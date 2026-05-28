Arbitrul din SuperLiga, prima reacție după ce a devenit noul președinte al AMFB: „Nu îmi place să pierd! Am fost și voi fi corect, este structura mea ca om”

Un arbitru important din SuperLiga a câștigat alegerile pentru președinția AMFB și a dezvăluit care vor fi primele măsuri pe care le va lua din această postură.
Bogdan Ciutacu
28.05.2026 | 20:25
Marcel Bîrsan (44 de ani) este noul președinte al Asociației Municipale de Fotbal București. FOTO: Sport Pictures
Marcel Bîrsan (44 de ani) este noul președinte al Asociației Municipale de Fotbal București, după ce a câștigat clar alegerile în fața lui Ilie Drăgan, care i-a fost contracandidat și lui Răzvan Burleanu la alegerile pentru președinția FRF. Arbitrul care activează în SuperLiga a vorbit despre noul său rol și a comentat momentele tensionate din sală.

Marcel Bîrsan e noul președinte al AMFB

Marcel Bîrsan a fost extrem de încrezător că va deveni noul președinte al AMFB, iar acesta a dezvăluit care vor fi primele sale măsuri în noul rol. „Mă așteptam, am reușit să conving foarte mulți membri afiliați, au avut încredere. Dacă nu mă așteptam să câștig, nu mă înscriam în cursă. Nu îmi place să pierd. Am fost și voi fi corect, așa este structura mea ca om. Evident că mă ajută faptul că sunt jurist, dar îmi place să mă înconjor de profesioniști și atunci când nu știu, îmi place să întreb, să ascult și să iau cele mai bune decizii în cunoștință de cauză.

Nu vreau să mă hazardez să spun care va fi prima decizie, vom avea o ședință de Comitet Executiv, suntem la finalul sezonului, trebuie să încheiem cu bine competițiile la nivel AMFB, după care ne vom așeza și vom avea o scurtă vacanță în care încercăm să reașezăm lucrurile. Doresc să implementez toate punctele din programul meu, pe parcurs vom vedea, vom analiza. Sunt conștient că sunt probleme financiare la unele cluburi, dar nu îmi place să fac promisiuni înainte de a vedea care este situația financiară a Asociației.

Vom avea un audit, iar în funcție de acest audit vom lua sau nu anumite măsuri, pe care le vom face publice. (n.r. care sunt principalele obiective?) În primul rând, vorbim de transparență. Trebuie să avem dialog și transparență, sunt cele două puncte forte ale mele. Având un dialog, putem să realizăm mult mai multe”, a declarat Marcel Bîrsan pentru FANATIK. „Centralul” a condus recent „finala campionatului” dintre Universitatea Craiova și U Cluj, dar și prima manșă a barajului de menținere-promovare dintre Chindia și Farul, având prestații controversate în ambele jocuri.

Cum a comentat Marcel Bîrsan scandalul produs de contracandidatul său, Ilie Drăgan

Contracandidatul lui Marcel Bîrsan, Ilie Drăgan, a fost extrem de nemulțumit din mai multe motive în timpul Adunării Generale. „N-a fost absolut nicio problemă în sală, din punctul meu de vedere. Domnul Drăgan a vorbit cât a dorit. Domnul Drăgan a venit cu un reprezentant al clubului și dânsul voia să intre în calitate de candidat.

Nu pot intra două persoane din partea aceluiași membru afiliat. Practic, ar fi avut dreptul la două voturi. Este simplu, logic, toți ceilalți au venit cu delegație din partea clubului, fie că au fost candidați pentru vreo funcție sau nu”, a afirmat Bîrsan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Se va implica Marcel Bîrsan la Comisia de Arbitri din cadrul AMFB?

Deși activează ca arbitru la nivelul primei divizii de peste un deceniu, fiind prezent timp de mai mulți ani și pe lista FIFA, Marcel Bîrsan a anunțat că nu se va implica la Comisia Municipală a Arbitrilor din postura de președinte al AMFB: „Comisia este independentă, așa a fost și cât eu am fost președinte, așa va fi și de acum încolo. E exclus ca eu să intervin în vreo comisie, indiferent că eu sunt arbitru activ sau nu”.

  • 2012 este anul în care Marcel Bîrsan a debutat în prima ligă ca arbitru
  • 9 meciuri a condus „centralul” în preliminariile cupelor europene de-a lungul carierei
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
