Arbitrul Giorgi Kruashivili a distrus-o pe Universitatea Craiova! Deciziile scandaloase luate de „central”

Universitatea Craiova a luptat, a revenit și a fost la câteva secunde de un rezultat care ar fi mulțumit pe toată lumea, dar a fost doborâtă de un arbitraj revoltător. Centralul georgian Giorgi Kruashivili a refuzat să pună capăt meciului atunci când fotbalul o cerea, prelungind partida până când AEK a obținut victoria.

Un meci care s-a terminat doar când AEK a câștigat

AEK nu a fost susținută doar de publicul din tribune, ci și de centralul georgian Giorgi Kruashvili, un arbitru care a părut decis să nu le permită gazdelor să scape victoria. Pe parcursul jocului, deciziile controversate ale gruzinului, luate aproape invariabil în defavoarea Universității Craiova, au creat un sentiment clar că balanța este înclinată într-o singură direcție.

Prima „gafă“ a venit încă din minutul 4, când i-a acordat cu greu un cartonaș galben lui Vida, în urma unei intrări îngrozitoare la Assad. Au urmat un fault inexistent al lui Baiaram pe care, bineînțeles, l-a acordat fără pic de reținere, dar și un henț vizibil la mijolocul terenului al unui jucător al gazdelor, peste care a putut trece cu vederea. Totul a culminat în prelungiri, acolo unde cele opt minute indicate inițial s-au transformat inexplicabil în 14, spre disperarea băncii „alb-albastre”.

Exact în al 8-lea minut de prelungire, Kutesa s-a „înfipt“ bine într-o minge pe care a scris 2-2. Era un gol marcat în ultimul minut de prelungire, unul care mulțumea pe toată lumea: AEK era calificată direct în optimi, Universitatea continua în competiție. Mai mult de atât, trebuie menționat că, cu câteva zeci de secunde înainte de faultul care a dus la acordarea penalty-ului, jucătorii de pe banca gazdelor le cereau coechipierilor din teren să nu mai forțeze atacul, întrucât AEK își îndeplinise, deja, obiectivul!

Totuși, meciul nu s-a încheiat aici, pentru că centralul gruzin a mai inventat și mai multe minute de prelungire, extra cele deja acordate inițial. S-a ajuns la un incredibil minut 104, cum rar se întâlnește într-un meci european, iar „lovitura“ a venit când nimeni nu-și mai putea imagina. Houri a făcut un fault prostesc în careu, într-un moment în care arbitrul se pregătea să fluiere finalul. Acesta a fost întors din drum de cei de la VAR și a acordat penalty-ul care a „distrus“ întreaga speranță.

Faza ce a adus drama în Bănie! Universitatea Craiova a primit gol din penalty în ultimul minut al meciului

Universitatea Craiova părea ca se va întoarce de la Atena cu cele trei puncte și cu calificarea în buzunar, după ce tabela de marcaj arăta 0-2 înainte de minutul 65. Echipa ce se află pe locul secund în campionatul Greciei a reușit o remontada incredibilă, cu două goluri înscrise în prelungiri.

Golul victoriei, marcat de Jovic, a venit dintr-un penalty acordat în urma unei neglijențe a lui Lyes Houri în suprafața de pedeapsă. În urma unui corner, Vida i-a luat fața francezului și a încercat să facă o preluare în careu, moment în care mijlocașul oltenilor, încercând să lovească mingea, l-a atins în picior pe croat.

Arbitrul nu a dictat penalty în teren, însă în urma analizei VAR el a decis că intervenția lui Houri a fost neregulamentară și a arătat punctul cu var. Luka Jovic a executat puternic, iar ucraineanul Isenko nu a putut interveni.

Cum a fost eliminată Craiova? Oltenii sunt prima echipă de sub linie

În play-off-ul de Conference League se califică echipele clasate între locurile 9 și 24, iar seară, adică prima sub linie. Deși formația din Bănie este la egalitate de puncte și golaveraj cu alte două echipe ce s-au calificat, Sigma Olomouc și Zrinjski, faptul că a marcat mai puține goluri o scoate pe Craiova din competiție.

