Arda Güler i-a lăsat cu gura căscată! Ce a putut spune fotbalistul lui Real Madrid înainte de Turcia-România

Arda Güler a semnat cu Real Madrid pe 6 iulie 2023 și, în acești doi ani și jumătate, a reușit să ridice la cerințele fotbalului uriaș, pe care îl practică cea mai galonată echipă de fotbal a Europei. Cota puștiului de 21 de ani este de 90 de milioane de euro, el fiind unul dintre cei mai valoroși tineri fotbaliști din lume.

Arda Güler e îndrăgostit de siesta spaniolă

Turcul a fost luat la întrebări de Real Madrid TV și i-a lăsat pe toți cu gura căscată când a dezvăluit ce îi place cel mai mult în Spania. „Ceea ce îmi place cel mai mult este cultura siestei. Îmi place să trag un pui de somn după-amiaza de când eram copil și sunt foarte fericit cu asta. Avem culturi foarte asemănătoare. Aș spune chiar că Spania și Turcia sunt ca niște națiuni surori„, a afirmat fotbalistul lui Arbeloa.

Güler are un sezon foarte bun, cu 42 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat patru goluri și a reușit 13 pase de gol. El are cele mai multe assisturi din lotul echipei, peste Valverde și Vini jr, care au câte 12.

Real Madrid a plătit 20 de milioane de euro pentru el

Arda Güler este din Ankara și a început fotbalul la Genclerbirligi. A fost considerat de la început un talent excepțional și la 14 ani a ajuns în curtea celor de la Fenerbahce, unde a debutat la 16 ani, fiind socotit urmașul lui Mesut Ozil. Real Madrid l-a cumpărat în 2023 cu 20 de milioane de euro, câștigând lupta cu Barcelona, Bayern Munchen, PSG, Arsenal, Liverpool și Borussia Dortmund, care puseseră ochii pe el.

Dincolo de faima ca și club, Real a făcut diferența prin faptul că a acceptat să plătească 20 de milioane de euro, desi clauza de reziliere a fotbalistului era de 17,5 milioane de euro. Güler a solicitat asta, pentru ca diferența să ajungă la primul său club, Genclerbirligi.

Cu Arda sau Kenan pe lista marcatorilor, Turcia câștigă

Arda Güler este socotit geamănul altui copil minune al fotbalului turc: Kenan Yildiz. . Echipa lui s-a împiedicat însă contra fostei formații a lui Horațiu Moldovan, remizând, scor 1-1.

Yildiz și Güler au ambii câte 26 de goluri la națională. Ca vârstă, ei sunt despărțiți de trei luni, Arda fiind mai mare. Fotbalistul Realului are și un gol în plus marcat la națională, el punctând de șase ori, în vreme ce Kenan a dat doar cinci goluri.

Ei nu au înscris niciodată în același meci, dar aproape de fiecare dată când Güler și Yildiz au marcat Turcia a câștigat. Excepție face un amical cu SUA, când a înscris Kenan, iar meciul s-a terminat 1-1. În rest, cu Güler sau Yildiz pe lista marcatorilor, Turcia a câștigat.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

Mijlocaşi: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Atacanţi: Aral Simsir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)