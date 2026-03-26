Arda Guler, gest de mare campion înainte de Turcia – România! Ce a făcut starul lui Real Madrid. Video exclusiv

Turcia aşteaptă multe de la tânărul star al naţionalei, Arda Guler să contribuie din plin la calificarea naţionalei lui Montella la Campionatul Mondial din 2026, primul baraj fiind programat împotriva României, joi, de la ora 19:00.

Arda Guler şi-a făcut poză şi a dat un autograf unei fetiţe înainte de antrenament!

La antrenamentul oficial, jucătorul în vârstă de 21 de ani a făcut un gest emoţionant pentru o fetiţă care aştepta pe margine o poză şi un autograf cu el. După ce şi-a luat ghetele, Guler a mers spre fetiţă, pe care a îmbrăţişat-o şi apoi a făcut o poză alături de ea şi tatăl ei.

Forţele de ordine au vrut să intervină şi să îi trimită pe fani din zonă, dar jucătorul le-a făcut semn că totul e în regulă, iar apoi a şi semnat un autograf pe un tricou. Câteva secunde mai târziu, Arda Guler a fugit pe terenul de antrenament.

Starul lui Real Madrid a prefaţat meciul cu România: „Vor da totul până la ultima picătură”

Arda Guler a fost prezent la conferinţa de presă şi a prefaţat confruntarea cu România. Starul lui Real Madrid a declarat că el şi coechipierii săi nu se culcă pe o ureche având statutul de favoriţi pentru că e sigur că „tricolorii" vor da totul:

„Ştiu că România are o echipă foarte bună. Îl cunosc şi pe antrenorul echipei României, a lucrat şi aici în Turcia. Noi suntem concentraţi pentru calificarea la Cupa Mondială. Ştiu că şi România va face tot ce poate pentru această calificare şi au o echipă destul de bună.

Le urez şi lor succes. Mă gândesc că nu va fi uşor să ne calificăm, pentru că este un singur meci. Românii vor da totul pe teren până la ultima picătură de energie şi de aia mă gândesc că nu va fi atât de uşor”, a declarat Arda Guler la conferinţa de presă premergătoare meciului.

