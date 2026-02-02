Arbitrul din cauza căruia Mititelu a intrat pe teren l-a scos din minți și pe Gigi Becali. „E nevoie și de avizul psihologului sportiv”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Duminică seara, după victoria la limită a echipei sale, scor 1-0, cu Csikszereda, patronul roș-albaștrilor a izbucnit nervos la adresa „centralului” Cristian Moldoveanu. Vorbim de același arbitru din cauza căruia Adrian Mititelu a intrat pe teren în urmă cu două sezoane.

De unde este încrâncenarea lui Cristian Moldoveanu, arbitrul care l-a scos din minți și pe Gigi Becali. La UEFA „e nevoie și de avizul psihologului sportiv” pentru „centrali”

După meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali a lansat critici extrem de dure la adresa arbitrului partidei, Cristian Moldoveanu. Șeful FCSB a anunțat că va cere oficial ca arbitrul din Sfântu Gheorghe să nu mai oficieze la meciuri ale FCSB-ului. Becali a fost deranjat de faptul că nu s-a dictat penalty în minutul 15, după un duel dintre David Miculescu și Soufiane Jebari.

Subiectul de duminică seara a fost abordat și la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici și invitații săi au întors pe toate fețele . Opinia generală a fost aceea că centralul a avut un meci normal spre ușor. În ciuda acestui aspect, deciziile sale au iscat mult controverse.

Moderatorul și invitații săi au remarcat încrâncenarea cu care își face meseria acest „central”. În replică, fostul arbitru Cristi Balaj a explicat cum decurg ostilitățile la UEFA în cazul arbitrilor care ajung la un nivel superior. Fostul oficial de la CFR spune că niciun arbitru nu face pasul cel mare fără avizul psihologului sportiv.

„Am încercat să-l protejez în măsura în care se poate. Aici intervine mental coaching, Nu întâmplător, cei de la UEFA au psiholog. În momentul în care un arbitru evoluează la un nivel ridicat, vorbesc aici de grupe Champions League, competiții importante, turnee finale, nu trece la acel nivel fără să primească avizul psihologului sportiv.

Sunt discuții, verificări, pregătire, dialog. Psiholog poate să fie și observatorul de joc. Pentru că există în cadrul Comisiei Centrale (CCA) observatori sau membri care au activat la nivel înalt și au experiență de viață. Au întâlnit și mulți observatori, au avut ce să învețe. Pot fi mentori la cei care sunt la început de carieră. E important ca acel mental coaching să fie făcut nu la fără frecvență. Să fie făcut corect”, a spus Balaj.

De ce a intrat Adrian Mititelu pe teren în 2024, la un meci arbitrat de același Cristian Moldoveanu

Moderatorul emisiunii a reamintit faptul că același , în noiembrie 2024, a fost implicat într-un alt scandal monstru. Pe atunci, la un meci FCU Craiova – Ceahlăul, patronul oltenilor, Adrian Mititelu, a intrat pe teren și a vrut să scoată echipa.

Mititelu a intrat pe teren în minutul 25. El i-a reproșat atunci „centralului” Cristian Moldoveanu un penalty dictat împotriva echipei lui. Finanțatorul lui FCU părea hotărât să-și scoată echipa de pe teren. Ulterior, Mititelu a părăsit terenul de joc. Acesta a rămas în preajma băncilor tehnice. În minutul 30, arbitrul i-a cerut să elibereze acea zonă, dar scandalul s-a reaprins.

A fost clipa în care între patron și central a avut loc un schimb incredibil de replici. „Tu ieși afară, nemernicule ce ești! Ieși tu afară! Tu! Tu să ieși”, a fost auzit Mititelu strigându-i arbitrului acelui meci din Liga a 2-a.