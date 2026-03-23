Arda Guler, absent de la antrenament! Turcii sunt în alertă: un jucător este OUT, iar alți doi au probleme înaintea barajului cu România

Nu doar România are probleme de lot înaintea meciului de baraj de joi. La primul antrenament efectuat de Turcia, trei jucători au absentat din cauza problemelor medicale, iar unul dintre ei are șanse foarte mari să fie scos din lot. Nici vedeta Arda Guler (21 de ani) nu a efectuat primul antrenament, deoarece Real Madrid a avut meci cu Atletico Madrid duminică seară.

Trei accidentări în lotul Turciei! Cine este atacantul care urmează să părăsească lotul

Înaintea meciului de baraj cu Turcia, România s-a confruntat cu accidentări multiple în rândul atacanților, lucru ce a făcut ca Mircea Lucescu să apeleze la Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad. Vestea cea mai rea a venit recent, după ce Ionuț Radu s-a accidentat în Celta Vigo – Alaves, iar în locul său a fost convocat Căbuz.

Cel mai probabil, pentru echipa națională. Nici Turcia nu stă mai bine la capitolul accidentări. Conform , Merih Demiral și Zeki Celik, doi jucători importanți din defensiva turcă, au acuzat disconfort muscular și nu au participat la ședința de antrenament de luni. De asemenea, Aral Șimșir, atacantul lui Midtjylland, a suferit o accidentare ușoară, însă care îl va ține departe de această acțiune. El va părăsi lotul, deoarece nu va putea fi apt în următoarea săptămână.

deoarece el a disputat un meci intens la echipa de club înainte de a ajunge în cantonamentul echipei. Real Madrid a avut un meci extrem de dificil duminică seară în La Liga, acolo unde a întâlnit marea rivală din oraș, Atletico Madrid. „Los Blancos” s-au impus cu 3-2 după un meci nebun, iar Arda Guler a jucat 74 de minute și a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Madridului. Tânăra vedetă a „Țării Semilunii” a efectuat doar exerciții de recuperare în cursul zilei de luni.

Mesajul transmis de Aral Șimșir, fotbalistul care va părăsi lotul Turciei înaintea meciului de joi

Aral Șimșir este un atacant extrem de interesant al Turciei. În vârstă de 23 de ani, el a înscris 8 goluri și a oferit nu mai puțin de 13 pase de gol în campionatul din Danemarca, pentru Midtjylland, care este singura echipă ce o mai poate opri pe Aarhus din câștigarea campionatului. El a confirmat și în cupele europene, acolo unde a jucat 16 partide în acest sezon și a reușit șapte contribuții ofensive (3 goluri și 4 assisturi).

Într-o postare pe Instagram, el a confirmat faptul că a suferit o accidentare ce nu-i va permite să evolueze la acțiunea echipei naționale a Turciei din următoarele zile: „Din nefericire, din cauza unei ușoare accidentări, nu voi putea participa de această dată la echipa națională. Să îmi reprezint țara a fost întotdeauna o mare onoare pentru mine și ceva ce nu am luat niciodată în mod superficial.

De aceea, acest moment este cu atât mai dificil pentru mine. Totuși, în prezent, toată concentrarea mea este pe a mă recupera corect și a reveni mai puternic. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil, complet pregătit și în cea mai bună formă. Vă mulțumesc pentru susținere”, a scris atacantul turc în postarea sa.