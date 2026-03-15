Arda Guler, gol istoric în La Liga cu 11 zile înainte de Turcia – România. Motivul pentru care Real Madrid a putut face 6 schimbări cu Elche

Real Madrid a câștigat categoric duelul de pe teren propriu cu Elche, scor 4-1, într-o dispută a rundei cu numărul #28 din La Liga. Cel mai frumos gol a fost marcat de Arda Guler, pe final de meci, iar trupa lui Alvaro Arbeloa s-a apropiat la o singură lungime de liderul Barcelona. Partida de pe Santiago Bernabeu a avut parte însă și de un episod care a indus în eroare o bună parte a iubitorilor de fotbal. De ce au putut Real Madrid și Elche să facă câte șase schimbări în acest duel?

Real Madrid și Elche au efectuat câte șase modificări. Cum a fost posibil așa ceva

În minutul 23 al întâlnirii, într-un duel direct pentru balon, Eduardo Camavinga și Buba Sangare s-au dat cap în cap și au fost comoționați serios, având nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Fotbalistul Realului a putut continua partida, dar cel de la Elche a fost înlocuit, lucru care le-a permis oaspeților să beneficieze de o modificare suplimentară, conform noului regulament.

Suporterii au fost însă contrariați de faptul că și Real Madrid a efectuat șase modificări, nu doar cei de la Elche, acest subiect devenind într-un timp foarte scurt unul extrem de fierbinte pe rețelele de socializare. Totuși, regulamentul spune clar că atunci când unei echipe i se permite o schimbare suplimentară, și adversarul va beneficia de acest privilegiu pe parcursul meciului respectiv, asta pentru ca principiul egalității să fie respectat.

Arda Guler, gol din propria jumătate în Real Madrid – Elche 4-1

nu a avut niciun fel de emoții cu Elche. La pauză, „galacticii” conduceau deja cu 2-0, grație golurilor semnate de Antonio Rudiger (39′) și Fede Valverde (44′). Dean Huijsen a dus scorul la 3-0 în minutul 66, dar oaspeții au refăcut diferența de două goluri pe tabelă după ce Manuel Moran Ibanez, cel de-al șaselea jucător introdus pe teren de Arbeloa, și-a introdus mingea în propria poartă (85′).

Scorul final al partidei a fost stabilit însă de Arda Guler, în minutul 89, fotbalistul turc a reușind să înscrie un adevărat eurogol din propria jumătate. Acesta a marcat în poarta lui Elche cu un șut expediat de la 68 de metri, profitând de neglijența portarului advers. Bijuteria istorică a venit cu 11 zile înainte de marele meci de la Istanbul, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, un duel la care Guler va fi prezent.

Toate rezultatele zilei din La Liga

Girona – Athletic Bilbao 3-0 (H. Rincon 4′, A. Ounahi 77′, C. Echeverri 90+2′);

(H. Rincon 4′, A. Ounahi 77′, C. Echeverri 90+2′); Atletico Madrid – Getafe 1-0 (N. Molina 8′);

(N. Molina 8′); Oviedo – Valencia 1-0 (D. Costas 30′);

(D. Costas 30′); Real Madrid – Elche 4-1 (A. Rudiger 39′, F. Valverde 44′, D. Huijsen 66′, A. Guler 89′ / M. Ibanez – autogol 85′).

Duminică, 15 martie, vor avea loc alte patru partide. Capul de afiș este Barcelona – Sevilla, care va începe la ora 17:15. Cu o victorie, catalanii se vor duce din nou la patru puncte în fruntea clasamentului. De asemenea, Celta Vigo, echipa la care evoluează Ionuț Radu, va da piept cu Betis, în deplasare, de la ora 19:30.

Epilogul etapei cu numărul #28 din La Liga va avea loc luni, atunci când Rayo Vallecano va primi vizita celor de la Levante. Echipa lui Andrei Rațiu traversează o perioadă foarte bună, fiind neînvinsă în ultimele șase meciuri oficiale disputate în toate competițiile. La mijlocul săptămânii, gruparea din Vallecas a câștigat cu Samsunspor, 3-1 în Turcia, în manșa tur din optimile de finală ale UEFA Conference League.