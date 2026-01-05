Arde ringul! Cine este Patricia Elena Țiparu, modelul român care face senzație în cariera de „ring girl”. Eveniment cu 90.000 de fani în tribune

ADVERTISEMENT

Patricia Elena Țiparu este frumoasa care a întors toate privirile la meciul de box dintre Oleksandr Usyk și Daniel Dubois. Peste 90.000 de fani au fost prezenți pe legendarul stadion Wembley la disputa pentru titlul mondial absolut. Pugilistul ucrainean a câștigat prin knock-out în runda a 5-a.

Patricia Elena Țiparu: „Moment de vârf în cariera mea de «Ring Girling»”

La doar 24 de ani, Patricia Elena Țiparu și-a atins apogeul carierei. Model stabilit în Londra, Patricia a fost una dintre cele două fete care au avut ocazia să urce în ring la disputa anului în box. La meciul de pe legendara arenă londoneză, românca a prezentat rundele alături de colega sa britanică Lux Mila Mackay.

„Moment de vârf în cariera mea de «Ring Girling», băieți. Felicitări, Oleksandr Usyk! Ce noapte!”, a fost mesajul împărtășit fanilor de Patricia Elena Țiparu imediat după meciul de la Londra, care a avut loc pe 19 iulie 2025.

Cine este Patricia Elena Țiparu

Patricia locuiește în Londra și are o carieră strălucitoare ca model. Creatoare de conținut pe cele mai populare platforme, românca este reprezentată de celebra agenție de modeling Memo Management (la fel ca și Lux Mila Mackay). Cu o înălțime de 1,80 m și o siluetă de invidiat, Patricia vorbește fluent engleza și spaniola, plus, la nivel conversațional, franceza.

Frumoasa brunetă s-a făcut cunoscută fanilor prin conținut frecvent pe rețelele de socializare, fie cu atât de apreciatele fotografii în… bikini, fie prin imagini din culisele vieții sale pline de evenimente.

Totodată, este prezentă la meciurile de box și intră în ring la evenimente importante din sportul mondial, care au loc la Paris, Londra și chiar la meciuri din UFC. Datorită prezenței sale scenice și a simțului vestimentar, Patricia a devenit rapid faimoasă în lumea boxului și este una dintre cele mai constante figuri prezente în ring.

Autograful care i-a schimbat viața Patriciei

În preajma celui mai așteptat meci al anului în box, dintre Oleksandr Usyk și Daniel Dubois, imagini din culise. Într-o primă fază, frumoasa brunetă cu ochi căprui s-a postat în echipamentul în care a făcut senzație pe ringul din Londra.

De asemenea, a distribuit un videoclip în care legendarul Oleksandr Usyk îi semnează echipamentul după triumful de la Londra în fața lui Daniel Dubois. Deși toată atenția a fost pe meciul dintre cei doi grei – și la propriu, și la figurat – ai boxului, Patricia și colega sa Lux au reușit să adauge farmec și eleganță evenimentului.

Vedetă pe rețelele de socializare

Popularitatea Patriciei a crescut după prestația de la meciul dintre Oleksandr Usyk și Daniel Dubois. Pe Instagram, românca în vârstă de 24 de ani are peste 38.300 de urmăritori, sunt 148.500 de followers pe „urmele” ei, care i-au transmis peste 2,1 milioane de aprecieri. Totodată, Patricia este o prezență constantă pe una dintre noile platforme de socializare, Threads, unde are puțin peste 3.600 de oameni care îi urmăresc activitatea.

Povestea incredibilă a unei vieți fără adăpost și cu grija zilei de mâine

Chiar dacă în prezent viața Patriciei este numai lapte și miere, ea a avut o copilărie cu multe lipsuri și a muncit din greu înainte să devină o persoană de succes. Deși s-a născut în România, s-a mutat în Spania încă de la o vârstă fragedă, alături de familie.

După cum a spus chiar ea într-un interviu, s-a trezit în repetate rânduri fără adăpost și cu grija zilei de mâine nu numai în ceea ce privește mâncarea. Înainte să se mute la Londra, Patricia a deprins în Spania limbile spaniolă, engleză și… română. Nu zâmbiți, nu vorbea încă atunci când a plecat cu familia din România.

Într-un interviu acordat celor de la Memo Management, agenția de modeling care o reprezintă, Patricia a povestit momentele de cumpănă ale vieții prin care a fost nevoită să treacă: „Faptul că am avut o copilărie atât de grea mă face să mă simt acum cea mai norocoasă fată din lume. Îmi amintesc de anxietatea de a nu ști de unde va veni următoarea mea masă, de a lua un nou drum în țări străine și de a fi fără adăpost în multe ocazii, de a lucra alături de unii dintre cei mai renumiți și respectați oameni din industrie”.

Patricia Elena Țiparu speră ca povestea sa de viață să-i inspire și pe alții să ajungă în punctul în care își doresc: „Niciun vis nu este prea mare dacă îl poți vedea în mintea ta. Sunt aici să-mi creez propriul colțișor de rai și să pun capăt traumei generaționale”.

L-a ajutat pe Conor McGregor să-și promoveze berea

În toamna anului 2023, legendarul Conor McGregor, luptător de arte marțiale mixte și pugilist, a pornit o amplă campanie de promovare pentru noua sa bere neagră irlandeză „Forged”. Într-una dintre acțiuni, Conor MgGregor a pornit pe străzile din Londra alături de o armată de fete, printre care și Patricia Elena Țiparu.

Conor McGregor, fetele, dar și starul TV Luca Bish, au frecventat o serie de baruri din Waterloo. Fetele alese de Conor McGregor pentru reclamă, printre care, cum menționam, și bruneta româncă, au făcut spectacol într-un local din Waterloo, cre a devenit astfel neîncăpător pentru clienți. Modelele au purtat topuri și panaloni scurți negri pe care era inscripționat sloganul „Forged Irish Stout”.

Lux Mila Mackay, colega Patriciei și cea mai bună prietenă

Lux Mila Mackay a fost celălalt model care a urcat în ring la meciul dintre Oleksandr Usyk și Daniel Dubois. Stabilită în Londra, Lux are o înălțime de 1,75 cm și este brunetă cu ochi căprui. La fel ca Patricia Elena Țiparu, Lux Mila Mackay a atras toate privirile. În timp ce actorii principali și-au aruncat lovituri grele, fanii au putut savura și un alt tip de spectacol pus în scenă de fetele din ring, o tradiție îndelungată în istoria boxului.

Lux Mila Mackay nu este străină de lumina reflectoarelor. Reprezentată de aceeași agenție de modeling Memo Managament, ea apare frecvent la meciuri de box și la evenimente MMA. Este cunoscută în mediul online pentru fotografiile incendiare fie în rochii uimitoare, fie în ținute stilate, fie în lenjerii intime sau… topless!

La fel ca Patricia, Lux a luat parte la videoclipul de prezentare a berii lansată pe piață de Conor McGregor în toamna anului 2023. Spre deosebire de frumosa brunetă româncă, modelul britanic are mai puțin fani pe Instagram, aproximativ 11.000 de urmăritori. Pe TikTok, Lux se poate lăuda cu peste 35.000 de followers și peste 343k aprecieri.

Înainte să semneze contractul cu Memo Management, Lux a lucrat pentru Queensberry, promoția MMA Lions Fighting Championship. În săptămâna premergătoare duelului incendiar de pe stadionul Wembley, Lux și Patricia au încins rețelele de socializare cu fotografi de… KO!

„Undisputed” Usyk vs Dubois

Oleksandr Usyk și Daniel Dubois au fost protagoniștii celui mai tare meci de box al anului. Evenimentul, supranumit „Undisputed” și urmărit de pe Wembley de aproximativ 90.000 de fani, a avut loc pe 19 iulie la Londra. Sportivul ucrainean a recucerit titlul mondial absolut la categoria grea, reușind să se impună prin KO în runda a 5-a în fața lui boxerului britanic.

Astfel, Usyk a devenit doar al doilea campiona „Undisputed” la categoria grea de două ori de la Muhammad Ali încoace. Cele două legende ale boxului s-au duelat și în 2023, însă la acea vreme meciul a fost umbrit de o adevărată polemică.

În runda 5, boxerul ucrainean a acuzat o lovitură sub centură, iar arbitrul i-a oferit timp de răgaz, spre nemulțumirea multora. Ulterior, Oleksandr Usyk a revenit și s-a impus prin KO. Născut în Simferopol, Ucraina, Usyk este o parte cheie a eforturilor publice de pace ale Ucrainei, la fel ca mulți alți sportivi ucraineni, printre care frații boxeri retrași Wladimir și Vitali Klitschko.

Miză financiară uriașă la meciul anului 2025 în box

Revanșa meciului Oleksandr Usyk – Daniel Dubois a avut o miză financiară uriașă. Fondul total de premiere a fost de 203 milioane de dolari! Suma a fost împărțită în concordanță cu înțelegerile contractuale. Astfel, Oleksandr Usyk a fost recompensat cu suma de 132,8 milioane de dolari, în timp ce britanicul Daniel Dubois s-a ales cu suma de 71,22 milioane de dolari, aproximativ 35% din total. Diferența este imensă față de meciul din 2023. Deși a câștigat, la acea vreme Usyk a încasat suma de „doar” 6 milioane de dolari.