Sport

Arbitrul finalei CM 2026 a rupt tăcerea! Dezvăluiri despre discuția cu Lionel Messi

Slavko Vincic, arbitrul finalei de la Cupa Mondială, a vorbit pentru prima dată despre cel mai important moment al carierei. Când a decis slovenul că se va retrage.
Bogdan Mariș
31.07.2026 | 07:15
Arbitrul finalei CM 2026 a rupt tacerea Dezvaluiri despre discutia cu Lionel Messi
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Slavko Vincic (46 de ani), arbitrul finalei CM 2026, a vorbit în premieră despre meciul dintre Spania și Argentina. FOTO: Hepta
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Slavko Vincic (46 de ani) a fost cel desemnat de FIFA să arbitreze finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, pe care ibericii aveau să o câștige cu 1-0. Slovenul, care și-a anunțat retragerea după turneul final din America de Nord, a vorbit în premieră despre cele întâmplate pe gazon și a oferit detalii despre conversația sa cu Lionel Messi.

Arbitrul finalei de la Cupa Mondială a rupt tăcerea. Dezvăluiri despre conversația cu Messi

Prestația lui Slavko Vincic din finala Cupei Mondiale a fost, în mare măsură, una apreciată, iar slovenul nu a avut o misiune ușoară, ținând cont de stilul agresiv de joc al Argentinei. Arbitrul a arătat șase cartonașe galbene sud-americanilor, două dintre ele lui Enzo Fernandez, care a fost eliminat în minutul 90+3. Revenit în țara natală după turneul final din America de Nord, Vincic a vorbit în premieră despre finală. „E o povară mare când toată cariera ta de arbitru depinde de un singur meci.

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Dar știam că aspectul la care voi munci cel mai mult este controlul meciului. Să opresc jocul în momentul potrivit sau să las acțiunea să continue. Cea mai mare provocare a fost să mă descurc cu emoțiile jucătorilor. E finala Cupei Mondiale, mentalitățile și reacțiile sunt diferite, dar ținând cont de importanța meciului, trebuie să înțelegem asta. Cea mai mare provocare, bineînțeles, este să controlezi totul în timpul meciului.

După ultimul fluier, noi nu am reprezentat o mare problemă, ceea ce indică faptul că ne-am făcut bine treaba. Din acest motiv, cred că strategia a fost corectă”, a declarat „centralul” la o conferință de presă, conform presei din Slovenia. Acesta a fost întrebat și despre discuția pe care a avut-o pe gazon cu Lionel Messi: „Conversația dintre noi va rămâne pe teren, dar pot spune că Messi s-a comportat corect, sportiv”.

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Când a decis Slavko Vincic că se va retrage

La aproximativ o săptămână după ce a condus finala dintre Spania și Argentina, Slavko Vincic și-a anunțat retragerea din arbitraj. „Am arbitrat ultimul meu meci pe 19 iulie, finala Cupei Mondiale. E sigur. Decizia de a-mi încheia cariera a fost luată înainte de startul Cupei Mondiale. La un moment dat, o persoană de 46 de ani trebuie să ia decizia cu privire la un capitol care trebuie să se încheie.

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Dorința mea a fost să fiu prezent la Cupa Mondială, dar nu visam că voi arbitra finala. E incredibil că s-au aliniat astrele în așa fel încât cel mai important meci să fie ultimul din cariera mea. Încă nu am înțeles pe deplin ce am realizat”, a afirmat arbitrul sloven. Slavko Vincic s-a aflat pe lista FIFA în perioada 2010-2026 și a fost prezent la 4 turnee finale.

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Meciuri conduse de Slavko Vincic la turnee finale majore

  • EURO 2020: Spania – Suedia 0-0 (grupe), Elveția – Turcia 3-1 (grupe), Belgia – Italia 1-2 (sferturi)
  • Cupa Mondială 2022: Argentina – Arabia Saudită 1-2 (grupe), Țara Galilor – Anglia 0-3 (grupe)
  • EURO 2024: Ungaria – Elveția 1-3 (grupe), Spania – Italia 1-0 (grupe), Spania – Franța 2-1 (semifinale)
  • Cupa Mondială 2026: Brazilia – Maroc 1-1 (grupe), Iordania – Algeria 1-2 (grupe), Mexic – Ecuador 2-0 (16-imi), Spania – Argentina 1-0 (finala)
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