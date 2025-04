Arbitrul român care a primit cadou o sticlă de whisky de la Sir Alex Ferguson! Ce i-a oferit Valeri Lobanovski

La podcast-ul „Campionii unei mari iubiri”, Ion Velea a dezvăluit ce cadouri a primit de la Sir Alex Ferguson sau Valeri Lobanovski. Fostul fundaș de la Universitatea Craiova a fost un arbitru de succes în fotbalul românesc și nu numai.

Ion Velea a primit o sticlă de whisky de la Sir Alex Ferguson! Ce i-a oferit Lobanovski arbitrului român

Ion Velea a fost fundașul stânga cu care a câștigat primul titlu din istorie, în sezonul 1973-1974. După retragerea din cariera de jucător, „Pelicanul” a devenit arbitru de Divizia A, dar și de cupe europene.

„Pelicanul” a arbitrat patru semifinale din cupele europene. Ion Velea a fost la „centru” la FC Porto – Aberdeen, atunci când pe banca scoțienilor era Sir Alex Ferguson, care i-a dat o sticlă de whisky arbitrului român

„Am fost un arbitru talentat, nu am avut dificultăți cu jucătorii. Am arbitrat o semifinală între Porto și Aberdeen, antrenor era Alex Ferguson. Am primit o sticlă de whisky scoțian de la Ferguson. Nu mai țin minte dacă am primit-o înainte sau după meci.

Primeam cadouri, mai primeam câte un ceas cu emblema clubului, câte o cravată sau un tricou. Erau cadouri simbolice, nu era cine știe ce. Portarul lui Dinamo Kiev a degajat mingea și după i-a dat un șut în fund portarului de la Praga.

Eu m-am făcut că nu îl văd. Lobanovski a venit în cabina arbitrilor și ne-a mulțumit, ne-a dat și câte un feșnic”, a dezvăluit Ion Velea la podcastul „Campionii unei mari iubiri”.

Transfer de titlu la Universitatea Craiova: „Îmi place, am avut o discuție”

, președintele onorific de la Universitatea Craiova. Oficialul oltenilor a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre internaționalul român de tineret.

„Mie Blănuţă îmi place. Am avut o discuţie anul trecut. Domnul Rotaru m-a întrebat ce aş lua de la Mititelu dacă s-ar putea. Şi am spus Blănuţă şi Baeten. Asta a fost.

Îţi dai seama, e greu de discutat. Mie îmi place Blănuţă ca atacant. Dar nu cred că poate să fie o discuţie. Pentru noi ar fi un preţ, pentru altul, alt preţ. Nu intru în polemică.

Deci mie îmi place. Are mişcări de atacant. Este tânăr, un jucător foarte bun”, a spus Sorin Cârțu.