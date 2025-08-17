Sport

Arda Turan nici nu a putut s-o privească în ochi! Cine este superba reporteriță a lui Șahtior Donețk. Foto & Video

Arda Turan a fost ținta ironiilor după ce a evitat cu orice preț să facă contact vizual cu frumoasa reporteriță a lui Șahtior. Cine este superba blondă de doar 24 de ani
17.08.2025 | 14:22
Arda Turan nici nu a putut so priveasca in ochi Cine este superba reporterita a lui Sahtior Donetk Foto Video
Arda Turan, fostul fotbalist de la Galatasaray, Barcelona și Atletico Madrid, a fost ținta glumelor după două faze jenante. Foto: Colaj FANTIK

Arda Turan, antrenorul turc al formației ucrainene Șahtior Donețk, a fost protagonistul unui moment jenant. Suporterii echipei au observat cum, de mai multe ori, tehnicianul se străduiește să evite contactul vizual cu superba reporteriță a clubului.

Arda Turan, în centrul unei situații jenante. Cine este Daria Bondar Savina, frumoasa tânără care se ocupă de interviurile lui Șahtior Donețk

După ce echipa ucraineană Șahtior Donețk a învins Beșiktaș în turul al doilea din Europa League, Arda Turan, antrenorul „minerilor”, a fost în centrul unei situații penibile. Fostul fotbalist turc părea extrem de preocupat ca nu cumva să facă contact vizual cu frumoasa reporteriță din fața sa, Daria Bondar Savina.

Fanii au observat că nu a fost prima dată când Turan reacționează așa. În urmă cu o lună, antrenorul lui Șahtior se uita în direcția opusă locului în care se afla tânăra, și își îndrepta ușor capul spre ea doar când era nevoit să îi răspundă. Aceste gesturi au fost interpretate de fani ca unele de loialitate față de soția sa.

„Îi este frică de Aslihan (n.r. – Soția sa), nu îndrăznește să se uite în ochii nimănui altcuiva”, a glumit unul dintre fani pe rețelele de socializare. „Privirea jos, mariajul sus”, a scris un al doilea suporter.

Unul dintre motivele pentru care Arda Turan apelează la un profesionalism dus la extrem poate fi și  faptul că tânăra este măritată cu unul dintre jucătorii pe care el îi antrenează, Valeriy Bondar.

Daria Bondar Savina, uimită de felul în care Șahtior a fost primită la Istanbul

În urma deplasării lui Șahtior la Beșiktaș, ucraineanca a fost impresionată de atmosfera pe care suporterii turci o fac pe stadion și a scris un lung mesaj pe Instagram:

„Sincer, nu m-am așteptat deloc să vin la Istanbul și să stârnesc atâta agitație în rândul fanilor turci și al presei. Am fost mai ales surprinsă să aud de la atât de mulți jurnaliști că, în ultimele săptămâni, am devenit o persoană destul de populară în Turcia

Vreau să spun un uriaș mulțumesc pentru toate mesajele și comentariile pozitive. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ospitalitatea caldă din partea fanilor turci. Sunt sigură că nu va fi ultima oară când ne vedem în Turcia. Sper să revin curând!”, a transmis tânăra de 24 de ani pe Instagram.

