Arbitrul l-a scos din minţi pe Thomas Tuchel, după Real Madrid – Chelsea 2-3: “Râdea cu Ancelotti”

Real Madrid a reuşit s-o elimine pe Chelsea, după ce a trăit periculos în returul de pe “Santiago Bernabeu”, iar finalul meciului i-a oferit, lui Thomas Tuchel, o fază care l-a scos din sărite. Antrenorul londonezilor a susţinut, la conferinţa de presă, că Szymon Marciniak şi Carlo Ancelotti râdeau la finalul meciului.

Thomas Tuchel s-a luat de arbitru după Real Madrid – Chelsea 2-3: “Când am mers să-i salut, ei râdeau”

Thomas Tuchel le-a povestit jurnaliştilor faza petrecută imediat după fluierul de final al meciului , când Szymon Marciniak se întreţinea cu Carlo Ancelotti.

“M-a decepţionat arbitrul care se distra cu Carlo Ancelotti. Când am mers să-i salut, ei râdeau. Este un moment urât după 120 de minute în care ambele echipe au luptat până la final. I-am şi spus”, a declarat Thomas Tuchel.

Faze controversate în Real Madrid – Chelsea 2-3

Real Madrid – Chelsea 2-3 a oferit câteva faze controversate, printre care s-a numărat şi un gol anulat cu ajutorul sistemului VAR, la 2-0 pentru Chelsea, pentru un henţ.

Faza s-a petrecut în minutul 62, când Marcos Alonso l-a driblat pe Carvajal, iar mingea a ricoşat, din fundaşul lui Real Madrid, în mâna fotbalistului de la Chelsea.

Anterior, în minutul 51, Antonio Rudiger a marcat pentru 2-0 dintr-un corner, însă pe reluări s-a văzut cum mingea ieşise dintr-un jucător al lui Chelsea, astfel că trebuia să fie dictată o repunere din 6 metri.

De asemenea, în startul reprizei a doua, Casemiro l-a împins pe Kai Havertz, în careu, după care jucătorul lui a avut un contact cu Thibaut Courtois. “Este penalty la intrarea lui Casemiro”, a fost verdictul lui Eduardo Iturralde Gonzalez, fost arbitru şi analistul pe probleme de arbitraj de la AS.

Ce a spus Thomas Tuchel la finalul meciului de pe “Santiago Bernabeu”

“Suntem dezamăgiţi. Am arătat calitatea pe care această echipă o are şi meritam să ne calificăm, dar am nu am fost norocoşi. Nu am văzut încă golul anulat, dar sunt dezamăgit de faptul că arbitrul nu a verificat el însuşi faza. Am simţit că nu a fost echidistant, dar aşa se întâmplă când joci împotriva lui Real Madrid în Liga Campionilor.

Nu am niciun regret. Diferenţa după meciul tur era mare, mai ales după greşelile noastre, iar azi au marcat tot din nişte greşeli ale noastre. Diferenţa a fost făcută de calitatea individuală”, a mai spus antrenorului lui Chelsea.