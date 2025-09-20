Zece derby-uri pe care nu trebuie să le ratezi în weekend! Programul TV și povestea fiecărei rivalități

Weekend încins în Europa! Anglia, Italia, Franța, Grecia, Olanda, Serbia, Croația și Polonia propun derby-uri de tradiție care vor avea cu siguranță atmosferă incendiară. Pentru a prinde întreaga acțiune, FANATIK vă oferă programul complet, televizările și cele mai importante date despre derby-urile din weekend.

Liverpool – Everton – sâmbătă, 20 septembrie, ora 14:30

Programul de weekend începe cum nu se putea mai bine pentru iubitorii fotbalului din Anglia: cu Merseyside Derby. Numele este dat de la râul Mersey, care traversează orașul Liverpool. Derby-ul de sâmbătă se anunță cu adevărat incendiar, dacă ținem cont că și Everton are un start de campionat destul de bun: locul 6, cu 7 puncte după 4 etape. Liverpool este singura echipă cu punctaj maxim după 4 etape și mare favorită la titlu în Premier League, după ! Liverpool – Everton va fi transmis de Voyo.

5 din 5 pentru Liverpool în toate competițiile. Dintre care 3 meciuri decise după minutul 90, celelalte două după minutul 80! Nebunie totală! Formația lui Arne Slot le-a învins pe Newcastle, Burnley și Atletico Madrid cu goluri marcate în prelungiri. Pe Bournemouth cu reușitele de 3-2 și 4-2 în minutele 88 și 90+4, iar pe Arsenal cu un gol incredibil din lovitură liberă, minutul 83.

Transformarea de la „family derby” la meciul cu cele mai multe cartonașe roșii în Premier League

Înființată în 1878, Everton avea să joace meciurile de acasă chiar pe Anfield, începând cu 1884. Din cauza unor tensiuni politice, conducerea lui Everton s-a divizat în 1892. O parte a păstrat clubul și l-a mutat pe Goodison Park, cealaltă a rămas pe Anfield și a creat Liverpool FC. Derby la nivel de conducere, dar nu și pentru fani. Până în anii ’80 a fost considerat „family derby”, deoarece fanii celor două formații urmăreau partidele împreună, în aceleași sectoare ale stadioanelor.

După anii ’90, rivalitatea a devenit mult mai încinsă, iar între timp a devenit duelul din Premier League în care s-au acordat cele mai multe cartonașe roșii. Ultima victorie a celor de la Everton pe Anfield a fost pe 20 februarie 2021, scor 2-0, goluri Richarlison și Sigurdsson. Iar pe propriul teren, Everton a câștigat și pe 24 aprilie 2024, tot 2-0, goluri Brantwaite și Calvert-Lewin.

Regretatul Diogo Jota a fost decisiv la ultimul Liverpool – Everton

Liverpool – Everton s-a jucat ultima dată pe 2 aprilie 2025, iar „cormoranii” se impuneau cu 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Diogo Jota. De altfel, avea să fie ultimul gol marcat de portughez înainte ca viața să îi fie curmată de un tragic accident pe 3 iulie 2025. O tragedie care i-a unit la acea vreme pe fanii rivalelor, prezenți la comemorarea lui Jota.

Hajduk Split – Dinamo Zagreb, 20 septembrie, ora 18:00

Pentru următorul derby din programul de sâmbătă facem o escală la Split, pe malul Adriaticii. Stadionul Poljud, cu o capacitate de 35.000 locuri, va fi gazda celui mai tare meci din fotbalul croat. Hajduk Split – Dinamo Zagreb se joacă pentru locul 1, cu ambele echipe la egalitate în fruntea clasamentului, 13 puncte din 6 meciuri.

Derby-ul Croației, numit și „Eternul derby”, este o rivalitate începută în timpul Regatului Iugoslaviei, în anii ’20, când aveam Hajduk versus Gradanski Zagreb. Gradanski avea să devină Dinamo Zagreb după Al Doilea Război Mondial. Din 1992, cele două echipe joacă împreună în prima ligă croată, după ce Croația își declara independența față de Iugoslavia în 1991.

Torcida vs Bad Blue Boys, punctul de maxim interes la Hajduk Split – Dinamo Zagreb

Rivalitatea dintre Hajduk Split și Dinamo Zagreb este, înainte de toate, despre spectacolul din tribune: Torcida vs Bad Blue Boys. Atmosfera este de fiecare dată incendiară și, din păcate, nu lipsesc nici violențele în afara stadionului. La ultima confruntare directă, pe 3 mai 2025, au fost scene șocante la Split. Aproximativ 50 de „ultrași” ai lui Dinamo Zagreb au fost atacați de peste 200 de fani ai celor de la Hajduk.

În ciuda faptului că erau evident depășiți numeric, cei de la Bad Blue Boys au ales să rămână pe loc și să se lupte cu rivalii. Scenele violente care au urmat au făcut înconjurul lumii. Pe teren, Dinamo Zagreb se impunea cu 3-1. Iar finalul de sezon a fost absolut nebun, cu o luptă în 3 pentru titlu, între cele două și Rijeka. O luptă în care Rijeka a fost câștigătoarea surprinzătoare.

Manchester United – Chelsea – sâmbătă, 20 septembrie, ora 19:30

În aceeași zi cu Liverpool – Everton, Premier League mai propune un meci foarte atractiv: Manchester United – Chelsea. Cu diavolii în criză profundă, abia pe locul 14, Chelsea pornește ca favorită. Echipa lui Maresca a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor în iulie, iar în noul sezon de Premier League a arătat bine și este pe 4, la 4 puncte de liderul Liverpool. Manchester United – Chelsea va fi transmis de Voyo.

Totuși, Chelsea vine după un eșec la Munchen, 1-3 cu Bayern, în prima etapă de Champions League. În vreme ce United are o singură victorie în acest sezon, 3-2 cu Burnley, cu gol în minutul 90+7 din penalty. Iar echipa lui Ruben Amorim a suferit și , formație din a patra ligă.

Rivalitatea dintre Manchester United și Chelsea, alimentată de Jose Mourinho

Între Manchester United și Chelsea nu există neapărat o rivalitate istorică, deși ambele au avut perioade importante de dominație. Între 2004 și 2011, titlul în Premier League a fost câștigat de fiecare dată de una dintre cele două. Dar cel care a încins cel mai mult acest derby este Jose Mourinho, portughezul care le-a antrenat pe ambele.

Cu declarațiile sale belicoase, „Specialul” a reușit să creeze o atmosferă tensionată între United și Chelsea. Și deși „diavolii” trec printr-o perioadă grea de mai mulți ani, au arătat bine contra lui Chelsea. Londonezii nu au mai câștigat pe Old Trafford de mai bine de 12 ani, victorie cu 1-0 pe 5 mai 2013.

Manchester United – Chelsea, cele mai multe egaluri din istoria Premier League

Manchester United și Chelsea sunt echipele între care s-au înregistrat cele mai multe remize dintre toate participantele în Premier League. 53 de „X”-uri în 164 de confruntări. A fost egal și la ultimul duel de pe Old Trafford, 1-1, pe 3 noiembrie 2024, cu Bruno Fernandes și Caicedo marcatori. Iar Chelsea a câștigat ultimul meci direct, 1-0, gol Cucurella, pe 16 mai 2025.

Partizan – Steaua Roșie – sâmbătă, 20 septembrie, ora 20:00

Este mare derby şi în Serbia sâmbătă, marea confruntare dintre Partizan şi Steaua Roşie, programată de la ora 20:00 a României, 19:00 la Belgrad. Ambele echipe sunt în formă, Partizan este pe primul loc, cu 19 puncte din 7 meciuri. Steaua Roșie are victorii pe linie, dar şi o restanţă, deci 18 puncte.

Partizan şi Steaua Roşie s-au înfruntat prima dată în 1946, iar de atunci au disputat nu mai puţin de 271 de partide. Steaua Roşie are 117 victorii, faţă de 82 pentru Partizan. Ambele sunt cluburi polisportive, iar rivalitatea dintre ele nu este doar la fotbal. Sunt dueluri extrem de aprinse şi la alte sporturi, în special la baschet.

Grobari vs Delije, război în toată regula la Partizan – Steaua Roşie

Partizan versus Steaua Roșie este una dintre cele mai dure rivalităţi din fotbalul european la nivel de ultras. Confruntările violente dintre cele două galerii sunt extrem de frecvente şi adesea se lasă cu victime. Se ciocnesc la diferite sporturi la care se înfruntă cele două echipe, fie la meciuri ale naţionalei, la partidele echipelor cu care au relaţii de prietenie, sau pur şi simplu bătăi organizate în Belgrad şi la marginea oraşului.

Este de aşteptat ca şi la derby-ul de sâmbătă să fie incidente violente pe străzile din Belgrad, dar şi o atmosferă fierbinte în interiorul stadionului celor de la Partizan. Steaua Roşie este teoretic favorită, este echipa campioană şi calificată în grupele Europa League. În vreme ce Partizan a fost eliminată de Hibernian în preliminariile Conference League.

Rakow – Legia – sâmbătă, 21 septembrie, ora 21:15

Tot sâmbătă este şi un derby românesc în Polonia, duelul dintre Rakow, echipa lui Bogdan Racoviţan, şi Legia Varşovia, formaţia antrenată de Edi Iordănescu. Legia nu a mai câştigat campionatul în Polonia din 2021, iar fanii clubului sunt furioşi pe conducere. Edi Iordănescu are o misiune complicată. Legia este pe 6, cu 10 puncte din 6 meciuri, 6 mai puţine decât liderul Wisla Plock, care însă are un meci mai mult disputat.

Rakow este campioana din 2023, dar startul de sezon este unul modest. Cu 6 puncte din 6 meciuri, Rakow este pe locul 16 din 18. Racoviţan a revenit după o accidentare cumplită, la ligamentele încrucişate, şi a fost titular în ultimele două partide de Ekstraklasa, ambele pierdute de echipa sa. Românul a jucat şi în preliminariile Conference League, iar Racow a obţinut calificarea în faza ligii.

Lazio – AS Roma – duminică, 21 septembrie, ora 13:30

Derby della Capitale rămâne unul dintre cele mai atractive dueluri din Serie A, chiar dacă nici în acest sezon nu ne așteptăm ca vreuna dintre rivale să poată emite pretenții la „scudetto”. Un derby cu o programare atipică, la prânz, din motive de siguranță, dar și economice. Pentru a descuraja eventuale violențe între fani, dar și pentru a adapta ora la piața asiatică.

AS Roma își pune speranțele în Gian Piero Gasperini, cel care a făcut miracole la Atalanta. Doar că lotul nu pare la nivel de top 4 în Serie A. Cu 6 puncte din primele 3 etape, AS Roma ar avea prima șansă. Lazio are și ea un antrenor bine cotat în Italia, pe Maurizio Sarri, dar startul de sezon a fost dezamăgitor, doar 3 puncte în 3 meciuri. Lazio – AS Roma este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fanii rivalelor se urăsc, totul a escaladat până la moartea lui Vincenzo Paparelli în 1979

Rivalitatea dintre AS Roma și Lazio a început în 1927, după ce Benito Mussolini a vrut să unească cele 3 echipe din Roma pentru a crea una singură, mai puternică, pe AS Roma. Cei de la Lazio au refuzat, dar echipa avea să treacă în umbra noii rivale, AS Roma. Iar între fanii celor două formații s-a creat o prăpastie uriașă.

În 1979, Vincenzo Paparelli, un fan al lui Lazio, a fost ucis de o torță trimisă cu un lansator din galeria celor de la AS Roma. Incidentul a provocat și mai multă ură între cele două galerii rivale, care în ultimii ani au devenit chiar mai violente, ambele cu viziuni de extremă dreaptă.

PSV – Ajax – duminică, 21 septembrie, ora 15:30

PSV – Ajax, de Topper Derby, va aduce și un român în acțiune. Dennis Man a semnat în această vară cu PSV și încă se luptă să își asigure un loc de titular. Derby-ul vine în contextul în care Feyenoord, a treia forță a campionatului din Olanda, a început perfect, cu 5 victorii din 5 meciuri. PSV are 12 puncte, iar Ajax 11, iar învinsa va pierde, cel puțin pentru moment, contactul cu grupul fruntaș.

Dennis Man a jucat câte o repriză în partidele cu Telstar și Groningen, iar marți a prins 10 minute pe teren în Champions League la eșecul contra lui Unione Royal, din Belgia, scor 1-3. Fără gol sau pasă decisivă până acum pentru român. Un start sub așteptări pentru el, dar derby-ul cu Ajax poate fi exact șansa de care are nevoie.

Incidentele violente între fani s-au intensificat în ultimii ani. Berghuis, lovit cu un pahar de sticlă în cap în 2023

În ultimii ani, violențele provocate de fani s-au intensificat și au fost adesea situații când nu s-a permis pentru galeria oaspete să facă deplasarea. În 2023, tot la Eindhoven, derby-ul a fost întrerupt după ce Steven Berghuis, jucătorul celor de la Ajax, a fost lovit în cap cu un pahar de sticlă aruncat de fanii lui PSV.

Arsenal – Manchester City – duminică, 21 septembrie, ora 18:30

Arsenal și Manchester City sunt puse sub presiune în lupta la titlu de startul perfect al lui Liverpool. Arsenal are 9 puncte, a pierdut doar pe Anfield, cu Liverpool, și a câștigat marți și la debutul în noul sezon de UCL, 2-0 la Bilbao. City, și ea victorioasă în UCL, 2-0 cu Napoli, pare încă departe de echipa care domina Anglia nu cu mult timp în urmă. Arsenal – Manchester City va fi transmis de Voyo.

Dar forma lui Erling Haaland îi dă speranțe lui Pep Guardiola pentru un parcurs mai bun și în Premier League, în ciuda celor două eșecuri din primele 4 runde. Și Arteta are așteptări mari de la golgheterul lui Viktor Gyokeres, dar suedezul este incert după o lovitură primită pe San Mames.

„Stay humble!”, replica lui Haaland care a încins rivalitatea!

Rivalitatea dintre Arsenal și City a crescut în ultimii ani, după ce Arteta, fost secund al lui Guardiola, a ajuns la Arsenal. Spaniolul a readus-o pe Arsenal în lupta pentru Premier League, dar titlul rămâne încă un vis. Au venit și mai mulți jucători de la City, iar meciurile directe au fost din ce în ce mai tensionate.

Pe 22 septembrie 2024, City primea vizita lui Arsenal. „Tunarii” au întors scorul după reușita lui Haaland și au avut 2-1 până spre final. City a egalat prin Stones în minutul 90+8, iar spiritele s-au încins. „Stay humble”, a fost mesajul lui Haaland pentru Arteta, iar tupeul norvegianului i-a enervat pe jucătorii lui Arsenal.

La retur, Arsenal a demolat-o pe City, un 5-1 categoric, după ce Haaland marcase pentru 1-1. Norvegianul a fost primit cu multă ostilitate pe Emirates, iar Gabriel l-a ironizat la final. Cei doi avuseseră o dispută foarte încinsă și la partida tur, de la Manchester. Haaland – Gabriel este duelul foarte așteptat și duminică.

Panathinaikos – Olympiacos – duminică, 21 septembrie, ora 21:00

O să fie nebunie la Atena în weekend, când PAO primește vizita celor de la Olympiacos. Oaspeții au început campionatul perfect, cu victorii pe linie în primele 3 etape, la fel ca AEK Atena și PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu. De partea cealaltă, Panathinaikos are un start de coșmar, cu un singur punct, dar și o partidă restantă.

Olympiacos este campioana en-titre, dar vine după un egal dezamăgitor în Champions League contra celor de la Pafos. Asta chiar dacă a jucat din minutul 26 în superioritate numerică. PAO traversează o perioadă grea, nu a mai luat titlul din 2010. Timp în care rivala Olympiacos a ieșit campioană de 11 ori!

BBC a pus Panathinaikos – Olympiakos pe locul 1 în topul celor mai nebune derby-uri din Europa

Derby-ul dușmanilor eterni, așa cum numesc grecii această partidă, opune cele mai titrate echipe din fotbalul grec. 20 de titluri pentru PAO și nu mai puțin de 48 pentru Olympiacos! În 2014, BBC a catalogat acest derby ca fiind cel mai nebun din Europa. Atmosfera este de fiecare dată incendiară, fie la fotbal sau la baschet.

În 2019, tot la Atena, partida a fost abandonată după ce fanii gazdelor au pătruns pe teren, la scurt timp după fluierul de start, și i-au atacat pe jucătorii lui Olympiacos. Au fost incidente și în urmă cu doar câteva luni, în finala Cupei Greciei la baschet, când partida cu numărul 3 fost amânată din cauza incidentelor dintre fani.

Marseille – PSG – duminică, 21 septembrie, ora 21:45

Weekend-ul nebun se încheie duminică, de la ora 21:45, la Marseille, unde vine campioana PSG. Gazdele au 6 puncte după primele 4 etape, toate obținute din meciurile pe propriul teren. Marseille a arătat bine miercuri, pe Santiago Bernabeu, dar Real Madrid a întors scorul și s-a impus 2-1 din două lovituri de pedeapsă.

PSG a câștigat în prima rundă din UCL, 4-0 cu Atalanta, și este cea mai în formă echipă din Europa. Are 4 din 4 în Ligue 1 și pare deja clar că va bifa al 5-lea titlu consecutiv și al 13-lea în ultimii 15 ani. În vreme ce Marseille nu a mai luat titlul din 2010! Este un duel interesant și la nivel de antrenori: Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, versus Luis Enrique, cel mai la modă antrenor în Europa. Marseille – PSG va fi transmis de Voyo.

Fanii lui PSG și Marseille fac scandal la fiecare meci! S-au bătut cu Poliți și la meciurile din UCL

Deși este denumit Le Classique, Marseille – PSG nu este un derby cu tradiție lungă. A început în 1986, după primul titlu câștigat de PSG, și după ce Marseille era cumpărată de Bernard Tapie. S-au bătut pentru titlul din 1989, câștigat de Marseille, care a dominat fotbalul francez și la începutul anilor 90.

Marseille și PSG au probabil cei mai violenți suporteri din Europa. Ambele galerii au fost implicate în incidente violente la mijlocul săptămânii, la meciurile din Champions League. La Madrid, fanii lui Marseille s-au bătut cu Poliția chiar înainte de fluierul de start. A fost și mai grav la Paris, cu 19 fani PSG arestați pentru incidentele premergătore partidei cu Atalanta.