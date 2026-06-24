Arbitrul trimis la pensie de Gigi Becali a ajuns la CCA! Ce rol va ocupa

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Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai longevivi „centrali” români, este gata să facă trecerea din teren în birou. În vârstă de 49 de ani, olteanul va face parte din CCA odată cu startul noului sezon. Ce spunea Gigi Becali despre el în primăvara acestui an în urma victoriei FCSB-ului cu 4-2 în fața celor de la UTA.

Sebastian Colțescu va face parte din CCA

Miercuri, 24 iunie, Oficialii FRF s-au întâlnit în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv, unde au luat o decizie importantă cu privire la noua componență a Comisiei Centrale a Arbitrilor. Sebastian Colțescu, cel care și-a făcut debutul pe prima scenă a fotbalului românesc la o partidă dintre Oțelul Galați și Gloria Bistrița, disputată pe 28 noiembrie 2003, va deveni membru CCA din noul sezon, în urma votului.

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Decizia s-a luat în cadrul unei a celor de la FRF, unde Kyros Vassaras, șeful arbitrilor, a lipsit motivat. Vasile Marinescu și Sebastian Colțescu îi vor înlocui pe Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu. Ultima partidă pe care Colțescu a condus-o de la centru a fost Dinamo – CFR Cluj, 0-0, pe 16 mai.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Sebastian Colțescu

În primăvara acestui an, FCSB învingea UTA cu 4-2 în etapa cu numărul 29, într-un meci în care . Gigi Becali a fost deranjat de lovitura liberă primită de arădeni pe finalul partidei, din care Alomerovic a trimis mingea direct în vinclul porții tânărului Matei Popa.

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pentru ultima decizie luată, considerând-o drept una eronată. „Colțescu de ce nu se lasă de arbitraj? Că are 50 de ani din câte am înțeles. Nu ai voie să faci așa ceva. Du-te, mă, tată, la pensie, frumos, poate îți dă și specială. Să se ducă la doctor, înseamnă că nu mai are calități, nu are mintea întreagă. A dat o lovitură liberă la mișto din care am luat gol!”, spunea Gigi Becali la