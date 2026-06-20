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Arda Guler, devastat după eliminarea Turciei de la Cupa Mondială: „O, Doamne, de ce!?”. A început să vorbească singur

Televiziunea din Turcia a surprins reacția pe care a avut-o starul lui Real Madrid, Arda Guler, imediat după ce eliminarea naționalei sale de la Cupa Mondială a fost confirmată.
Bogdan Mariș
20.06.2026 | 13:46
Arda Guler devastat dupa eliminarea Turciei de la Cupa Mondiala O Doamne de ce A inceput sa vorbeasca singur
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Arda Guler, surprins de camere de luat vederi când vorbea singur după Turcia - Paraguay 0-1 Foto: captură X
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Turcia reprezintă cea mai mare dezamăgire de la Cupa Mondială, echipa pregătită de Vincenzo Montella fiind eliminată după doar două meciuri. Formația care a învins România la baraj era văzută de mulți drept favorită la câștigarea grupei D, însă a pierdut atât cu Australia, cât și cu Paraguay fără să marcheze vreun gol. Televiziunea din Turcia a surprins prima reacție a vedetei Arda Guler (21 de ani) după ce eliminarea de la Cupa Mondială a fost confirmată.

Ce a spus Arda Guler imediat după fluierul final al meciului Turcia – Paraguay 0-1

Turcia a controlat clar ambele dispute jucate la Cupa Mondială, fiind superioară atât la capitolul posesie, cât și la numărul de ocazii mari, având nu mai puțin de 62 de șuturi spre poartă. Elevii lui Vincenzo Montella nu au reușit însă să și marcheze, fiind învinși atât de Australia, 2-0, cât și de Paraguay, 1-0, al doilea rezultat confirmând eliminarea Turciei din competiție.

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Eșecul contra sud-americanilor a fost și mai surprinzător, deoarece aceștia au jucat timp de o repriză întreagă în zece oameni. Almiron a fost eliminat după ce o nouă regulă introdusă de FIFA pentru acest turneu final a fost aplicată în premieră. După fluierul final care a confirmat eliminarea Turciei de la Cupa Mondială, starul Arda Guler a avut o scurtă reacție, surprinsă de televiziunea turcă: „O, Doamne, de ce!?”.

Ce urmează în grupa D de la Cupa Mondială

SUA și-a asigurat primul loc în grupa D cu o etapă înainte de final după ce a învins Australia cu 2-0, iar Turcia a pierdut cu Paraguay. De asemenea, reprezentativa din „Țara Semilunii” va încheia grupa pe ultimul loc, deoarece ar fi dezavantajată de rezultatul direct în cazul în care va termina la egalitate cu Australia sau Paraguay.

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Astfel, singura miză rămasă în ultima rundă este locul 2, pentru care Paraguay și Australia se vor lupta în meciul direct. „Cangurii” au un golaveraj mai bun, așadar sunt avantajați în cazul unui rezultat de egalitate, în timp ce sud-americanii au nevoie de victorie pentru a urca pe locul 2. Meciul dintre SUA și Turcia va fi doar unul de palmares, nemaiavând nicio miză pentru cele două formații. Partidele se vor disputa pe 26 iunie, de la ora 05:00.

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