Arbitrul de la Universitatea Craiova – Getafe, protagonistul unor scandaluri de proporții! A fost numit „clovn cu fluier”

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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Oltenii vor primi vizita spaniolilor de la Getafe, joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei principale din Conference League. În Bănie se anunță o mobilizare generală pentru duelul cu formația din La Liga. Partida de pe „Ion Oblemenco” va fi condusă de slovenul David Smajc, un arbitru care a provocat numeroase controverse în ultimii ani.

Delegare controversată la Universitatea Craiova – Getafe! Arbitrul a fost desființat în Polonia și Slovenia

Echipa pregătită de Filipe Coelho are în față un test dificil. , însă traversează o perioadă complicată în campionat. Oltenii speră să profite de avantajul terenului propriu și să obțină primele puncte în Conference League. Atmosfera de pe „Ion Oblemenco” se anunță una incendiară, iar suporterii sunt pregătiți să își împingă favoriții de la spate.

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UEFA a anunțat deja brigada care va conduce partida. La centru se va afla David Smajc, un sloven în vârstă de 37 de ani, cu experiență în competițiile europene. Numele său a apărut însă în centrul mai multor scandaluri. A fost criticat dur în Polonia după un meci al Legiei Varșovia, a intrat în conflict cu Albert Riera, fostul fotbalist al lui Liverpool, și a fost contrazis public de Damir Skomina, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri europeni din ultimele decenii.

David Smajc face parte din noua generație de arbitri sloveni promovați în competițiile organizate de UEFA. Originar din Kranj, acesta a debutat în prima ligă din Slovenia în aprilie 2018. A început să primească delegări la meciurile importante din campionatul intern, iar patru ani mai târziu a făcut pasul către fotbalul european.

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Pentru , UEFA a desemnat o brigadă integral slovenă. Smajc va fi ajutat la cele două tușe de Manuel Vidali și David Gabrovec. Al patrulea oficial va fi Zan Jazbec, în timp ce Aleksandar Matkovic și Mihael Antic se vor afla în camera VAR. Delegatul UEFA va fi Darko Ramovs, din Serbia, iar Edward Foley, din Irlanda, va îndeplini rolul de observator de arbitri.

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Scandal în Conference League! David Smajc, numit „clovn cu fluier” după un meci al Legiei Varșovia

David Smajc a intrat în atenția presei internaționale pe 19 decembrie 2024, după o partidă care a provocat numeroase reacții în Polonia. Slovenul a condus confruntarea dintre Djurgården și Legia Varșovia, din ultima etapă a fazei principale a Conference League. Suedezii s-au impus cu 3-1, însă prestația arbitrului i-a scos din sărite pe polonezi.

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Suporterii gazdelor au aprins materiale pirotehnice, iar un fum dens a acoperit terenul. Vizibilitatea a scăzut considerabil, iar Smajc a fost nevoit să întrerupă partida. Jocul a fost reluat după aproximativ un sfert de oră, deși fumul nu dispăruse complet. Presa din Varșovia a criticat faptul că fotbaliștii au fost trimiși înapoi pe teren, deși vizibilitatea era în continuare redusă.

Au existat și alte decizii contestate pe parcursul confruntării, iar reacțiile nu s-au lăsat așteptate. Publicația Sport.pl a relatat că Smajc a fost numit inclusiv „clovn cu fluier”. Dariusz Mioduski, proprietarul Legiei Varșovia, a dezvăluit ulterior că oficialii clubului au luat în calcul posibilitatea de a nu mai trimite echipa pe teren pentru repriza secundă.

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Albert Riera l-a pus la zid pe David Smajc! „Nu vreau să ne mai arbitreze niciodată!”

Centralul a fost criticat dur și de Albert Riera, fostul mijlocaș al lui Liverpool și Manchester City. Spaniolul a intrat într-un conflict public cu arbitrul după partida dintre Koper și Celje, scor 1-1, disputată pe 30 aprilie 2025, în campionatul Sloveniei. Riera, care pregătea atunci formația Celje, a fost extrem de nemulțumit de prestația centralului. Spaniolul a considerat că echipa sa a fost dezavantajată în repetate rânduri și a lansat acuzații dure la conferința de presă.

„Prima mea impresie este că am jucat împotriva a 13 oameni. De obicei, jucăm împotriva a 12, dar astăzi am jucat împotriva a 13. Al treisprezecelea jucător al adversarilor a fost arbitrul David Smajc. Scrieți-i numele cu majuscule! Nu vreau să ne mai arbitreze niciodată”, a declarat Albert Riera, potrivit publicației Planet Nogomet.

Celebrul Damir Skomina l-a contrazis categoric! Eliminare controversată în derby-ul Sloveniei

Cu numai câteva săptămâni înaintea conflictului cu Albert Riera, David Smajc a fost criticat și de un nume uriaș din arbitrajul european. Pe 9 martie 2025, Smajc a condus derby-ul dintre Maribor și Olimpija Ljubljana, încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Partida a fost marcată de eliminarea mijlocașului turc Bartug Elmaz, care a primit al doilea cartonaș galben. Decizia a provocat proteste din partea celor de la Maribor. Reluările au arătat că Elmaz a atins mai întâi mingea.

Faza a fost analizată de Damir Skomina, fostul arbitru care a condus finala Ligii Campionilor din 2019, dintre Liverpool și Tottenham. Slovenul, retras din activitate în 2021, a considerat că Smajc a greșit și că intervenția lui Elmaz nu trebuia sancționată nici măcar cu lovitură liberă.

David Smajc, trei întâlniri cu fotbalul românesc! A fost prezent la o înfrângere usturătoare a CFR-ului

David Smajc nu este complet străin de fotbalul românesc. Deși nu a condus până acum de la centru o partidă a unei echipe din România, slovenul a făcut parte din brigăzile de arbitri la trei confruntări în care au fost implicați reprezentanții țării noastre. Două dintre acestea au fost disputate de echipa națională, iar cealaltă de CFR Cluj, în Europa League. Prima întâlnire a avut loc pe 5 noiembrie 2020, pe Stadio Olimpico. CFR Cluj a fost surclasată atunci de AS Roma, scor 0-5, în grupele Europa League. David Smajc a fost al patrulea oficial, într-o brigadă condusă de compatriotul său Matej Jug. Pe banca ardelenilor se afla Dan Petrescu.

Un an mai târziu, Smajc a fost prezent la victoria României cu Liechtenstein, scor 2-0, din preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Din nou, a îndeplinit rolul de arbitru de rezervă. Ultima întâlnire cu naționala României a avut loc pe 9 septembrie 2024. „Tricolorii”, pregătiți atunci de Mircea Lucescu, au învins Lituania cu 3-1, pe Stadionul Steaua, în Liga Națiunilor.