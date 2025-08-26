Arbitrul delegat de UEFA la FCSB – Aberdeen l-a enervat teribil pe Jose Mourinho

FCSB se pregătește de meciul retur cu Aberdeen, programat joi, 28 august, de la ora 21:30. Meciul prezintă interes major, iar UEFA a stabilit cine va fi arbitrul responsabil să conducă întâlnirea de pe Arena Națională. Ce probleme a avut cu marele Jose Mourinho.

Arbitrul care a avut probleme cu Jose Mourinho sezonul trecut, delegat să conducă FCSB – Aberdeen

UEFA a stabilit ca meciul FCSB – Aberdeen să fie oficiat de către norvegianul Espen Eskas. „Centralul” a avut probleme sezonul trecut cu Jose Mourinho, Totul a plecat de la returul optimilor de finală din Europa League, când

Mai exact, Mourinho l-a criticat pe arbitru pentru că a refuzat să acorde 3 lovituri de pedeapsă echipei sale în înfrângerea din Europa League de pe Ibrox, în luna martie a acestui an. Tehnicianul l-a acuzat pe arbitrul norvegian de aroganță.

„Arbitrul și VAR au decis că trebuie să mergem la lovituri de departajare”

„Al patrulea oficial era un tip de treabă, nu era arogant ca arbitrul. Arbitrul și VAR au decis că trebuie să mergem la lovituri de departajare, deoarece nu ne-au fost acordate 3 penalty-uri în 120 de minute.

Apoi, la loviturile de departajare, am ratat trei și Rangers a trecut mai departe, felicitări lor. El (n.r. – Espen Eskas) încerca să calmeze banca noastră.

Eu eram singurul calm, pentru că tuturor celorlalți, în special celor care stăteau în fața laptopurilor, le era greu să se controleze.”, spunea Jose Mourinho la finalul meciului pierdut la penalty-uri cu Rangers.