă această lovitură nu s-a lăsat cu sânge.

În finalul primei reprize, Treimanis putea să îi dea al doilea galben lui Jonathan Rowe, după un fault în marginea careului propriu, însă nici de această dată letonul nu a arătat cartonașul roșu. După toate aceste momente, dar și alte decizii mai mici din timpul jocului, Emil Grădinescu a răbufnit și l-a acuzat pe arbitru în direct că îi favorizează pe oaspeți:

„Domnul arbitru nu vrea să dea nici de această dată. Probabil o să dea el un roșu în această partidă, dar o să ni-l arate tot nouă. Cred că domnul arbitru mănâncă paste bolognese dimineața, la prânz și seara”, a spus Emil Grădinescu, pe comentariul live, după ce „centralul” nu i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Rowe.

Antrenorul lui Bologna i-a scos pe cei doi fotbaliști la pauză

Antrenorul lui Bologna, Daniel Niccolini, a confirmat oarecum observațiile făcute de Emil Grădinescu. Italianul a făcut două schimbări la pauză, înlocuindu-i chiar pe cei doi fotbaliști ale căror faulturi puteau fi pedepsite cu cartonașul roșu.

Haggem, cel care i-a spart arcada lui Olaru, a fost înlocuit de cehul Martin Vitik, în timp ce Jonathan Rowe, fotbalist pentru care Bologna a plătit 17 milioane de euro pentru a-l aduce de la Marseille în această vară, a fost schimbat cu Nicolo Cambiaghi.

FCSB a ratat trei mari ocazii în finalul primei reprize

După ce în primele 30 de minute au părut absenți total de la meci, jucătorii lui FCSB s-au trezit în ultima parte a primei reprize. Prima ocazie mare ratată de FCSB a fost după un corner, când Skorupski a parat două lovituri de cap ale lui Ngezana și Adrian Șut, una după cealaltă.

Thiam a avut și el o ocazie uriașă în prima repriză, după o fază splendidă făcută de campioana României. Senegalezul a întors superb un adversar în careu și a tras un șut puternic la colțul scurt, însă portarul lui Bologna s-a opus din nou, apărând balonul cu laba piciorului.

