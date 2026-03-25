Arda Guler, comparat cu Gică Hagi înainte de Turcia – România! Cum a răspuns starul lui Real Madrid. Video

Naţionala României va evolua joi, de la ora 19:00, împotriva Turciei, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Meciul se va juca pe Beşiktaş Park, iar naţionala Semilunei este considerată favorită, având în vedere diferenţa de valoare dintre cele două loturi.

Arda Guler, comparat cu Gică Hagi înainte de Turcia – România!

Unul dintre cei mai valoroşi jucători ai turcilor este Arda Guler. a fost comparat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Gică Hagi. El a răspuns elegant, spunând că , fiind onorat de comparaţie:

„Sunt foarte onorat că sunt comparat cu Gheorghe Hagi, un jucător foarte cunoscut aici în Turcia şi peste tot în lume”, a fost răspunsul jucătorului care e legitimat de la Real Madrid şi de la care turcii aşteaptă să facă diferenţa în meciurile decisive pentru Campionatul Mondial.

Starul lui Real Madrid îşi pune colegii în gardă: „Românii vor da totul pe teren!”

Chestionat despre confruntarea cu naţionala României, Arda Guler a declarat că nu se pune problema ca echipa sa să nu trateze meciul cu maximă seriozitate şi nici nu

„Ştiu că România are o echipă foarte bună. Îl cunosc şi pe antrenorul echipei României, a lucrat şi aici în Turcia. Noi suntem concentraţi pentru calificarea la Cupa Mondială. Ştiu că şi România va face tot ce poate pentru această calificare şi au o echipă destul de bună.

Le urez şi lor succes. Mă gândesc că nu va fi uşor să ne calificăm, pentru că este un singur meci. Românii vor da totul pe teren până la ultima picătură de energie şi de aia mă gândesc că nu va fi atât de uşor”, a declarat Arda Guler.

21 de ani are Arda Guler

90.000.000 de euro este cota de piaţă a jucătorului turc