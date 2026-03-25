Arda Guler, comparat cu Gică Hagi înainte de Turcia – România! Cum a răspuns starul lui Real Madrid. Video

Arda Guler a prefaţat meciul de baraj Turcia - România şi a răspuns elegant când a fost comparat cu Gică Hagi. Starul Realului Madrid a declarat că turcii nu se culcă pe o ureche, deşi sunt consideraţi favoriţi.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
25.03.2026 | 13:46
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Arda Guler, comparat cu Gică Hagi. Sursa: colaj Fanatik
Naţionala României va evolua joi, de la ora 19:00, împotriva Turciei, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Meciul se va juca pe Beşiktaş Park, iar naţionala Semilunei este considerată favorită, având în vedere diferenţa de valoare dintre cele două loturi.

Unul dintre cei mai valoroşi jucători ai turcilor este Arda Guler. Starul lui Real Madrid a fost comparat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Gică Hagi. El a răspuns elegant, spunând că fostul nostru decar este foarte cunoscut în Turcia şi în lume, fiind onorat de comparaţie:

„Sunt foarte onorat că sunt comparat cu Gheorghe Hagi, un jucător foarte cunoscut aici în Turcia şi peste tot în lume”, a fost răspunsul jucătorului care e legitimat de la Real Madrid şi de la care turcii aşteaptă să facă diferenţa în meciurile decisive pentru Campionatul Mondial.

Starul lui Real Madrid îşi pune colegii în gardă: „Românii vor da totul pe teren!”

Chestionat despre confruntarea cu naţionala României, Arda Guler a declarat că nu se pune problema ca echipa sa să nu trateze meciul cu maximă seriozitate şi nici nu

Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Digi24.ro
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump

„Ştiu că România are o echipă foarte bună. Îl cunosc şi pe antrenorul echipei României, a lucrat şi aici în Turcia. Noi suntem concentraţi pentru calificarea la Cupa Mondială. Ştiu că şi România va face tot ce poate pentru această calificare şi au o echipă destul de bună.

Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Digisport.ro
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România

Le urez şi lor succes. Mă gândesc că nu va fi uşor să ne calificăm, pentru că este un singur meci. Românii vor da totul pe teren până la ultima picătură de energie şi de aia mă gândesc că nu va fi atât de uşor”, a declarat Arda Guler.

  • 21 de ani are Arda Guler
  • 90.000.000 de euro este cota de piaţă a jucătorului turc

FRF, informații pentru suporterii români înaintea barajului cu Turcia. Unde este punctul de...
Fanatik
FRF, informații pentru suporterii români înaintea barajului cu Turcia. Unde este punctul de întâlnire
Cum a ajuns stadionul de fotbal din Bolintin-Deal să aibă un gazon mai...
Fanatik
Cum a ajuns stadionul de fotbal din Bolintin-Deal să aibă un gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională. Contractul, câștigat de apropiați ai fostului șef Unifarm
Eugen Neagoe, out de la Petrolul Ploiești! Mehmet Topal revine pentru a treia...
Fanatik
Eugen Neagoe, out de la Petrolul Ploiești! Mehmet Topal revine pentru a treia oară pe banca „lupilor galbeni”. Update
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
