Arde Bănia! Atmosferă de senzație la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB. Câți fani sunt în tribune

Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
15.02.2026 | 20:17
Arde Bania Atmosfera de senzatie la derbyul Universitatea Craiova FCSB Cati fani sunt in tribune
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Atmosferă de senzație la Universitatea Craiova - FCSB. Foto: Fanatik
Atmosferă demnă de orice derby european la meciul Universitatea Craiova – FCSB, disputat duminică seară în cadrul etapei cu numărul 27 din acest sezon regulat de SuperLiga.

Atmosferă de senzație pe stadion la meciul Universitatea Craiova – FCSB

În contextul în care gruparea din Bănie se luptă la titlu în această stagiune, iar campioana en-titre încă încearcă să își adjudece un loc de play-off, dar și în condițiile în care cele două formații s-au duelat în urmă cu doar câteva zile, tot pe stadionul „Ion Oblemenco”, în Cupa României, scor 2-2, era de așteptat ca la acest meci de campionat să se înregistreze o asistență ridicată din punct de vedere numeric și, în mod evident, atmosfera să fie una electrizantă.

Și exact asta s-a și întâmplat. La ora începerii jocului, pe stadion erau prezenți aproximativ 23.000 de oameni, în condițiile în care arena dispune de un număr total de circa 28.000 de locuri. Astfel, Peluza Nord, cea în care stă în mod tradițional la meciurile de acasă galeria Universității Craiova, a fost plină duminică seară. Același fenomen s-a întâmplat și la tribuna a doua a arenei din Craiova.

Suporterii olteni au creat o atmosferă extrem de plăcută înainte de startul meciului, iar apogeul din acest punct de vedere a fost reprezentat de momentul în care ei au cântat celebrul imn al echipei lor favorite.

Imnul Universității Craiova cântat de suporteri înaintea meciului cu FCSB

De asemenea, cei de la FCSB au fost susținuți la această partidă de aproximativ 300 de suporteri. Ei au fost introduși în stadion de forțele de ordine cu puțin mai mult de 30 de minute înainte de startul jocului.

Sosirea fanilor FCSB-ului la stadion pentru meciul cu Universitatea Craiova

Gabriel-Alexandru Ioniță
