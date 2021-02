Arbitrul Mike Dean a intrat în istoria Premier League! Record de cartonaşe roşii anulate într-o săptămână

Mike Dean a acordat două cartonașe roșii „degeaba” în două etape la rând din Premier League. Ambele sancțiuni disciplinare au fost anulate de oficialii FA, care au hotărât să întoarcă deciziile după analiza probelor video.

Prima eliminare anulată este cea din runda cu numărul 22, de la la meciul Manchester United – Southampton 9-0 (2 februarie 2021), atunci când centralul în vârstă de 52 de ani l-a trimis la vestiare mai devreme pe fundașul „sfinților”, Jan Bednarek, asta după ce îi arătase cartonaș roșu în minutul 2 și lui Jankewitz. O rundă mai târziu, etapa a 23-a, Dean a oficiat partida Fulham – West Ham 0-0 (6 februarie 2021), în care client i-a fost Tomas Soucek, „ciocănarul” fiind eliminat în minutul 90+7.

Ca urmare a acestor evenimente, în special a celui petrecut pe Craven Cottage, Dean le-a cerut șefilor săi să nu îl delege la următoarea etapă de Premier League. Centralul britanic a primit amenințări cu moartea pe rețelele de socializare.

Mike Dean a fost vehement criticat în special în urma deciziei luate pe Craven Cottage, atunci când l-a dat afară pe Tomas Soucek pentru un presupus comportament violent îndreptat către Alekesnadr Mitrovic.

Incidentul s-a petrecut la doar patru zile distanță după ce Dean l-a dat afară pe Jan Bednarek pentru un atac la Anthony Martial, în partida pierdută de Southampton cu Manchester United, scor 0-9.

Ambele decizii au fost anulate la apel și astfel Soucek va putea juca pentru West Ham în meciul din Cupa Angliei cu Premier League, dar și în partidele din Premier League cu Sheffield United și Tottenham.

„Sunt bucuros că a fost anulat cartonașul meu roșu pe care îl primisem cu Fulham. Am verificat, am peste 200 de meciuri în carieră fără să primesc măcar un cartonaș roșu. Toată cariera mea! De abia aștept să îmi ajut colegii în meciurile importante care urmează. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, a scris pe Tomas Soucek pe Twitter.

I am glad my red card against Fulham has been overturned. I’ve checked it, I’ve gone over 200 games without a single red card. My entire career. I am looking forward to helping the team in the important games this week! Thanks for your support!#westham #whu #COYI pic.twitter.com/wANFeAFmhf

— Tomáš Souček (@tomassoucek28) February 8, 2021

