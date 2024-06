Arbitrul finalei Champions League, arestat alături de o brunetă sexy în Bosnia. Party cu cocaină, arme de foc și peste 10.000 de euro

Arbitrul Slavko Vincic a fost delegat pentru a arbitra În 2020, Slovenul a fost arestat de către poliția din Bosnia într-un dosar de prostituție și trafic de droguri.

Slavko Vincic, arbitrul finalei Champions League Real Madrid – Borussia Dortmund, a fost arestat în Bosnia în 2020

Slovenul care a arbitrat meciuri ale unor echipe importante în acest sezon, printre care Manchester City și Liverpool, a fost arestat și pus să dea declarații despre Tijana Maksimovic, despre care poliția ar crede că e liderul unui lanț de prostituție.

Vincic a fost arestat de către poliția din Bosnia și Herțegovina la o petrece în Bijeljina, petrece la care se afla și Tijana Maksimovic. La perchezițiile polițiștilor din Bijeljina s-au găsit 14 pachete de cocaină, 10 pistoale, trei veste anti-glonț, peste 10.000 de euro în diferite valute și totodată diverse telefoane și laptop-uri.

În urma investigațiilor, polițiștii au reținut 9 femei și 26 de bărbați, ce aveau în posesie cocaină, arme de foc și bani cash. La scurt timp, Tijana Maksimovic a încercat să treacă granița Croației cu o barcă, fiind însoțită de alte trei femei.

Arbitrul Slavko Vincic a fost reținut drept martor în această investigație, fiind eliberat după mai multe declarații. Mai multe persoane care se aflau la petrecere au fost puse sub acuzare pentru trafic droguri sau deținere de arme de foc.

Arbitrul și-a susținut nevinovăția în presa din Slovenia, declarând că nu cunoaște personajele implicate și că el doar a dat curs invitației la petrecere.

„După o întâlnire cu niște parteneri de afaceri am fost invitat la o petrecere, la care am am acceptat să merg. După ce poliția a făcut cercetările, am fost chemat să dau declarații, unde am transmis că nu le cunosc pe acele persoane.

După toate cele întâmplate, ei (polițiștii) mi-au dat undă verde pentru a mă putea întoarce acasă, în Slovenia”, a declarat arbitrul care urmează să fie la centru în finala Champions League.

Cine e Slavko Vincic, arbitrul care va arbitra finala UEFA Champions League

Slavko Vincic, în vârtă de 44 de ani, este arbitru internaţional din 2010. „Cavalerul fluierului” urmează să oficieze cea de a doua sa finală de competiţie de club UEFA, după ce a fost desemnat arbitru pentru finala UEFA Ligii Europa 2021 de la Sevilla (Spania), între Eintracht Frankfurt şi Rangers FC.

Arbitrul sloven pare să fie preferatul lui Este deja la a doua finală într-o competiție majoră.