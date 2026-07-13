Arbitrul de pe listă pentru Cupa Mondială a decedat la doar 38 de ani! În luna aprilie a fost arestat în Marea Britanie

Olandezul Rob Dieperink, care nu a mai oficiat niciun meci la CM 2026 după ce FIFA l-a exclus din cauză că a abuzat sexual un minor, s-a stins din viață la 38 de ani. Federația Olandeză de Fotbal a confirmat tragica veste.
Arbitrul olandez Rob Dieperink a fost exclus de FIFA de la Campionatul Mondial după ce a fost acuzat pe nedrept de agresiune sexuală asupra unui minor. Totul s-a petrecut în primăvara acestui an. Acum, la câteva luni după incidentul care a scandalizat lumea fotbalului, el a murit la doar 38 de ani. Cauzele decesului nu sunt cunoscute, însă presa din străinătate a înaintat ipoteza suicidului.
„Suntem șocați și profund întristați de trecerea în neființă a arbitrului Rob Dieperink. Odată cu Rob, comunitatea centralilor pierde un arbitru foarte apreciat, cu experiență internațională, dar mai presus de toate, un coleg excelent și dedicat.
Gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei care l-au ținut drag. Le dorim multă putere și sprijin în a face față acestei mari pierderi”, a transmis Federația Olandeză de Fotbal.
Marian Barbu a condus sezonul trecut duelul dintre VfB Stuttgart (Germania) și Maccabi Tel-Aviv (Israel) în etapa a 6-a din grupa principală de Europa League. Pe lângă asistenții Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, dar și cel de-al 4-lea oficial Florin Andrei, românul a fost ajutat atunci în camera VAR de Bram Van Driessche (Belgia) și Rob Dieperink (Țările de Jos).
De asemenea, Rob Dieperink a fost arbitru asistent video (VAR) în timpul Campionatului European din 2024, desfășurat în Germania. Ultimul său meci arbitrat a fost o partidă amicală între Go Ahead Eagles și Apollon FC, chiar sâmbăta trecută.