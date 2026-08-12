Arde Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Universitatea Craiova – KuPS și câți fani sunt așteptați la stadion. Exclusiv

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În ciuda faptului că Universitatea Craiova a fost eliminată din Champions League, iar startul din campionat este unul modest, fanii vor veni în număr mare la partida retur cu KuPS. Cu toții își doresc să vadă echipa calificată mai departe în Europa League.

Câți fani vor fi prezenți la duelul dintre Universitatea Craiova – KuPS

Așadar, cu o zi înainte de crucialul joc cu KuPS, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, campioana României poate fi sigură că va avea parte de o susținere masivă din partea suporterilor. FANATIK a aflat că până miercuri la prânz s-au vândut 5.300 de bilete.

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Universitatea Craiova se va putea baza și pe cei 11.000 de fani care pot intra la întâlnirea cu finlandezii pe baza abonamentelor achiziționate. Iar acestora li se mai adaugă și cei care au ales să-și cumpere pachetul pentru duelurile cu FC Argeș și KuPS.

În aceste condiții, se estimează că vor fi undeva în jur de 20.000 de spectatori la returul în care trupa lui Filipe Coleho are nevoie de victorie după remiza din prima manșă, scor 1-1. Meciul Universitatea Craiova – KuPS se va desfășura joi, 13 august, de la ora 20:00.

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Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off

Partida de pe stadionul ”Ion Oblemenco” va fi arbitrată de o , avându-l la centru pe Nenad Minakovic. El va fi ajutat de asistenții Nikola Borovic și Bosko Bozovic, iar rezervă a fost delegat Milan Mitic. În camera VAR se vor afla Momcilo Markovic și Jelena Cvetkovic.

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Dacă va trece de KuPS, Universitatea Craiova va avea un adversar accesibil în play-off-ul Europa League. , formație care a picat din Champions League după înfrângerea cu Celje.

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În cazul nefericit în care va pierde în fața finlandezilor, , acolo unde îi va aștepta un duel cu pierzătoarea dublei manșe de Europa League dintre Egnatia (Albania) și Shamrock Rovers (Irlanda). În tur, pe teren propriu, irlandezii s-au impus cu 3-1.