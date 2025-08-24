News

Arca lui Noe a viitorului, nava de de 58 km cu care am putea ieși din sistemul nostru solar. Proiectul uluitor

Oamenii de știință visează departe, iar în prezent se lucrează la designul pentru adevărata Arca lui Noe a viitorului. În ce sistem solar am putea ajunge cu ea?
Dan Suta
24.08.2025 | 10:53
Arca lui Noe a viitorului ar putea duce omenirea către Alfa Centauri. Foto-montaj: FANATIK

Arca lui Noe a viitorului a devenit un concept tot mai uzitat atunci când vorbim despre construcții futuriste, mai ales gândite pentru situații post-apocaliptice. Ei bine, de data asta am putea avea în față un proiect care să merite cu adevărat titlul acestei construcții biblice a lui Noe.

Arca lui Noe a viitorului ar putea transporta oamenii către sistemul Alfa Centauri. În câți ani

Posibilitatea de a călători către alte stele rămâne, pentru moment, dincolo de puterile noastre tehnologice. Totuși, încă din 2012, organizația britanică i4is (Initiative for Interstellar Studies) dezvoltă proiecte prin care ne putem imagina viitorul omenirii în spațiul cosmic, dincolo de traiul pe Terra.

Printre acestea se numără Proiectul Hyperion, o platformă unde sunt reuniți experți din domenii vaste ca să conceapă nave capabile să susțină populații umane (la fel ca în filmele SF) în călătorii care pot dura secole. Cel mai recent design premiat în cadrul proiectului poartă numele Chrysalis și propune o navă de-a dreptul spectaculoasă, de 58 de kilometri lungime, gândită pentru o misiune de cel puțin 400 de ani. Drumul către Alfa Centauri, cea mai apropiată stea de sistemul nostru solar, aflată la circa patru ani lumină, ar necesita o expediție multigenerațională, împărțită în șapte etape.

Prima fază, întinsă pe 70-80 de ani, ar consta în pregătirea echipajului în condiții extreme de izolare, în Antarctica. Construcția propriu-zisă a navei ar dura 25 de ani și s-ar realiza în punctul de echilibru L1 dintre Pământ și Lună, pentru a folosi resursele minerale lunare și a evita forțele gravitaționale puternice. După un an de accelerare până la viteza de croazieră, ar urma aproape patru secole de călătorie.

Abia a 13-a generație ar ajunge la destinație

Chrysalis ar putea transporta spre Alfa Centauri 2.400 de persoane, organizate în angrenaje concentrice ce includ locuințe, terenuri agricole și ecosisteme artificiale. Aceste ecosisteme, explică autorii proiectului, ar funcționa ca un circuit ecologic închis, producând hrană, oxigen, purificând apa și reciclând deșeurile. Agricultura ar integra policulturile și agroforesteria, asistate de roboți.

Un element distinctiv este Cosmos Dome, o cupolă transparentă de 130 de metri înălțime și 360 de metri în diametru. Aceasta ar funcționa temporar, în faza de transfer, și ar fi singurul loc din care pasagerii ar putea privi cosmosul înainte ca structura să fie abandonată. Planul prevede și un control strict al natalității. Misiunea ar porni cu 250 de bărbați și 250 de femei între 25 și 28 de ani, fiecare cu dreptul la maximum doi copii între 28 și 31 de ani, astfel încât abia a 13-a generație să ajungă la destinație.

