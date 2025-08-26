Sport

Arbitrul delegat de UEFA la FCSB – Aberdeen l-a enervat teribil pe Jose Mourinho

UEFA trimite la returul FCSB - Aberdeen un arbitru controversat. Ce probleme a avut „centralul” cu marele Jose Mourinho sezonul trecut.
Mihai Dragomir
27.08.2025 | 00:38
Arbitrul delegat de UEFA la FCSB Aberdeen la enervat teribil pe Jose Mourinho
Arbitrul delegat de UEFA la FCSB - Aberdeen, implicat într-un scandal monstruos cu Jose Mourinho sezonul trecut. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB se pregătește de meciul retur cu Aberdeen, programat joi, 28 august, de la ora 21:30. Meciul prezintă interes major, mai ales pentru fanii bucureștenilor, iar UEFA a stabilit cine va fi arbitrul responsabil să conducă întâlnirea de pe Arena Națională. Ce probleme a avut cu marele Jose Mourinho.

Arbitrul care a avut probleme cu Jose Mourinho sezonul trecut, delegat să conducă FCSB – Aberdeen

UEFA a stabilit ca meciul FCSB – Aberdeen să fie oficiat de către norvegianul Espen Eskas. „Centralul” a avut probleme sezonul trecut cu Jose Mourinho, cel cunoscut pentru „clinciurile” cu arbitrii. Totul a plecat de la returul optimilor de finală din Europa League, când Fenerbahce era eliminată la penalty-uri de Rangers.

Mai exact, Mourinho l-a criticat pe arbitru pentru că a refuzat să acorde 3 lovituri de pedeapsă echipei sale în înfrângerea din Europa League de pe Ibrox, în luna martie a acestui an. Tehnicianul l-a acuzat pe arbitrul norvegian de aroganță.

„Arbitrul și VAR au decis că trebuie să mergem la lovituri de departajare”

„Al patrulea oficial era un tip de treabă, nu era arogant ca arbitrul. Arbitrul și VAR au decis că trebuie să mergem la lovituri de departajare, deoarece nu ne-au fost acordate 3 penalty-uri în 120 de minute.

Apoi, la loviturile de departajare, am ratat trei și Rangers a trecut mai departe, felicitări lor. El (n.r. – Espen Eskas) încerca să calmeze banca noastră.

Eu eram singurul calm, pentru că tuturor celorlalți, în special celor care stăteau în fața laptopurilor, le era greu să se controleze.”, spunea Jose Mourinho la finalul meciului pierdut la penalty-uri cu Rangers.

